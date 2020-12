Vaclík: Belgie je zajímavá. S kolenem pomůže expert, co léčil Nadala

Co říkáte na los kvalifikace o světový šampionát?

„Je zajímavý. Jasným favoritem je Belgie, mají našlápnutý tým, jsou momentálně nejlepší reprezentací světa i podle žebříčku. Mají silný kádr, všechny hráče ve formě, navíc Eden Hazard je ještě zraněný. Pak tam máme Wales s Garethem Balem, ten by měl po přestupu do Tottenhamu získat větší herní pohodu a praxi. Pro mě osobně je tahle skupina lákavá také proto, že ani proti jednomu týmu jsem za nároďák ještě nenastoupil. Kromě přáteláku v Belgii, kde jsem střídal, jsem s nimi přímou konfrontaci ještě neměl. Navíc po delší době nemáme ve skupině Slováky.“ (úsměv)

Jste připravení vyzvat Belgii o první místo a přímý postup ze skupiny?

„Věřím, že ano, ale všechno se ukáže až na hřišti. Kvalifikace začíná za nějaké čtyři měsíce, do té doby se toho může stát hodně, zvlášť v téhle bláznivé době. Kvalifikace bude na osm zápasů, bude důležité neztrácet s ostatními týmy. Pokud by se nám podařilo Belgii v prvním zápase porazit, bylo by to fajn, dostali bychom je pod tlak a třeba bychom s nimi hráli o přímý postup až do konce. Věřím, že i případně druhé místo nebo baráž z Ligy národů vyžijeme a že se nám podaří do Kataru postoupit.“

Těšíte se víc na Belgii, nebo na Wales s Garethem Balem?

„Pro nás bude zajímavější Belgie, spousta hráčů z nároďáku nemá možnost s takovými hráči nastupovat pravidelně. Jen Suk s Cufem (Tomáš Souček a Vladimír Coufal působí ve West Hamu) jsou v Anglii, mohou naživo vidět třeba De Bruyneho. Já nedávno stál proti Lukakovi (ve finále Evropské ligy, Vaclík byl na lavičce), Hazardovi ve Španělsku, v Realu chytá také Thibaut Courtois. Určitě to bude zajímavá konfrontace.“

Půjde pro národní tým o opravdu velký test?

„Samozřejmě. Stoprocentně jsem z jejich týmu ještě na někoho zapomněl, mají fakt hodně skvělých hráčů. Dorostla jim ohromně silná generace, jsou všichni hladoví, aby udělali s nároďákem úspěch. Máme se na co těšit.“

Dá se na takový silný tým najít správný recept?

„Teď o tom ještě nepřemýšlím, do zápasu zbývá ještě hodně času. Ale třeba Romelu Lukaku je historicky nejlepší střelec Belgie a to je mu teprve 27 let, má přes padesát branek (55 v 80 zápasech). To o něčem svědčí.“

Jak jste na tom zdravotně?

„Mám problém s kolenem. Doběhlo mě zranění z konce minulé sezony, asi jsem tomu nedal moc času na odpočinek. Dohrávala se Evropská liga a k tomu brzy začaly ligové zápasy a lámal jsem to. Cestuju za jedním z nejlepších specialistů na kolena ve Španělsku, spolupracoval i s Rafaelem Nadalem, když mu pomáhal s návratem. Ve středu bych měl vědět víc, jaký druh léčby se vymyslí.“

Znamená to, že v letošním roce už zápasy nestihnete?

„Prosinec už bohužel určitě ne. Odsouvalo se to přes bolest, v jeden moment řeklo koleno dost. Krasnodar a Huesku venku jsem po reprezentačních zápasech lámal, na Chelsea už to nešlo ani s injekcemi.“

Jde teď o ideální čas, kdy je prostor na léčbu?

„Kvůli kovidu u Bona (druhý gólman Sevilly) jsem se zase dostal do brány, všechno jsme vyhráli, pro mě to byla ideální možnost nepustit ho zpátky. Takže je trošku blbé, že mě to chytlo zrovna v tenhle moment. Jsou tam pro a proti, ale asi na zranění není nikdy vhodný čas.“

Jak si ve španělské lize vysvětlujete ztráty Real i Barcelony?

„Doběhla je kratší příprava, kdy v létě hráli Ligu mistrů. Z velkých posil jim také nikdo nepřišel, v Barceloně se řešil víc Messi, než fotbal. V Realu vypadla spousta hráčů vinou zranění i kovidu, neměli tým snad vůbec pohromadě. Ztráty jsou neobvyklé, zdá se, že Atlétiku Madrid to stylem fotbalu, jakým se prezentují, sedlo, získali na oba dva i na nás velký náskok. Je tam ještě Villareal, Real Sociedad, oba měly přípravu normální a přes měsíc dlouhou, mohlo jim to vyhovovat. Uvidíme, jak je doběhne Evropská liga, kde asi oba postoupí do jarní fáze. Bude to hodně zajímavé a tabulka se ještě hodně promíchá, jsem na to zvědavý. Tahle sezona je opravdu zvláštní, když někdo vypadne kvůli kovidu, znamená to skoro na tři týdny stopku, časově je to jako zranění.“

V případě Barcelony, která v lize zabředla do velké krize, nebylo by lepší, kdyby v létě pustila Lionela Messiho?

„To je těžké takhle říct. Pořád je to Lionel Messi, Lionel Messi je zase Barcelona. Jsme teprve na začátku sezony, do konce zbývá hodně kol. Svou kvalitou je schopný čísla dohnat a být zase na čele statistik, kde momentálně chybí. Myslím, že na konci roku tam zase jako klasicky bude.“

