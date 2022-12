SESTŘIH: Chorvatsko - Belgie 0:0. Konec Ďáblů na MS, kouč rezignoval

Souboj dvou medailistů z předchozího světového turnaje v Rusku nabídl zejména ve druhém poločase řadu šancí, žádná z nich však neskončila gólem. Střídající belgický útočník Romelu Lukaku promarnil řadu příležitostí, jednou nastřelil i tyč. „Rudí ďáblové“ vstřelili v Kataru pouze jeden gól.

Už po bezmála 10 vteřinách od úvodního výkopu vypálil Chorvat Perišič vedle. Na opačné straně Carrascovu střelu z úhlu zblokoval obránce Juranovič. Trossard zase rychlý protiútok zakončil ranou nad branku.

Po čtvrthodině hry Carrasco fauloval ve vápně Kramariče a rozhodčí Taylor nařídil pro Chorvatsko penaltu. Kapitán Modrič se postavil proti spoluhráči z Realu Madrid brankáři Courtoisovi. Do hry však zasáhl videorozhodčí a sudí Taylor po zhlédnutí opakovaných záběrů pokutový kop odvolal kvůli těsnému ofsajdu, který předcházel faulu.

V druhé půli nabrala hra na intenzitě a 43.984.diváků sledovalo dramatickou podívanou. Kanonýr Lukaku hlavičkoval do náruče gólmana Livakoviče. Následně převzali iniciativu obhájci stříbra, Cortouis ale při svém 100. reprezentačním startu „Rudé ďábly“ podržel. Nejprve vytáhl Kovačičův pokus nad branku a potom vyrazil Brozovičovu i Modričovu střelu.

Následně zahazoval velké šance Lukaku. Po hodině hry se k němu odrazil míč ve vápně, jenže hráč Interu Milán nastřelil tyč. Přesně nezamířil ani v 87. minutě, kdy se od něho odrazil balon vedle tyče.

Pak ho v malém vápně našel střídající Thorgan Hazard, jenže Lukaku si jeho centr ideálně nezpracoval a Livakovič míč včas chytil. V nastavení se s 68 trefami historicky nejlepší střelec Belgie natahoval po míči, ten mu ale včasným skluzem sebral stoper Gvardiol, hrající kvůli zlomenému nosu v ochranné masce.

Belgii tak nebyl nic platný ani fakt, že Chorvatsku nepodlehla počtvrté v řadě. Svěřenci trenéra Daliče neprohráli už devět utkání.

Kouč rezignoval

Trenér Roberto Martínez po vyřazení oznámil na tiskové konferenci rezignaci. „Byl to můj poslední zápas s národním týmem. Bylo to emotivní, jak si dovedete představit,“ prohlásil Martínez, který měl smlouvu do konce tohoto roku.

Rozhodnutí učinil už před začátkem turnaje v Kataru. „Po třetím místě na mistrovství světa 2018 jsem měl spoustu nabídek, ale chtěl jsem zůstat loajální a dodržet kontrakt. Teď naše cesta skončila. Mé rozhodnutí ale nemá nic společného s vyřazením,“ uvedl někdejší kouč Swansea, Wiganu a Evertonu.

Devětačtyřicetiletý Španěl dovedl Belgii před čtyřmi lety v Rusku k premiérové medaili na mistrovství světa. Na loňském evropském šampionátu jeho svěřenci vypadli ve čtvrtfinále s pozdějšími vítězi Italy.

Na rozdíl od úvodních dvou zápasů v Kataru byl s výkonem proti Chorvatům spokojený. „Dnes jsme to byli opravdu my. Na mistrovství světa se nevyhrává snadno. V prvním zápase jsme zvítězili, i když jsme to nebyli my. Ve druhém jsme zaslouženě prohráli, jelikož jsme nebyli připraveni. Dneska to bylo naopak. Vytvořili jsme si mnoho šancí. Nemáme čeho litovat. Můžeme odejít s hlavami nahoře,“ řekl Martínez v televizním rozhovoru.