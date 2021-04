Kouč ve výtahu i spor v TV: Španělé napsali Kosovo malými písmeny

Kvalifikace na světový šampionát pro Ramose a spol. úplně přesvědčivě nezačala. Nejdřív remíza (1:1) s Řeckem, pak těsná výhra (2:1) v Gruzii, kterou až v nastavení zachránil pěknou střelou Dani Olmo.

Proti Kosovu Španělé přece jenom začali lépe, díky trefám Olma a Torrese vedli po první půli 2:0. Zápletka přišla v sedmdesáté minutě, kdy se brankář Bilbaa Unai Simon vydal daleko z brány a jeho nepovedený výlet pohotově potrestal Besar Halimi. Vzápětí ovšem domácím vrátil klid Gerard Moreno.

Španělsko si výhrou upevnilo průběžné první místo ve skupině B. Po utkání vyšla najevo úsměvná komplikace, kouč Luis Enrique se zasekl v hotelovém výtahu v době, kdy do výkopu už zbývala jen hodina. Na stadion se nakonec dostal krátce po úvodním hvizdu. „Ale měli jsme nachystaný plán B. Realizační tým věděl, co má dělat, nebyl by to zas takový rozdíl,“ podotkl Enrique, který tentokrát obvyklého kapitána Ramose nechal jen na střídačce.

Všechny tyhle věci ale tentokrát přebilo nefotbalové dění. Minimálně co se zájmu veřejnosti týče.

Na sociálních sítích začaly hned po začátku zápasu kolovat ukázky ze španělské veřejnoprávní televize, která v přenosu označila Kosovo jen malými písmeny. Španělsko jako jedna z pěti dalších zemí Evropské unie neuznává Kosovo jako samostatný stát, což dávali během utkání najevo i komentátoři. Soupeře nejčastěji titulovali „kosovským teritoriem“.

„Španělská veřejnoprávní televize je vtip. Napsat Kosovo malými písmeny a vedle toho Španělsko velkými…“ stěžoval si na Twitteru jeden z účtů kosovských fanoušků. Podobné „rýpání“ se na mezinárodní fotbalové úrovni moc často nevidí, hlavně ale proto, že bývá už při losování ošetřené, aby se politicky „znepřátelené“ země vůbec nemohly potkat.

Kosovští fanoušci na internetu vraceli Španělům pomyslný úder sdílením vlajky Katalánska, které v roce 2017 vyhlásilo nezávislost, již ale Španělsko neuznalo jako právně platnou.

A až se oba soupeři v září potkají znovu, o zábavu zřejmě bude postaráno.