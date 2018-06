Ruské opory na MS? Cíl top klubů i talent, co udělal problém Realu

"Teď se soustředím jen na úspěch na šampionátu, ale zájem Juventusu mě vážně těší," prozradil Golovin, jaké nabídce by on sám dal přednost. Zástupci CSKA Moskva, jemuž šikovný záložník patří, za něj před šampionátem údajně požadovali 20 milionů eur, avšak už po úvodním duelu chtějí podle ruských médií víc.

Denis Čeryšev

Ruský záložník Denis Čeryšev slaví svou branku proti Saúdské Arábii • Foto Reuters

Pozice: křídelník/útočník

Klub: Villarreal

Bilance na MS: 2 góly

Ačkoliv je to Rus, od mala žije ve Španělsku. S fotbalem začínal v akademii Realu Madrid. Nejvíce se však v jeho dresu proslavil v roce 2015, když jej trenér Rafael Benítez postavil do pohárového utkání s Cadízem, ale 27letý křídelník nesměl nastoupit kvůli trestu z předešlé sezony, který obdržel v dresu Villarrealu. Vedení klubu na to přišlo až po utkání a Real za to později vyřadili z poháru.

Čeryšev se poté objevil na hostování ve Valencii a v létě 2016 jej natrvalo odkoupil Villarreal. Do MS šel pouze v roli náhradníka, ale kvůli zranění Alana Dzagojeva v prvním poločase se Saúdskou Arábií se dostal na hřiště už v prvním poločase. Jeho přínos pro tým? Dva parádní góly.