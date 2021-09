Dalo se tady uhrát víc, litoval kapitán Souček. Hložek je rád za zkušenosti

Tomáš Souček

„Určitě se tady dalo uhrát víc. Měli jsme občas dobré věci, drželi jsme balon. Belgie ukázala extratřídu, vyhrála zaslouženě, ale my umíme podat lepší výkon a pak máme šanci porazit i Belgii. Potřebujeme proměnit šance a musíme hrát i lépe odzadu, lépe presovat. Dneska jsme to neukázali. Prvních pět, sedm minut do inkasovaného gólu jsme měli velmi dobrých, ale pak to bylo nepříjemné. Jsme velký tým, musíme se i s takovým soupeřem srovnat. Ligu národů budeme hrát prakticky jen proti takovým týmům, chceme se dostat na mistrovství světa, kde to bude podobné. Jestli chceme hrát na takové úrovni, určitě musíme přidat.“

Adam Hložek

„Každý takový zápas nám pomáhá, získáváme víc zkušeností proti velkým týmům a velkým hráčům. Pomáhá to hlavně nám mladým do další kariéry. Potkat se s takovými hráči na hřišti je nádhera. Měli jsme tam nějaké náznaky šancí, Vydrys šel sám na bránu, já tam měl střelu, ale dvakrát nás vychytal Courtois. Pak by byl zápas jiný. Padal jsem na zem a svou střelu pořádně neviděl, ale chytil to nádherně, asi proto je v Realu Madrid.“

Jindřich Staněk

„Je to výjimečný moment mé kariéry, jsem strašně rád, i když je to na úkor zranění Tomáše Vaclíka. Přeju mu, aby byl fit. Obrovská radost, že jsem mohl nastoupit a získat takové zkušenosti. Snažil jsem se to brát jako každé jiné utkání, ale bylo to náročnější. Jak jsem vstoupil na hřiště, cítil jsem se dobře a bylo to v pohodě. Škoda druhého gólu, kde se mi zasekla noha. Koukali jsme se na videa hráčů, kteří jsou nebezpeční vepředu. Víme, jak Lukaku hraje zády k bráně, jak má skvělé zakončení. Gól mi nedal, ale dostal jsem dva jiné. Škoda, že jsme to nezvládli.“

Aleš Matějů

„Nebylo to vůbec jednoduché, Belgičané mají top útočníky a podle toho to vypadalo. Stačilo jim trošku, hned si vytvořili gólovou šanci a dokázali toho využít. Lukaku hraje takhle pořád, strašně silný do těla, v Interu za poslední dva, tři roky dozrál a momentálně je to nejlepší útočník na světě. Prohráli jsme 0:3, jsem moc rád, že jsem dostal šanci, budu dál makat, ale výsledek je krutý. Za stavu 0:2 jsme šli sami na bránu, pak to mohlo být jiné. Tohle soupeř dokázal využít a my ne.“