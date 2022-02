Šilhavý má pro baráž sto procent důvěry. Repre v Edenu i zápas o nic

Baráž poražených Česko ve Švédsku a Rusko proti Polsku. To je semifinále baráže o mistrovství světa, hraje se 24. března. Vítězové jdou o čtyři dny později proti sobě a lepší z nich pojede v listopadu do Kataru. Ovšem pro poražené sraz nekončí, rozdají si to ve stejném termínu v zápase o nic. „Už je to potvrzené,“ říká sekretář fotbalové asociace Michal Valtr.