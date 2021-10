ANKETA před Walesem: Česko to zvládne, shodují se experti. Co Schick?

Uspěje reprezentace v klíčové kvalifikační odvetě? Tři experti deníku Sport zodpověděli dvě jednoduché otázky před pátečním (20:45) soubojem s Walesem, došlo přitom na jednoznačnou shodu. Výběr kouče Jaroslava Šilhavého zvítězí a Patrik Schick přenese výbornou formu z bundesligy i do národního dresu.

2. Prosadí se Patrik Schick? – Je to evropský formát „Patrik má momentálně fazonu. Česká útočná fáze ale není jen o tom, jak se píše, že jde pouze o Schicka. Máme tam i dost jiných zkušených hráčů, kteří jsou schopní dát gól třeba ze standardní situace. Patrik může být klíčový hráč, nyní už je fotbalistou evropského formátu. Proti Walesu bude třešinkou na dortu v kvalitě a ve finální fázi.“

1. Jak dopadne zápas Česka s Walesem? – Vyhrajeme 2:1 „Věřím, že i přes zásahy v sestavě, k nimž kvůli chybějícím důležitým hráčům určitě dojde, to národní tým zvládne. Soupeři chybí Bale, také jejich klíčový hráč. Bude to vyrovnaný zápas, pokud mám tipnout výsledek, tak říkám, že vyhrajeme 2:1.“

2. Prosadí se Patrik Schick? – Potvrdí výbornou formu „Patrik má výbornou formu a potvrdí to i v nároďáku. Určitě dá gól. Motivace pro něj není pouze červená karta, kterou dostal na jaře ve Walesu. Hraje za národní tým, reprezentuje svou zemi, to už samo o sobě znamená hodně.“

1. Jak dopadne zápas Česka s Walesem? – Kluci to zvládnou „Věřím, že to kluci zvládnou a vyhrají 2:0. Absence důležitých hráčů tentokrát nebudou hrát takovou roli, proti Walesu budeme lepší a uspějeme. Hrát bez Coufala a dalších je pro nás minus, ale ostatní se budou chtít ukázat.“

Jakub Podaný (bývalý hráč mj. Sparty, mistr indické ligy)

1. Jak dopadne zápas Česka s Walesem? – Vyhraje, Bale bude chybět

„Věřím, že vyhrajeme. Dáme dva góly a Wales žádný. Při absenci Garetha Balea jsou citelně oslabeni. Nám sice vypadli dva krajní beci, čímž se rozhodila obrana, ale věřím tomu, že to jiní kluci zvládnou. Sehraná osa týmu, kterou trenér Jaroslav Šilhavý nemění, jim pomůže. Co ale nejvíce kvituji, je návrat Patrik Schicka, který se rozehrál do obrovské formy.“

2. Prosadí se Patrik Schick? – Potvrdí EURO

„Patrik potvrzuje formu z EURO, kde mu to šlo. Nyní je z něj jedna z velkých hvězd bundesligy. Svědčí o tom i to, že se rve o krále střelců s Haalandem a Lewandowským. Být s nimi na pomyslné bedně je super počin. Snad si pohodu přenese i do nároďáku, protože v minulých zápasech nám přesně takový gólový typ scházel.“