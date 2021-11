ONLINE: Češi poznají soupeře pro baráž o MS. Hrozí Itálie či Portugalsko

Do Itálie, do Ruska? Nebo zase do Walesu? Už dnes v pět hodin odpoledne se ve švýcarském Curychu rozlosuje březnové play off o mistrovství světa v Kataru. Hraje se o poslední tři volná „evropská“ místa, Češi jsou před losem nenasazení, první utkání je tedy jistě čeká na hřišti soupeře. Přinášíme kompletní přehled, jak přesně bude rozřazování probíhat, vše sledujte ONLINE ZDE>>>

Rozdělení na nasazené/nenasazené

Tohle je první krok, který se ustavil už s koncem kvalifikačních skupin. Po jejich dohrání se rozhodlo o pozicích pro jednotlivé země. Do play off jde celkem dvanáct týmů, deset z druhých míst kvalifikačních skupin a další dva nepostupující z kvalifikace na nejlepších místech z Ligy národů. Těmi jsou právě Češi a Rakousko. V prvním kole se toto rozdělení striktně dodrží, budou tedy hrát nasazení proti nenasazeným, přičemž zápas hostí nasazení.

Pozn.: Stále platí usnesení, že případně ani v jednom utkání, tedy ani v prvním, ani ve druhém kole na sebe nesmí z politických důvodů narazit Rusko a Ukrajina.

Reprezentace v osudí

NASAZENÍ (šest týmů na druhých místech kvalifikačních skupin s nejvyšším počtem bodů): PORTUGALSKO, SKOTSKO, ITÁLIE, RUSKO, ŠVÉDSKO, WALES

NENASAZENÍ (čtyři týmy na druhých místech kvalifikačních skupin s nižším počtem bodů plus dva z Ligy národů): TURECKO, POLSKO, SEVERNÍ MAKEDONIE, UKRAJINA, RAKOUSKO, ČESKO

Cesty A, B a C

Až los začne, rozdělí se na takzvané „cesty“ A, B a C. To proto, aby bylo jasné, kteří vítězové kterých zápasů na sebe budou vycházet ve druhém kole, o jehož dějišti pak znovu rozhodne los. Klidně na sebe totiž můžou vyjít dva týmy, které byly v prvním kole nenasazené, nebo i dva nasazené.

Cesta A 2. kolo: Vítěz semifinále 1 vs. Vítěz semifinále 2

Cesta B 2. kolo: Vítěz semifinále 3 vs. Vítěz semifinále 4

Cesta C 2. kolo: Vítěz semifinále 5 vs. Vítěz semifinále 6

Vyústění pro Česko

Češi tedy do prvního kola (semifinále) půjdou jako nenasazení a tím pádem hosté. Jejich soupeřem může být Portugalsko, Skotsko, Itálie, Rusko, Švédsko a konkurent z kvalifikační skupiny Wales. Zároveň jim bude přidělena „cesta“ a podle toho budou vědět, na kterého vítěze by případně narazili v druhém kole (finále) a kde se bude hrát. První i druhé kolo se hraje vždy jen na jeden zápas. Hracími dny jsou 24. a 29. března 2022.

Pravidla

Během 90 minut zápasu je stále povoleno pět střídání. Pokud skončí remízou, následuje třicetiminutové prodloužení a je připuštěno šesté střídání. Zůstane-li i tehdy stav nerozhodný, přijdou na řadu penalty. U každého utkání bude taky přítomen videoasistent rozhodčího. Žluté karty se do play off přenášejí z kvalifikace, platí to pro hráče, kteří nakumulovali během skupiny dvě napomenutí. Proto v semifinále bude Švédům chybět Zlatan Ibrahimovic, Rusům Alexandr Golovin nebo Portugalcům Renato Sanches a Joao Cancelo. Žluté se už ale nepřenášejí do finále play off ani do příštích mezinárodních zápasů.

Suspendovaní hráči pro semifinále play off

Severní Makedonie: Elif Elmans, Tihomir Kostadinov

Polsko: Mateusz Klich

Portugalsko: Joao Cancelo, Renato Sanches

Rusko: Alexandr Golovin, Fjodor Smolov

Švédsko: Zlatan Ibrahimovic, Emil Krafth

Wales: Joe Morrell