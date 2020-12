Šilhavý: Pro postup na MS udělám maximum, Belgie se bát nemusíme

Má kuráž. A pořádnou chuť. Jaroslav Šilhavý si vyzkoušel mistrovství světa v pozici asistenta Karla Brücknera v roce 2006. Teď touží dostat Česko na elitní fotbalovou přehlídku v Kataru z titulu hlavního kouče. „Je to nejvíc. I s ohledem na fakt, že Česko se turnaje účastnilo pouze jedinkrát ve své historii. Kdyby se to povedlo, šlo by o obrovský úspěch. Budu pro to dělat naprosté maximum,“ přesvědčuje a zároveň kvituje relativně příjemný los kvalifikační skupiny.

Extrémně silná Belgie, pak Wales a dva podprůměrné celky Bělorusko a Estonsko. Tak vypadá kvalifikační skupina Česka o postup na mistrovství světa v roce 2022. První místo a přímý postup? Jaroslav Šilhavý to nebere jako utopickou myšlenku. Chce to s rozkvétajícím národním týmem zkusit. „Belgii jsme schopni potrápit, klidně i porazit, podobně jako Anglii. Nebojíme se,“ odhodlaně praví. Kvalifikace začne pro národní tým dvěma zápasy v březnu.

Lebedíte si nad výsledkem losu?

„Belgie je silný soupeř, momentálně se nachází na prvním místě žebříčku FIFA, což hovoří za vše. Wales je stejně jako my vítězem skupiny Ligy národů, hrají zajímavý fotbal. Doplňuje to Bělorusko a Estonsko. Naše šance? Jdeme do toho s tím uhrát co nejlepší výsledek a pokud možno postoupit. Pokud to bude z prvního místa nebo z play off, je jedno. Myslím, že minimálně na druhé místo máme.“



Troufáte si i na hvězdnou Belgii s ohledem na to, že dostat se z play off na světový šampionát nebude vůbec nic jednoduchého, jelikož musíte vyřadit dva soupeře?

„Belgie má úžasnou hráčskou generaci, za posledních několik let prohrála jen dvakrát. Máme k ní velký respekt, ale nechci, aby to vyznělo tak, že se bojíme. Je velkým favoritem, ovšem jsem přesvědčený, že jsme Belgii schopni potrápit, klidně i porazit, podobně jako Anglii. Jestliže budeme hrát doma před diváky, šanci bychom měli. Tudíž boj o první místo nevzdáváme, jelikož máte pravdu, že play off nebude snadné. Z dvanácti celků se na šampionát dostanou jen tři.“

Vyzkoušeli jste zápasy proti Anglii, hráli jste s Brazílií a s Německem. Máte konkrétní představu, co platí na špičkové týmy?

„V Anglii jsme dostali pořádnou lekci, prohráli jsme 0:5, ale od té doby jdeme výš a výš. Naše hra, i proti soupeřům typu Brazílie či Anglie, už nebyla ustrašená. Hráli jsme sebevědomě, aktivně, kvalitně v útočné fázi, nespoléhali jsme se pouze na obranný blok. Konkrétně doma s Anglií jsme hráli naprosto vyrovnaně, dokonce jsme vyhráli a řekli jsme si, že po této cestě půjdeme. Proto si myslím, že ani Belgie se nemusíme bát. Nechci říct, že ji porazíme kdykoliv a kdekoliv, ale kuráž máme.“

Vzhledem k účasti Walesu a Belgii ve vaší kvalifikační skupině, se pro Česko výrazně zvýšily šance na průnik do baráže vzhledem k vítězství ve skupině B Ligy národů.

„Samozřejmě. Přáli jsme si, abychom byli ve skupině s Walesem, nebo Rakouskem. Nakonec je tam i Belgie, což je velká výhoda. Pokud se nic mimořádného nestane, tak pevně věřím, že se do play off dostaneme.“

Berete za výhodu pětičlennou skupinu?

„Pokud bychom byli nalosovaní to početně širší skupiny, odpadly by organizační starosti. Měli bychom jasně nalinkované zápasy. Takhle musíme shánět vhodná mužstva pro dvě přípravná utkání. Ovlivnit jsme to ale nemohli, přizpůsobíme se. Přípravná utkání využijeme k prostřídání hráčů, nebude se hrát o body, vyzkoušet se dá leccos.“

Budete ještě zkoušet?

„Kádr máme stabilní. Během dvou let jsme poznali spoustu kluků, máme naprosto přesnou představu, jak se chovají na hřišti i mimo něj. Informací máme dost. Pomohly nám i tři hektické srazy. Nějaký názor jsme si udělali. Hráči nyní plní klubové povinnosti. Věřím, že se na jaře konečně sejdeme kompletní, budeme zdraví, odolní a ve formě. Jelikož už v březnu rozehrajeme kvalifikaci, začneme ihned shánět informace o týmech ze skupiny. Vlastně jsme začali okamžitě po losu. Bude to samozřejmě pokračovat. Čeká nás intenzivní práce.“

Národní tým se pod vaším vedením zvedá, experti i veřejnost kvitují posun k aktivní hře. Kde je prostor pro další zlepšení?

„Jsme odkázaní na hráčský rozvoj v klubech. Zda budou kluci zdraví, zda budou vytěžovaní. Podle toho uděláme březnový výběr i s ohledem na červnové mistrovství Evropy. Na prvním srazu nás čekají tři zápasy, tréninků bude minimálně. Máme s tím zkušenosti, víme, co funguje. Základem je komunikace, pečlivý rozbor u videa a detailní příprava. Uvidíme, zda se rozjedeme do Evropy omrknout jednotlivé hráče. Budeme pracovat hodně podobně, nicméně zlepšovat se chceme.“

Hýčkáte si generaci, která by měla zlomit sérii kvalifikačních neúspěchů na světový šampionát?

„Věřím, že ano. Obecně je složitější na mistrovství světa postoupit, účastnických míst pro Evropu je pouze třináct, z kvalifikačních skupin postupuje jen vítěz. Předchozí neúspěchy jsem si nijak neanalyzoval. Na šampionátu jsem byl v roce 2006 v pozici asistenta Karla Brücknera. Tehdy jsme postoupili z baráže přes Norsko. Snad nyní opravdu nastala doba, že se do Kataru dostaneme.“

Měl by být Katar přirozeným vrcholem generace okolo Tomáše Součka?

„Pořád to jsou mladí kluci, ne?"

Součkovi bude v době šampionátu sedmadvacet, o čtyři roky později už bude třicátníkem…

„To ano, přesto věřím, že i poté mají hodně před sebou. Mužstvo je silné, byť se stále nemůžeme považovat za členy elitní desítky. Nicméně se tam blížíme. Pokud to takhle bude pokračovat, můžeme i s těmito týmy brát lepší výsledky.“

Během trenérské kariéry jste došel s Libercem i se Slavií k titulu. Přesto je pro vás postup na mistrovství světa větší výzvou?

„Ano, je to nejvíc. I s ohledem na fakt, že Česko se turnaje účastnilo pouze jedinkrát ve své historii. Kdyby se to povedlo, šlo by o obrovský úspěch. Budu pro to dělat naprosté maximum.“

Program kvalifikace vám bude nalajnovaný ze strany FIFA. Máte přání, v kterém termínu by bylo ideální narazit na Belgii?

„Dříve jsme mohli o načasování zápasů se soupeři vzájemně jednat. Šlo o veliké dohady. Dodnes se o tom bavíme a smějeme se nad tím, jak Karel Brückner na všechny vyzrál. Nicméně jsem rád, že tahle praxe skončila. Pořadí zápasů losuje počítač. Každopádně s Belgií bych rád hrál už v březnu, v ideálním případě u nich, jelikož je předpoklad, že budou prázdné tribuny. V tom by mohla spočívat naše drobná výhoda. Odveta by byla ideální na podzim, kdy se třeba diváci už vrátí.“