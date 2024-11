Lvíčata se sápou po EURO kořisti. Tým se vytváří sám, pochvaluje si trenér

Trenér Jan Suchopárek v utkání reprezentace do 21 let proti Litvě • Michal Beránek/Sport

Ještě krok a je to! Fotbalová reprezentace U21 pomalu otevírá brány červnového EURO, na Slovensku by měla velkou podporu fanoušků a rodin. Aby se třetí účast Česka v řadě na šampionátu této věkové kategorie stala skutečností, stačí „maličkost“: potvrdit v odvetě baráže páteční příjemný triumf 2:0 z Belgie. „Měli bychom ten výsledek vytěsnit z hlav,“ nabízí postupový recept kapitán Václav Sejk.

Luxusní wellness hotel v Dříteči a Malšovická aréna v Hradci Králové. To je nový reprezentační domov výběru Jana Suchopárka, který nalezl v průběhu kvalifikace EURO 2025 a kde se mu tuze daří. Na triumfy nad Slovenskem (2:1), Litvou (3:0) a Islandem (4:1) hodlají Sejk a spol. navázat i v úterý večer (PP od 17.30 ČT Sport) v barážové odvetě s Belgií.

„První zápas dopadl nad očekávání. Výsledek může být zavádějící,“ připustil opatrně trenér, jemuž se v případě postupu automaticky prodlouží kontrakt až do léta. Poslední týdny má ze svých chráněnců radost. Někteří ho vyloženě překvapili, jak rychle do kádru zapadli a stali se užitečnými. „Ten tým se vytváří sám, což je pro trenéra to nejlepší. Nemusí do toho extra zasahovat. Pamatuji si to i z hráčské kariéry. Několikrát jsme byli v kvalifikaci v krizové situaci, ale máme správné lídry,“ dodal Suchopárek pochvalně.

Na vrcholném turnaji by tak měl vést mužstvo, u něhož je od roku 2021 a před rokem a půl s ním absolvoval finálový turnaj v Gruzii. Rovněž tehdy vedla cesta přes baráž, v níž se podařilo se štěstím vyřadit Island.

Nyní to mají být slovutní Belgičané. Ti dorazili na východ Čech s víceméně stejnou soupiskou, která v pátek v Leuvenu nedokázala překonat pevnou českou defenzivu. Žádné posily z áčka nebude mít soupeř, jenž v kvalifikaci prohrál pouze jednou se Španělskem, k dispozici. „Výsledky Belgie venku jsou alarmující,“ varoval kouč před podceněním silného, byť značně oslabeného soka.

Hodně talentovaných borců si vyžádal Tedescův elitní výběr pro Ligu národů, další jsou na marodce. „Jiné hráče použít můžou, ale nepoužijí,“ pousmál se Suchopárek. „I z trenérského hlediska by to byl radikální zásah. Oni si věří i tak a jistě k tomu mají své důvody. Musíme být ostražití, hrát aktivně a být minimálně tak efektivní jako v prvním utkání. Jsme před cílovou páskou, vývoj týmu graduje. Cítím na něm, že je super,“ dodal s tím, že nechce se svými svěřenci pouze hájit dvoubrankový náskok.

Před zaplněným stadionem má vyšší ambice než nějak uklohnit postupový výsledek. Jaké? „Nebát se,“ vypálil ze sebe. Spoléhá i na vřelé domácí prostředí. „V Hradci jsme našli skvělé podmínky. Návštěvnost se tady stupňuje. Byli jsme nadšení už z toho, kolik přišlo lidí na první přátelák se Slovenskem,“ konstatoval potěšeně. „Máme tu klid a plochy jsou dobře připravené,“ chválil Sejk.

Atmosféra rozhodně bude lepší než v pátek v Leuvenu, kam se dostavilo zhruba tisíc diváků. A slyšet byla z tribun hlavně skupinka Čechů. V Malšovické aréně to bude jiný hukot. „Může to být přidaná hodnota, ale platí ukázaná na hřišti,“ zdůraznil kapitán.

Dřív měla „jednadvacítka“ azyl v Českých Budějovicích, od podzimu tohoto roku míří na srazy do Dříteče, obce vzdálené patnáct kilometrů od Hradce Králové.

Útočník Sejk předpokládá, že se hosté vrátí k rozestavení 4-3-3 s klasickou „desítkou“ a rychlými, technickými křídly. Zejména ta mají vytrvale tlačit na české zadáky a nutit je k chybám. V úvodním střetu mladé Čechy zaskočilo, když čelili systému se třemi stopery. „Ale pro náš způsob hry to bylo asi výhodnější,“ ověřil si posléze nejlepší střelec „lvíčat“.