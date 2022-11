Gavi: srdce s nohama. Španělé ho velebí. Nejde ho zfaulovat, říká expert

Je prťavý, je nejmladší, ale také nejlepší. „Zamiloval jsem se do něj,“ usměje se Zdeněk Folprecht, expert deníku Sport a webu iSport.cz, když přijde řeč na Gaviho, osmnáctiletý zázrak, který kope v základní sestavě Barcelony i Španělska. V prvním zápase Mundialu v Kataru přispěl gólem k demolici Kostariky 7:0.

Pozor, není sám! Španělsko má zase dvojku, která ji může dotáhnout k titulu. V roce 2010 to byli bájní Xavi Hernandez s Andresem Iniestou, nyní Pedro Gonzalez a Pablo Gavira - Pedri a Gavi. „Je neuvěřitelné, jak nám jsou podobní,“ pronesl Xavi, nyní kouč Barcelony, kde oba diamanty brousí. „Gavi je srdce s nohama,“ propojil mladíkův charakter s uměním.

Zastavíme se u něj, důvod je jasný. „Nový Xavi“ se proti Kostarice stal třetím nejmladším střelcem v historii mistrovství světa. Na prvním místě dlí jakýsi Pelé, který v roce 1958 skóroval v 17 letech a 239 dnech. Gavi byl ve čtvrtek na světě 18 let a 110 dnů.

Ostatně rekordy láme celkem s gustem. Je nejmladším hráčem, který nastoupil za španělskou reprezentaci, bylo mu 17 let a 62 dnů.

„Bavili jsme se o tom, co jsme dělali v sedmnácti. Já si akorát kopal za barákem a běhal se zátěžovou vestou ve dvoumetrových závějích. Asi se ho zeptám na hřišti, jak to dělá,“ vykládal Vladimír Coufal, obránce české reprezentace, která mladíčkovu kvalitu poznala při červnových zápasech Ligy národů. V Praze Gavi skóroval, v Málaze přišel jako střídající, za půl hodiny stihl asistenci a také ukázku, že při výšce 173 centimetrů není žádné ořezávátko. Souboj s urostlým Adamem Hložkem rameno na rameno jasně vyhrál…

„Hráči z Barcelony jsou prckové, ale ne tintítka. Messi, Iniesta, Xavi, Gavi, všichni mají namakaná stehna, zadky, silné nohy, výška je tolik nelimituje,“ všiml si Folprecht a vlastně tak zařadil zelenáče mezi velké postavy z barcelonské akademie: „Jasně, on je absolutně typický produkt La Masii. Patří k nim i Thiago Alcantara, ale ten si v době Xaviho s Iniestou nekopl, a tak odešel do Bayernu. Pak byla delší dobu pauza a nyní přicházejí Gavi s Pedrim. Jsou to pokračovatelé.“

Trefné, Gavi přesně zapadá. Fotbal v podání této hráčské sorty přitom vypadá jako nejjednodušší věc na světe. „Jako by si kopal po škole na zahradě za domem. Těší mě mít v kádru hráče takových kvalit,“ vystihl kouč Španělů Luis Enrique.

Gavi proti Kostarice Minuty: 103 Góly: 1 Asistence: 0 Střely na bránu: 1 Přihrávky: 70 (65 úspěšných) Dlouhé pasy: 1 (neúspěšný) Driblingy: 4 (2 úspěšné) Souboje: 24 (8 úspěšných) Hlavičkové souboje: 5 (2 úspěšné) Získané míče: 6 (2 na polovině soupeře) Ztráty: 14 (3 na vlastní polovině)

Překlad je jednoduchý. Výborný pohyb, technika, předvídavost, herní inteligence, vnímání prostoru. Gavi (a všichni jmenovaní) přesně vědí, co se kolem nich děje, k tomu dovedou predikovat, co se dít bude. V tuzemském trenérském žargonu se říká, že používají sovu, neustále kontrolují postavení na hřišti - nejen svoje, ale i spoluhráčů a soupeřů.

„Nedělá žádné velké triky s míčem, i když je samozřejmě technicky precizní. Kvalitu mu dává vidění hry a rychlost myšlenky. Už dopředu je rozhodnutý, co udělá,“ popsal Folprecht. „Chtěli byste ho třeba zfaulovat, ale nejde to. Vůbec se s ním nedostanete do souboje, protože je napřed,“ ocenil.

Španěl, který nedávno sebral cenu Zlatý chlapec pro nejlepšího mladého hráče světa, je logicky na vlně, což dokazuje i v Kataru. „Je budoucností, ale i současností národního týmu. Jednou může být velká hvězda,“ smekl kouč Enrique.

Úplně to netrefil: Gavi už hvězda je - a to světová.