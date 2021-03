Hrdina Provod po Belgii: Je vidět, jaká jsme parta. Můžu střílet častěji

Jak vám zní, že jste dal gól Belgii, která je podle žebříčku nejlepším týmem světa?

„Krásně. Myslím, že to bylo vyústění práce celého týmu. Hráli jsme jako jeden tým, makali jsme jeden za druhého, je vidět, jaká je v týmu parta. Pak to takhle vypadá na hřišti a jsme schopní trápit takové mančafty se skvělými individualitami, jako má Belgie. Gól je pro mě třešnička. Kdybych se rozhodl ve druhé situaci líp, mohl jsem dát dva. Třeba někdy příště.“

Je vidět, že se vám daří, ve Slavii hrajete ve velké pohodě. Tlačíte se proto i víc do koncovky?

„Myslím, že bych se měl do koncovky tlačit ještě víc. Trenéři mi říkají, že mám dobrou střelu a že bych měl střílet častěji. Vyčítají mi to. Teď to vyplynulo ze situace, Kuba Jankto mi to dal skvěle na vápno. Navedl jsem si míč a už nebylo o čem přemýšlet. Vystřelil jsem a jsem rád, že to tam spadlo.“

Jak náročný byl zápas proti Belgii?

„Bylo to extrémně těžké. Jsou tam skvělí hráči, nevíte, co máte čekat. Chtěli jsme hrát hodně aktivně. Kdybychom hráli v bloku, bylo by to čekání smrt. Myslím, že taktika fungovala, až na některé momenty, perfektně. Řekl bych, že jsme byli určitě obstojným soupeřem.“