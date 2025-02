Hrdý otec Čech, reprezentují Adéla (17) i Damián (15): Šlapou si svou cestu

Adéla i Damián Čechovi podědili sportovní talent po rodičích, oba se výrazně věnují odvětví, kde vynikal jejich otec. V teenagerském věku už dokonce oba nakoukli do českých mládežnických týmů.

Patnáctiletý Damián byl v srpnu na dvoudenním seznamovacím kempu národního týmu do 16 let. Pokračuje v brankářské tradici, stejně jako jeho starší sestra působí v akademii londýnského Fulhamu. „Samozřejmě to srovnání bude pro něj nekonečné téma odevšud. Čím víc se mu bude dařit a v kariéře se dál posouvat, srovnání ještě poroste. Ale zatím se s tím vyrovnává velmi dobře,“ oceňuje Čech, když vypráví o sportovních genech svých potomků.

Společně s manželkou Martinou (43), sportovní fitness trenérkou, nechtějí na děti nakládat přílišné ambice. „Na Adélu a na Damiána se snažíme nedávat žádná zbytečný tlak navíc. Už jenom jejich jménem a tím, že hrají fotbal, tlak a pozornost všech okolo je. Ale zvládají to dobře, šlapou si svou cestu a snad se jim bude dál dařit,“ věří bývalý gólman, který za národní tým odchytal 124 zápasů.

Brankář a obránkyně Čechovi

Damián se vrhl na brankářské řemeslo, z Adély je obránkyně. Na únorovém přípravném turnaji zapsala první reprezentační starty v kategorii do 17 let, odehrála poločas proti Anglii (1:3) Mexiku (0:3).

„Vedli jsme je k obecně ke sportu. Hráli tenis, chodili na gymnastiku a dělali ostatní věci. Fotbal je jejich výběr, baví je to a tráví jím nejvíc času, chtějí ho hrát. Ne proto, že jsem ho hrál já, ale proto, že je ta hra baví, Proto si to vybrali, mají k tomu vztah a je to vidět,“ dodává Čech.

Zápasy svých dětí pozorně sleduje, trenérům ale do práce nezasahuje. „Když jsou na srazu, musí poslouchat trenéra. Ale společně se o zápasech bavíme, pracujeme na věcech, které oba potřebují zlepšit. Kdykoliv mohou přijít a zeptat se, já rád poradím,“ dodává legendární gólman.

Nominací do české reprezentační osmnáctky zaujal v posledních týdnech i Louis Buffon , syn české modelky Aleny Šeredové a slavného italského gólmana Gianluigi Buffona. „Věděl jsem, že hraje fotbal, ale v jaké soutěži a na jaké úrovni, to ne. Když jsem ho viděl v nominaci, říkal jsem si, že jablko nepadlo daleko od stromu,“ usmívá se Čech. „Má českou maminku, má výhodu že může hrát za Itálii i za Česko. Pravidla umožňují, že hráči mohou nastoupit za oba reprezentační výběry až do jednadvacítky, dává to výhodu si je vyzkoušet a zjistit, kam člověk patří.“