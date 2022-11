Německé legendy pálí do trenéra: Změň systém! Zpochybňují i hráče

Hansi, změň systém! Hraj s trojkou vzadu! Za porážku 1:2 s Japonskem jsi zodpovědný ty! Legendy německého fotbalu buší do trenéra Hanse Flicka. Kritika směřuje nejen k laxní defenzivě. „Pokud ovládáte střed, ovládáte hřiště. Ale my nemáme v nominaci klasickou šestku,“ rozčiluje se Sami Khedira, mistr světa z roku 2014. Německo se děsí dalšího debaklu na světovém šampionátu. Po vyřazení ve skupině na předchozím mistrovství v Rusku je blízko další gigantický průšvih. V neděli musí Němci zabrat proti Španělsku.

Kdo by čekal, že Hansi Flick po trapasu s Japonskem zaleze do díry a s médii bude hovořit až na oficiální tiskové konferenci předcházející nedělnímu zápasu se Španělskem, šeredně by se spletl. U západních sousedů fungují jiná pravidla, než je běžné v Česku. Trenér zasypaný drsnou kritikou legend německého fotbalu po šokující porážce 1:2 v úvodním vystoupení v Kataru, byl novinářům předhozen hned druhý den po fiasku.

Přesně ve čtvrtek ve dvanáct hodin katarského času odpovídal na pichlavé dotazy německých žurnalistů. Před reportéry se na židli kroutil, diskuse příjemná nebyla, ale Flick neuhýbal. „V zápase bylo mnoho věcí, které můžeme a musíme udělat lépe. Hráčskou kvalitu na to máme,“ pravil.

„První, co Němci udělají, bude důkladná analýza, vyhodnocení. To bude rozdíl oproti našemu národnímu mužstvu, půjdou do hloubky, do důsledku,“ prohlásil krátce po zápase Stanislav Levý, expert deníku Sport a člověk dokonale znající německou náročnost.

Přesně to se stalo. Realizační tým fungoval po knokautu od Japonska celou noc. Flick od podřízených požadoval podrobnou zpětnou vazbu, konkrétní výstupy. „Součástí analýzy bylo podívat se na věci zblízka, jak jsme pracovali s míčem i bez něj. Je nám jasné, že když vedeme, musíme hru zavřít, nasadit na zápas víko. Bohužel nám chyběla efektivita, navíc jsme dělali příliš chyb vzadu. Nebudu na nikoho ukazovat, je to práce celého týmu. To ale neznamená, že tyto věci neřešíme interně a velmi konkrétně,“ vysvětlovat Flick.

Na hříšné jedince ukázali jiní. Konkrétně mistři světa z roku 2014 – Sami Khedira a Bastian Schweinsteiger. Prvně jmenovaný se pustil do stopera Nica Schlotterbecka. „Neustále ztrácel míče. Kolikrát to mohlo být opravdu nebezpečné, kdyby ho nezachránil Toni (Rüdiger). Právě on byl proti Japonsku v defenzivě jediným hráčem ve formě,“ cupoval Khedira své nástupce.

A pro nedělní klíčový zápas se Španělskem, ve kterém musí Německo nutně bodovat, aby si zachránilo jakous takous naději na postup, nabídl Khedira řešení. Hansi, změň rozestavení! „Nemáme jasně definované pravé a levé obránce. Myslím, že bychom se měli zaměřit na obrannou trojku ve schématu 3-4-2-1,“ naznačil, jakým směrem by se měly ubírat Flickovy myšlenky. Zároveň kouče zkritizoval za nominaci. „Podívejte, Hansiho si velmi vážím, ale pokud ovládáte střed, ovládáte hřiště. Ale my nemáme v nominaci klasickou šestku,“ lamentoval Khedira.

Své si dodal také další uznávaný borec Schweinsteiger. Bývalý německý reprezentant se zaměřil na Niklase Süleho, jehož Flick použil na pozici pravého beka, přitom obvykle hrává na stoperu. „Nechoval se takticky. Když jdete do souboje jeden na jednoho, přece nepustíte protivníka do středu hřiště, ale naopak vstup zavřete a necháte ho jít do prostoru, kde se toho může stát daleko méně. Dokud budeme dělat takové chyby, budeme prohrávat zápasy. Vždyť je to tak jednoduché.“

Co na to Flick? „Z hlediska taktiky můžeme nějaké věci udělat jinak,“ připustil. Pokud se mu to nepovede, v neděli pro Němce může velmi předčasně skončit celý šampionát.