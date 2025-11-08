ONLINE MS do 17 let: Česko - Burkina Faso 1:1. Srovnáno, Škrkoň vrátil mladíky do hry
Čeští fotbalisté na mistrovství světa hráčů do 17 let nastupují do druhého zápasu. Na šampionátu tentokrát hrají s mladíky z afrického státu Burkina Faso, proti kterým si mohou zajistit postup ze ze základní skupiny I. Výběr kouče Pavla Drska na úvod rozstřílel Tádžikistán 6:1 i díky rychlému hattricku Víta Škrkoně. Budou Češi opět střelecky při chuti? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
|1.
|Česko
|1
|1
|0
|0
|6:1
|3
|2.
|USA
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|3.
|Burkina Faso
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|4.
|Tádžikistán
|1
|0
|0
|1
|1:6
|0