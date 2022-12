Belgie řeší týmovou krizi. Courtois: Ten, kdo to vynesl, u nás skončil

Belgie se porážkou s Marokem dostala do složité situace. Nejen v tabulce, ale i v kabině, kde se do sebe měly pustit největší opory Kevin de Bruyne, Jan Vertonghen a kapitán Eden Hazard. Konflikt měl být tak vyhrocený, že je musel roztrhávat hromotluk Romelu Lukaku.

A s pověstí rozhádaného (navíc podle své největší hvězdy přestárlého) týmu jdou Belgičané do boje s Chorvatskem. Pokud chtějí postoupit, musí úřadující vicemistry světa nutně porazit, takže by se měli velmi rychle zklidnit. A aspoň na tiskové konferenci před zápasem se snažili budit dojem profesionálů.

„V Belgii máme hodně lidí, kterým dělá radost skočit na fake news, to je docela udivující. Ale tým si díky tomu aspoň uvědomil, že čím míň bude naslouchat šumu zvenčí, tím líp,“ prohlásil před novináři trenér Roberto Martínez.

Drsná hádka Belgičanů? Hierarchie šatny v nároďáku je jiná, než v klubu. Všude ego, říká Folprecht Video se připravuje ...

I podle brankáře Thibauta Courtoise, který měl být jedním z hlavních aktérů divoké hádky, který navíc údajně nemluví s Kevinem De Bruynem kvůli roky starému sporu o přítelkyni, nemají lidé věřit všemu.

„Pár věci jsme si řekli a je to dobrý pocit. Nechci říct, že nám to chybělo, ale je něco jiného spolu mluvit individuálně a ve skupině. Ale ne všechno, co se píše v tisku, je pravda. Kdo to vůbec prozradil? Nepotřebujeme to vědět, ale jestli to vyjde najevo, byl to jeho poslední den v národním týmu,“ vzkázal.

Bez ohledu na to, jestli se konflikt opravdu stal, dá se přes něco takového přenést? Podle Zdeňka Folprechta ano. „Někdy se něco takového stane. Ale jsme chlapi, co bychom si nemohli chvíli zanadávat? Vždycky bylo lepší si vynadat a skoro se poprat a pročistit vzduch, než kolem sebe chodit. Že tam něco bylo, ještě neznamená, že si nebudou nahrávat,“ řekl ve Studiu iSport.cz.

Jsou Belgičané opravdu tým? To se zjistí už od čtyř hodin odpoledne, kdy začíná zápas Belgie – Chorvatsko. Pokud Red Devils nechtějí letět domů, musí vyhrát. Remíza by jim do osmifinále pomohla jen velkou shodou okolností.

Postupová matematika skupiny F Kanada je vyřazena. Třetí Belgie by jistě postoupila, pokud by porazila Chorvatsko. Může i remizovat, ale pak musí Kanada porazit Maroko alespoň o čtyři branky. Maroku bude k postupu jistě stačit neprohra s Kanadou. Může i prohrát, ale pak by si muselo při bodové shodě s Belgií (zatím +3), nebo Chorvatskem (zatím -1) hlídat skóre. Chorvatsko jistě postoupí, pokud neprohraje s Belgií. Může i prohrát, ale pak by Maroko muselo prohrát s Kanadou a zároveň by si muselo hlídat skóre (zatím +1).