Obrana repre v rozkladu. Kompletní čtyřka mimo, spása v Holešovi

Práce defenzivních borců národního týmu byla v posledních letech terčem výrazné kritiky. I z řad uznávaných expertů. Během loňského mistrovství Evropy však ostrá rétorika utichla. Chválilo se. Obrana držela, i proto se Česko vecpalo mezi nejlepší osmičku starého kontinentu. Čtveřice ve složení Vladimír Coufal, Tomáš Kalas, Ondřej Čelůstka a Jan Bořil excelovala. Byla pevná, sehraná, sourodá, vyhověla si. Byla zdí proti papírově silnějším soupeřům. Kvartetu se z mnoha stran vyjadřoval zasloužený respekt.

Kdo chybí oproti EURO Brankáři Tomáš Koubek (Augsburg) Aleš Mandous (Slavia) Obránci Jan Bořil (Slavia) Vladimír Coufal (West Ham) Ondřej Čelůstka (Sparta) Pavel Kadeřábek (Hoffenheim) Tomáš Kalas (Bristol) Záložníci Vladimír Darida (Hertha) Alex Král (West Ham) Petr Ševčík (Slavia) Útočníci Michael Krmenčík (Slavia) Tomáš Pekhart (Legia) Matěj Vydra (Burnley)

Jenže už na podzim reprezentaci ničila řada zdravotních omluvenek. A osm dní před rozjezdem baráže ve Švédsku je situace doslova katastrofální. Jaroslav Šilhavý musel v nominaci pro osudové dny pominout všechny čtyři stálice. Nezbyl nikdo. Coufala s Kalasem tíží problémy s třísly, Bořil je po operaci kolena, dokonce byl ve hře i konec kariéry, sparťan Čelůstka má kvůli problémům se šlachou na noze neschopenku vystavenou od poháru s Partizanem…

Co fungovalo na šampionátu, je v troskách. Úplně na padrť.

„Honí se nám to hlavou, ale musíme to vzít jako fakt, tak to prostě je,“ rozmáchl rukama Jaroslav Šilhavý. „Musíme si poradit, připravit tým, aby zvládl baráž a první zápas ve Švédsku. Komplikace to je, ale nechci tady plakat. Jdeme do boje, věříme hráčům, že jsme schopní to zvládnout. Nechci předjímat, ale třeba budeme muset změnit organizaci hry, s ohledem na soupeře to ale nechci úplně rozvádět,“ nabídl exkurzi do svých myšlenek.

Šilhavý neměl moc na výběr. Nominoval pět čistokrevných zadáků. Stoperskou stálici Jakuba Brabce z Arisu Soluň, další dva středové obránce Davida Zimu z FC Turín a Tomáše Petráska z Rakowa, vedoucího mužstva polské Ekstraklasy. Na kraje pak Aleše Matějů osmělujícího se v Benátkách a nováčka Jaroslava Zeleného z Jablonce.

V nominaci si ještě nechal minimálně dvě volná okna. Jedno, klidně však obě zaplní defenzivními hráči. „Ano, nejméně jeden bude obránce. Máme dvě, tři varianty, s nimi pracujeme a pak se musíme nějak rozhodnout,“ pravil státní trenér.

Ve hře je povolání plzeňského Milana Havla, zkušeného Filipa Nováka z Fenerbahce, variantou je i David Hovorka ze Slavie, stoperů má ale Šilhavý dostatek. A v nouzi se navíc jako poměrně reálná jeví varianta se zatažením Tomáše Holeše.

Právě zasunutí slávistického univerzála do středu defenzivní čtveřice by se mohlo jevit jako vysoce spásné řešení personální krize. Holeš v klubu opakovaně ukázal, že pro pozici stopera má veškeré předpoklady. Na nezvyklém místě precizně zvládl zápasy na evropské scéně. Z druhé strany má Šilhavý v živé paměti, jak uprostřed zálohy famózním výkonem dokonale otrávil v osmifinále EURO nizozemské hvězdy. Navrch dal gól a druhý připravil Patriku Schickovi. Bude to těžké rozhodování, ovšem zastupitelnost v srdci pole je mnohem vyšší. I proto se Holešovo angažmá v obraně nabízí.

Jak by tedy mohl český kvartet v Solně vypadat? Dvě stoperská místa by obsadili Holeš s Brabcem, na levém kraji vše hraje pro Matějů a napravo Milan Havel, pokud dostane dodatečnou pozvánku. Variant je ale samozřejmě vícero. Bek z Benátek může hrát i vpravo a na druhé straně by si užil přísnou reprezentační maturitu jablonecký Jaroslav Zelený. K využití se nabízí i Michal Sadílek, další muž pro práce všeho druhu.

Šilhavý má pořádně těžkou hlavu. Je na něm, aby vybral řešení, které se za pár dnů ukáže jako postupové.

Program baráže

Polsko postoupilo po vyloučení Ruska přímo do finále baráže.

24. března semifinále

20.45: Švédsko–ČESKO (Solna)

29. března finále

20.45: Polsko–vítěz Švédsko/ČESKO