ONLINE: Česko - Skotsko 1:0. Bílkova lvíčata v premiéře vedou, Kričfaluši využil centr Šína

První branku nového cyklu jednadvacítky vstřelil Ondřej Kričfaluši
Albert Labík v dobré příležitosti těsně minul branku
Česká jednadvacítka otevřela nový cyklus zápasem se Skotskem
Michal Bílek byl potvrzen jako nástupce Jana Suchopárka na pozici trenéra české jednadvacítky
Česká jednadvacítka se připravuje pod novým trenérem Michalem Bílkem
Yannick Eduardo se chystá na premiérový start za českou jednadvacítku
Yannick Eduardo na tréninku české reprezentace do 21 let
Mládežnický reprezentant Lukáš Ambros si pochvaluje angažmá v Polsku
Česká fotbalová reprezentace do 21 let startuje kvalifikaci o postup mistrovství Evropy v roce 2027. Dnešní zápas proti Skotsku v Uherském Hradišti je zároveň premiérou nového trenéra Michala Bílka. V základní sestavě nechybí po přestupu do AZ Alkmaar záložník Matěj Šín nebo Ondřej Kričfaluši, který řeší přesun ze Slavie do Baníku. V brance přednost Jan Koutný, na hrotu útoku Matyáš Vojta. Utkání začíná v 18:00, ONLINE přenos sledujte na iSportu.

Po dnešním utkání se jednadvacítka představí v úterý na Gibraltaru. Ve skupině B narazí ještě na Portugalsko, Ázerbájdžán a Bulharsko. Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden tým s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic čeká baráž. V sázce je také účast na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.

