Trefa číslo 17! Schick mezi Panenkou a Skuhravým: Hezká společnost

Pomohla vám proti Bělorusku zkušenost z minulého vzájemného duelu v Ostravě?

„Ukazovali jsme si věci z Ostravy, k vzájemnému zápasu jsme se vrátili. Taktické věci byly podobné nebo skoro stejné. Hlavně jsme se nejvíc připravovali na rychlé protiútoky, protože po zisku míče chodili rychle dopředu. Mají na to hráče. V prvním utkání v Ostravě to od nás nebylo do ofenzivy úplně špatné, akorát jsme neproměnili šance. Tentokrát jsme je využili líp, i když jsme mohli přidat i další góly. Ale bylo to poklidné.“

Soupeř ani jednou nevystřelil na branku.

„Na hřišti jsem měl celou dobu pocit, že zápas kontrolujeme a do ničeho soupeře nepouštíme. I když to bylo dlouho jen 1:0, tak jsem pořád věřil, že přidáme další góly. Nebál jsem se, nevybavuju si nějakou jejich vyloženou šanci.“

Vy jste naopak ze vzduchu pěkně trefil Sadílkův centr, že?

„Byla to první myšlenka, která mě napadla. Chtěl jsem to hrát z jedničky na zadní tyč. Mohl jsem to uklidit trochu víc, aby si na to brankář nesáhnul, ale zaplaťpánbůh to tam zapadlo.“

Pak to tam zapadlo po vašem přistrčení i Hložkovi...

„Rád si to takhle navádím na střed na levačku. Oni celkově Bělorusové byli dost často u sebe, takže nebyl moc prostor na střelbu za vápnem. Ale aspoň se mi tam vytvořil prostor pro přihrávku na Hložana. Trefil to hezky.“

Takže osobní bilanci 1+1 berete?

„Mrzí mě, že mi to tam s Walesem nepadlo. Měl jsem příležitost, kdy jsem obránce trefil míčem do hlavy. Myslím, že by to byl gól, kdyby to prošlo. Remízou se nám to trochu zkomplikovalo. Ale jinak teď můžu být s gólem a asistencí spokojený. Jsem rád, že to máme za sebou. Bolelo to, nebylo to jednoduché. Teď budeme doufat, že Wales někde ztratí a my se přiblížíme druhému místu.“

Světový šampionát je velkou motivací, že?

„Česká republika se na mistrovství světa dlouho nepodívala, byl bych rád, kdybychom my byli tou generací, která se tam dostane. Byl by to velký turnaj, velká zkušenost. Je to pro mě důležité.“

Sedmnáctou brankou v národním týmu jste se dotáhl na Tomáše Skuhravého a Antonína Panenku...

„Je hezké být v takové společnosti. Přiblížil jsem se tam docela rychle, chci v tom samozřejmě pokračovat. V repre mi to celkem pálí, věřím, že gólů přidám ještě mnohem víc. Snad zase hned na příštím srazu.“

To už bude na stadionu lepší atmosféra než v Kazani.

„Tady žádná atmosféra nebyla, slyšel jsem jen realizák a kluky na střídačce. Bylo to takové chudé... (úsměv) Nikdo z nás si nepřeje hrát za takových podmínek. Na druhou stranu už jsme na to trošku zvyklí, zažili jsme to. Příjemné to však není.“