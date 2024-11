Harušťák: z náhradníka oporou repre. Otočka o 180 stupňů, říká bek Teplic

Na rok se „ukryl“ do lotyšského Daugavpilsu. V Baníku, klubu jeho srdce, ani po návratu šanci nedostal. Nakoplo ho hostování v Teplicích, kde patří Jaroslav Harušťák na podzim mezi pevné články Frťalovy jedenáctky. Stejnou pozici si rychle vydobyl i u „lvíčat“. „To, že jsem se vyhrál v lize, je jednoznačně klíč k tomu, že tady můžu být a že se cítím dobře,“ líčí levý bek.

Jste mile překvapený, že najednou náležíte mezi stěžejní borce „jednadvacítky“?

„Určitě jsem za to rád a vděčný. Za poslední rok a půl se můj fotbalový život otočil o sto osmdesát stupňů. Už když jsem byl v Lotyšsku anebo jsem nehrál v Chrudimi, pořád jsem věřil, že se mi něco takového může podařit. Že na to mám. Dá se říct, že jsem si to vydřel a vysnil. Neřekl bych, že jsem úplně překvapený. Myslím, že je to vizitka mé práce.“

Když jste před měsícem poprvé nastoupil ve Walesu, byl jste nervózní?

„Na ten sraz jsem jel z role náhradníka. Takže jsem zpočátku nepočítal s tím, že bych měl hrát. Ale na prvních trénincích vytušíte, kdo bude v sestavě. Před zápasem jsem cítil, že nastoupím. Nejsem typ, který by byl úplně nervózní. Emoce na hřišti moc neukazuju. Pocity nervozity už mám za sebou.“

Liší se vaše herní úkoly oproti Teplicím?

„V nároďáku hrajeme velmi podobný systém. I díky tomu se mi hraje dobře. Pokyny nemám o moc jiné, jsou po mě vyžadovány víceméně stejné věci jako v Teplicích. Nejlépe se určitě cítím jako levý bek ve čtyřce nebo halvbek.“

Co čekáte od Belgie v odvetě?

„Máme za sebou jeden celý zápas, takže už víme, jak se ti hráči chovají v různých situacích. To určitě pomůže, můžete být o myšlenku napřed. Ale zaměřujeme se na celý tým, na to, jak eliminovat akce, ze kterých můžou být nebezpeční. Výsledek z prvního utkání je super a myslím, že lidé nás doženou k tomu, že budeme celou dobu koncentrovaní. Budeme jim chtít dopřát radost z vítězství.“

Pomáhá týmu, že většina z vás pravidelně nastupuje v klubu?

„Určitě. Jste víc vyhraný, víc si věříte. Jednoznačně je to věc, která nás posouvá dopředu, a proto působíme na hřišti sebevědomě. Když hráváte pravidelně, cítíte se jistější a zápas vám třeba nepřijde tak rychlý, jako kdybyste toho neměl odehraného tolik, anebo jste naskakoval na pár minut.“

Jaká parta se utvořila?

„Super. Hlavně je to vidět na hřišti. I na zodpovědné práci do obrany je znát, jak hrozně na tom nám všem záleží. Když jeden propadne, druhý ho zajistí a pomůže mu. Parta není o tom, jak se bavíme na hotelu anebo na večeři. Jde o to, jak to přeneseme na hřiště. I tohle je jeden z důvodů, proč jsme si udělali v Belgii takový náskok. Je po vlastně počtvrté v řadě, co hrajeme o všechno. Zatím jsme ukázali, že nám tyto zápasy sedí. Doufám, že na to navážeme i při posledním kroku a dopadne to dobře.“