Povstaň, Argentino! Proměna Messiho i problém po postupu. Kouč: Šílené

Před týdnem psal deník Sport a server iSport.cz o blamáži Argentiny. Saúdská Arábie zaskočila favorita a sundala jej po dvou střelách na branku 2:1. Hrozil kolosální průšvih. „Věřím tomuto týmu, ještě dokážeme, co umíme,“ zůstával klidný kapitán Lionel Messi .

Vývoj na turnaji v Kataru se rychle mění. Argentina už nemusí zpívat plačtivý song na rozloučenou, naopak se pějí ódy o povstání velkého týmu. Zvládla krizový duel s Mexikem (2:0) a ve středu v bezchybném představení zdolala v souboji o postup ze skupiny Polsko (2:0). „Byla jasně lepší, odehrála nejlepší zápas na mistrovství, měla třináct střel na bránu. Trenér úžasně trefil sestavu,“ vyzdvihl v pozápasovém studiu iSport.cz expert a bývalý ligový záložník Zdeněk Folprecht.

Trenér Lionel Scaloni řízl do sestavy a určil správnou taktiku. Nebál se posadit Guida Rodrigueze (28) nebo hvězdného forvarda z Interu Lautara Martíneze (25). Na Polsko naopak do základu vytáhl Enza Fernándeze (21), Juliána Álvareze (22) a Alexise Mac Allistera (23). Mladé pušky se za důvěru odvděčily – Mac Allister a Álvarez skórovali, Fernández si připsal asistenci.

„Argentina nastoupila bez vyloženě defenzivního záložníka. Enzo Fernández takovým záložníkem není, ani de Paul nehraje typickou šestku. Ale Mac Allisterovi to uvolnilo ruce, potvrdil, že je gólový a navázal na výkony z Brightonu,“ všiml si Folprecht.

Mezi mladšími parťáky rozkvetl i Lionel Messi. Druhou penaltu na šampionátu mu vytáhl skvělý Wojciech Szczesny, polský gólman zneškodnil i další pokusy argentinského kapitána. Messi i přes dílčí neúspěchy odehrál výborné utkání. „Byl jsem naštvaný, že jsem nedal penaltu. Ale tým byl po mé chybě ještě silnější,“ ocenil 35letý útočník vítězný kolektiv.

Sedla mu role falešné devítky. „Messi ji hrál za dob Pepa Guardioly v Barceloně, to byl od trenéra také skvělý tah. Lautaro Martínez je výborný hráč, ale spolu jim to nešlo. Trenér měl odvahu, že do toho sáhnul, dovedu si představit, že je Lautaro mírně naštvaný. Ale trenérovi to vyšlo a teď je král,“ vyzdvihl Folprecht.

Argentina totálně dominovala. Zvládla 814 úspěšných přihrávek, celkovou úspěšnost měla 92 %. Obojí znamená překonání rekordu z mistrovství světa v roce 1966. Zvítězila 13:0 na střely na bránu, na rohy 9:1. Polská družina s Robertem Lewandowskim neměla nárok.

„Saúdská Arábie měla dvě střely a dala dva góly, Mexiko mělo jednu, což byla lehká standardka přes zeď. Teď bylo Polsko bez střely na bránu. Takže gólman Martínez prošel skupinou mistrovství světa bez těžších zákroků,“ podotkl Folprecht.

Argentinu čeká v sobotním osmifinále (20:00) Austrálie, dá se očekávat stejně dominantní průběh utkání. Do akce musí jít znovu ani ne 72 hodin po úspěšném představení proti Polsku, což vedení reprezentace hodně naštvalo. Poražené Polsko zahajuje osmifinále až v neděli proti Francii.

„Tohle je šílené. Jako vítězové skupiny znovu hrajeme za méně než tři dny. Teď je jedna hodina ráno a hned se musíme začít chystat na další zápas. Podmínky pro nás nejsou ideální,“ zlobil se kouč Scaloni.

Jestliže o Messim mnozí po porážce od Saúdské Arábie pochybovali, aktuálně je mužstvo zpět ve hře o nejvyšší příčky. „Můžeme ji řadit mezi top tři, čtyři favority. Vykrystalizovala se jí sestava, kterou možná ani nečekala. Austrálie je pro ni v osmifinále snadný soupeř, cesta je otevřená,“ věštil Folprecht.

Pokud Argentina zdolá podle předpokladů Austrálii, narazí na lepšího z dvojice Nizozemsko/USA. Poté se rýsuje třaskavé semifinále proti Brazílii.