Pešír se opřel do Vízka kvůli kritice nároďáku: Vidím u něj nulu

Česko během listopadového srazu porazilo v přípravném utkání slabý Kuvajt 7:0, poté v závěrečném duelu kvalifikace o postup na mistrovství světa 2:0 Estonsko. Ve skupině skončilo na třetím nepostupovém místě za Belgií a Walesem. Průnik do březnové baráže si zajistilo už předtím na základě výsledků v Lize národů. Podle mnohých expertů bylo snažení v kvalifikaci neúspěšné. I proto, že vinou sesunu na třetí pozici zůstalo Česko mezi nenasazenými pro klíčovou baráž, což situaci výrazně komplikuje.

Ve stejném duchu se v pravidelném blogu pro iSport.cz vyjádřil i internacionál Ladislav Vízek. Své názory na aktuální dění dlouhodobě publikuje každý týden na webu iSport.cz i na stránkách deníku Sport. „Optimismem nesrším, spíš skepsí. Víte, už samotná kvalifikace nám nevyšla. Předpokládal jsem, že Belgie bude nad naše síly. To bylo dané dopředu. Ale že ani jednou nezlomíme Wales a doma navrch odehrajeme zápas, v kterém jsme jasně horší, tak to považuju za ostudu,“ přísně pravil.

Ke kritické vlně se s odstupem vyjádřil Tomáš Pešír, vedoucí mužstva národního týmu, v pořadu Dohráno České televize. Nejprve dostal od moderátora Petra Kubáska otázku, jak hodnotí listopadový sraz. „Co se týče bodů, tak si myslím, že jsme vše splnili. Víc jsme v tuhle chvíli udělat nemohli, porazili jsme v přátelském utkání Kuvajt, vyhráli jsme s Estonskem. I když to vypadá, že Estonsko je fotbalový trpaslík, tak už to neplatí. Estonsko odehrálo dobré utkání i v Belgii. Věděli jsme, že nás nebude čekat nic jednoduchého, nicméně jsme vyhráli, ale bohužel to už nestačilo na druhé místo v tabulce,“ prohlásil Pešír.

Poté přišel od Kubáska druhý závěrečný dotaz.

Jste uvnitř národního týmu. Jak vnímáte z různých míst kritiku na hru reprezentace?

„Osobně mám rád tvrdou kritiku od odborníků na slovo vzaté, ale trochu mě mrzí kritika odborníků typu Ladislava Vízka, který měl bezpochyby dobrou hráčskou kariéru, kterou respektuji. Co se ale týče funkcionáře nebo trenéra na vrcholové úrovni, tam já vidím nulu. Snad jen krom toho, že byl delegátem někdy před iks lety, což taky nebylo nic moc slavnýho… Takové kritiky z úst této osoby nemám rád,“ přisadil si Tomáš Pešír.

Tím bylo v pořadu téma reprezentace uzavřené. Víc nezaznělo, což působilo poněkud zvláštně. Jaksi nedotaženě.

Vízek je vůči hernímu projevu reprezentace konzistentně kritický. Byl i během výsledkově úspěšného mistrovství Evropy. V jednom ze svých komentářů se pak vyjádřil i k osobě Tomáše Pešíra v souvislosti s kauzou žlutých karet pro Jana Bořila.

Šlo o to, že reprezentační bek obdržel v závěrečném duelu ve skupině s Anglií druhé napomenutí, což automaticky znamenalo stopku pro osmifinálové utkání s Nizozemskem. Na tiskové konferenci po utkání však hlavní trenér Jaroslav Šilhavý, že „v kabině teď zkoumáme, zda je opravdu ze hry. Ale spíše to vypadá, že nebude hrát a do boje bude muset někdo jiný.“

Vypadalo to zvláštně, neprofesionálně. Podle několika zdrojů iSport.cz měl s myšlenkou, že Bořil není pro Nizozemsko vykartovaný, přijít právě vedoucí mužstva Pešír a sdělit to před tiskovou konferencí Šilhavému.

V Přesných trefách se k této trapné záležitosti vyjádřil i Vízek. „Jak to, že vedoucí mužstva nezná pravidla? To je přece jeho práce! On má mít tyhle věci v malíku. Nesmí se splést. Počínání Tomáše Pešíra nechápu. Z jeho strany to je obrovský amatérismus a po šampionátu by měl u mužstva bez milosti skončit. Když pominu jeho profesní selhání, ve volbách šel proti Petru Fouskovi, proti správnému směru. Pešír tam prostě nemá co dělat. Myslím, že na manažerských pozicích u nároďáku je potřeba udělat více změn,“ tnul do živého Vízek.