Portugalský šok. Ronaldo pod palbou, hvězda se za MS omlouvala

Totální sprcha pro hrdého favorita. Nevěřícný pohled muže, který nenávidí porážky. Cristiano Ronaldo a jeho portugalští kumpáni jen bezmocně sledovali, jak v neděli večer po lisabonském trávníku křepčí srbští reprezentanti. Gól Aleksandara Mitroviče z úplného závěru znamenal, že přímou vstupenku na šampionát do Kataru překvapivě získali hosté, zatímco hvězdný kolektiv míří do zákeřné baráže.

Přitom už ve druhé minutě otevřel skóre zápasu Renato Sanches. Portugalci mohli být v klidu a chladit šampaňské. Jenže Srbové zabojovali –⁠ Tadič srovnal v první půli, což stále domácím stačilo k jistotě prvního místa ve skupině A. Jenže v 90. minutě se trefil Mitrovič a ztropil senzaci.

„Byl to pro Portugalsko šílený zápas,“ soukal ze sebe Bernardo Silva, ofenzivní hvězda z Manchesteru City. „Dali jsme brzy gól, jenže pak jsme přestali hrát. Nemám pro to vysvětlení. K tomu, co jsme předvedli, neexistují slova,“ dodal 27letý záložník.

Borci z domácí skvadry popadali na zem, po utkání nechápali, co se stalo. „Omlouvám se všem portugalským fanouškům, kteří viděli zápas, jaký vůbec neměli vidět. Chtěli jsme držet balon, jenže Srbsko dominovalo. S kvalitou hráčů, jaké tady máme, je to těžko pochopitelné,“ kroutil Silva hlavou.

Na výběr zkušeného trenéra Fernanda Santose, který svou zemi dotáhl k triumfu na EURO 2016 ve Francii, prší ohromná kritika. Schytal to i Cristiano Ronaldo, tentokrát neviditelný kapitán a zostuzený lídr.

„Hráč velkých zápasů zmizel, když byl nejvíc potřeba,“ napsal na adresu CR7 jeden z fanoušků na sociální síti, kde se selhání favorita široce rozebírá. 36letá ikona portugalského týmu na říjnovém srazu zvládla hattrick do sítě Lucemburska (5:0), na reprezentačním poli drží absolutní rekord se 115 vstřelenými brankami. Jenže naposledy v Irsku a ani se Srbskem si statistiky nerozšířil, což mu naštvaní příznivci dávají vyžrat.

Kritika se sype i na trenéra Santose. Portugalský kouč dosáhl vrcholu před pěti lety ve Francii, v roce 2019 se svou zemí zvítězil v Lize národů. Na šampionátu v Rusku 2018 skončil se svým výběrem už v osmifinále. Ve stejné fázi skončilo Portugalsko i na posledním EURO, kde podlehlo Belgii, nyní si jeho výběr notně zkomplikoval cestu na další velký turnaj.

Po blamáži se Srbskem přibývají hlasy, že Santos už tým plný nadějných fotbalistů se stále hladovým Ronaldem vepředu neukočíruje. „Je to největší problém Portugalska. Měl odejít už po EURO 2016. Jak může dostávat přednost před jinými talentovanými trenéry, kterých má země plno?“ napsal uznávaný novinář Julien Laurens.

Portugalsko se musí chystat na březnové play off, kde potřebuje zdolat dva soupeře, aby se na šampionát do Kataru probilo. Pro ambiciózní celek plný mimořádných plejerů nejde o nic příjemného, zvlášť, když v neděli večer jim přímý postup ležel na talíři.