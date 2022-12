Expert Podaný: Lukaku se postaral, že Belgie letí domů. Witsel nechtěl hrát

Karty byly rozdané jasně. Vyhrajte, nebo jedete domů. Před touto křižovatkou se ocitli fotbalisté Belgie. A v souboji s Chorvatskem nabrali směr, který je poslal pryč z turnaje. Výsledná plichta 0:0 zkrátka nestačila...

„Celková forma na turnaji Belgii nezastihla. Na konci utkání měla tlak, nějaké šance, hlavně Lukaku se postaral o to, že letí domů. Příležitosti měl, je to střelec, branky dokáže dávat, ale teď mu to absolutně nesedlo,“ glosoval duel ve studiu iSport.cz fotbalový expert Jakub Podaný.

Útočník Interu klíčový duel zahájil jen v pozici náhradníka, trenér Belgie Roberto Martínez ho vyslal do akce na druhý poločas. I během této omezené minutáže měl obrovitý forvard na noze minimálně tři góly. Jednotlivé možnosti ale řešil mizerně.

„Ani velké šance nebyl schopný zakončit, to ho bude hodně mrzet,“ měl jasno někdejší obránce Sparty, Dukly či Jablonce.

Nebylo to ovšem pouze o Lukakovi. Jeden ze spolufavoritů turnaje podal další vysoce nedostatečný výkon. Problémy uvnitř týmu, které napříč mistrovství proplouvaly na povrch, jako by se plynule přenesly i na zelený pažit. Belgičané měli na hřišti skvělé hráče, ale nikoli funkční tým.

„Zároveň je třeba připomenout, že proti sobě měli proti velmi vyrovnaného soupeře, který má kvalitní hráče. V určité fázi zápasu Belgičané určitě chtěli něco změnit, ale není to tak jednoduché. Všechno to bylo hodně pomalé, někteří hráči byli v chůzi, chyběl jim pohyb. To jsou momenty, kdy mohou spoluhráči vytvořit víc variant pro kombinaci, což soupeři dá víc podnětů, na které musí reagovat,“ prohlásil Podaný.

Belgičané toho ovšem nebyli schopní, čímž Chorvatům jejich práci výrazně usnadnili. Balkánci potřebovali k postupu remízu, pro kterou si nakonec i domanévrovali. Ve skupině tak obsadili druhou příčku za vedoucím Marokem. Hlavní favorit se propadl až na třetí a nepostupový flek.

Jednou z příčin byl i disharmonický střed pole. Především záložník Axel Witsel zůstal výrazně za očekáváním. V souboji s Chorvatskem povětšinou působil až nezúčastněně.

„Nebyl aktivní, prakticky nechtěl hrát. Nenabízel se, nesnažil se o přečíslení. To jsou momenty, kvůli kterým tým nemůže být úspěšný. Na druhé straně totiž stála taky velká kvalita,“ prohlásil Podaný.

Martínez přitom na prahu turnaje vlasatého záložníka chválil, mluvil o něm pouze v superlativech. Witsel ale svému trenérovi důvěru nesplatil.

„Asi si u trenéra získal kredit za zápasy v klubu, ale na šampionátu to prodat nedokázal. Proti Chorvatům bylo do očí bijící, že není v běžeckém ani mentálním laufu. Je to o vyhodnocení situace, kdy přepnout a běžet dozadu, v jakém prostoru se pohybovat. Spokojený asi nebude trenér ani on sám,“ shrnul Podaný.