Souček před Belgií: Bez De Bruyneho si můžeme ulevit. Role dispečera mi sedí

Kryl záda Antonínu Barákovi, pomáhá stoperům s čištěním nebezpečného prostoru a hlavičkovými souboji. V Neděli večer chce Tomáš Souček ukázat, že Češi umí potrápit favorita.

Vladimír Coufal po Bělorusku říkal, že z vás v Belgii díky výhře spadne tlak. Stalo se?

„Se vším respektem k Bělorusku jsme věděli, že zápas potřebujeme vyhrát a nutně získat tři body. Povedlo se, o to větší úlevu a sebevědomí máme. Chceme ho přenést i na Belgii. Tlak tu byl, ale cítíme se všichni v pohodě a na Belgii jdeme s čistou hlavou. Odevzdáme maximum.“

7 - Tolik hráčů z belgické nominace působí stejně jako Tomáš Souček v Premier League.

V belgické nominaci je sedm hráčů z Premier League, které dobře znáte, navíc jste proti některým v úvodu sezony už stihl nastoupit. Koho byste kromě Lukaka vyzdvihl?

„Kvalitu jejich hráčů známe všichni. A sílu Lukaka nejde nevyzdvihnout. (úsměv) Do Anglie vstoupil ve velké formě, doufám, že si s ním poradíme. Co se týče mé zkušenosti, na začátku sezony jsem hrál třeba proti Tielemansovi, který je taky skvělý hráč. Má dobrou formu.“

Ulevilo se vám, že Kevin De Bruyne nebude?

„Pro mě samotného je to nejlepší střední záložník na světě. Má sice na tomto postu obrovskou konkurenci, ale on vyčnívá. Pro soupeře to je určitě oslabení, ale je tam pořád spousta dalších kvalitních hráčů, na které se musíme připravit.“

Asi nenaznačíte, zda Tomáš Holeš bude hrát vedle vás jako v Edenu proti Belgii, nebo na stoperovi. Každopádně jak se může celkový obraz hry změnit, když De Bruyne chybí?

„Sestavu určitě neřeknu, to jsou interní věci reprezentace. Vždycky se to dělá podle soupeře a podle toho, kdo je v jaké formě. Tomáš posledně odehrál proti Belgii dobré utkání, takže to může být on. Ale taky to může být někdo jiný. Bez De Bruyneho si můžeme trochu ulevit, protože dává neuvěřitelné balony na padesát metrů. Ale fakt tam mají hodně alternativ. Je třeba se dobře připravit.“

Proti Bělorusku jste svou zataženější roli nazval jako dispečerskou. Tentokrát je taky potřeba vyhrát za každou, tak bude vaše úloha ofenzivnější? Útočné výpady vám musejí chybět...

„Tahle pozice mi hodně sedí, hraju ji v nároďáku, hrál jsem ji i ve Slavii. Hodně lidí si navyklo na góly z Premier League a chtěli by je pořád. Já samozřejmě taky! (úsměv) Doufám, že padat budou. Ale dispečerská role mi sedí, můžu chodit do vápna z druhé vlny, což je moje největší síla. Snad v tom budu pořád pokračovat, protože to je moje pravá pozice.“

Co jako kapitán říkáte na to, že v podobě Jakuba Jankta vám odpadá další hráč ze základní sestavy? Byť je to asi spíš otázka na trenéra...

„Není to jen dotaz na trenéra, všichni jsme jeden tým. Od kluků kustodů, fyzioterapeutů až po hráče a trenéry. Už minule před Běloruskem jsem říkal, že máme sice hodně ztrát, ale že k fotbalu to bohužel patří. My jsme tady od toho, abychom poskládali co nejlepší tým na Belgii a byli konkurenceschopní. I přes absence půjdeme do utkání s tím, že chceme soupeře porazit. Ostatně takhle chodíme do zápasu opravdu pokaždé. Je třeba ukázat niterní sílu mužstva a porvat se s tím.“