Šilhavý: Holeš má problémy. Krajní obránci? Ještě se rozhodujeme

Na jistotu baráže nemyslí. Chce vyhrát kvůli lidem, trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý věří, že ho fanoušci v kvalifikačním zápase proti Walesu poženou. „Jde o to, abychom předvedli co nejlepší výkon,“ slibuje český kouč. Při skládání sestavy má problémy na krajích obrany, zdravotní problémy má i slávistický univerzál Tomáš Holeš.

Berete zápas proti Walesu jako klíčový?

„Jednoznačně. Hrajeme o druhé místo, které si přejeme, abychom měli výchozí pozici do březnové baráže co nejlepší. Wales to ale vnímá jistě stejně.“

Přesto necítíte, že mužstvo je díky téměř jisté baráži uvolněnější?

„Nastoupíme po dlouhé době doma před fanoušky. Věřím, že budu plný stadion, podle mých informací už moc lístků nezbývá. Snad nás lidi přijdou podpořit. I kvůli nim budeme hrát na vítězství. V tu chvíli nemyslíte na to, že máte něco v kapse. Jde o to, abychom předvedli co nejlepší výkon. A samozřejmě ve hře je i nasazení do baráže. Když budeme druzí a budeme mít dostatečný počet bodů, můžeme hrát doma. To je pro nás taky velký motiv.“

Postrádáte obvykle krajní obránce. Jak velká je to pro vás komplikace?

„Je to pravda. Vláďa Coufal sem přijel, věřili jsme, že se k nám připojí, ale nakonec to nešlo. Ale máme další hráče. Přiznám se, že se ještě rozhodujeme.“

Hodně vás to zlobí při skládání sestavy?

„Otazníků moc není, neviděl bych to tak dramaticky. Záležet bude na zdravotním stavu, pak se rozmýšlíme ještě na dvou postech, jinak je to dané. Ale máme lehký zdravotní problémy, tréninku se nezúčastní Tomáš Holeš. Uvidíme, co zítra řeknou doktoři. Každopádně když se další hráči dostanou na hřiště, mohou ukázat, že na to mají, že si místo zaslouží. Pak vznikne větší konkurence.“