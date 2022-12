Síň slávy play off MS: přestřelky, nerváky, genialita i výbuchy

Národní tragédie

1950 Brazílie-Uruguay

finále na Maracaná

Zápletka: Kvalifikace prvního poválečného šampionátu se zúčastnilo jen 32 zemí, turnaj si zahrálo pouhých 14 týmů. Navíc poprvé a naposledy chybělo ryzí finále, i když výsledky skutečnému vrcholu nahrály. Kanárci poprvé cvrlikali v domácí kleci, a pěkně zvesela. Ve finálové skupině zničili Švédsko 7:1 a Španělsko 6:1, zatímco Uruguayci s jižany ztratili bod (2:2) a seveřany umořili obratem na 3:2 v 85. minutě. Karneval v Riu se tradičně koná na přelomu února a března, ale nyní se v červenci rozlil do celé (tehdy) 50milionové země. Tancujme, radujme se, stačí remíza, zlato je tutovka! Noviny už před zápasem tiskly oslavné články, brazilský svaz nechal na 22 zlatých medailí vyrýt jména domácích hrdinů. 200 tisíc lidí uvnitř legendárního stadionu oslavilo první gól, jenže v 79. minutě všechny zmrazil obrat na 1:2. Dva fanoušci ihned spáchali sebevraždu skokem z ochozů, lékaři ošetřili 169 lidí s hysterickými záchvaty. Mistrem světa se podruhé stala Uruguay.

Věděli jste, že: Pouze tito Brazilci a o osm let později Švédové ztratili rozhodující zápas před vlastními fanoušky? Šest zbývajících pořadatelů - Uruguay 1930, Itálie 1934, Anglie 1966, Západní Německo 1974, Argentina 1978 a Francie 1998 - finále zvládlo.

Zapomenutý hrdina: Ademir. Historicky první střelec soutěžního gólu na Maracaná, s devíti zásahy nejlepší kanonýr šampionátu, rychlý a důrazný borec. Jenže v posledním utkání se odmlčel.

Ve vedlejší roli: Pelé. Bylo mu bohužel teprve 9 let a kopal si u baráku s grapefruitem nebo novinami vycpanou ponožkou.

Co dnes dělají: Všichni aktéři zápasu už odpočívají v pokoji, ale brazilského gólmana Moacira Barbosu pronásledují démoni nejspíš i na opačné straně. Národ na něj hodil vinu za spuštění kolektivní deprese a výčitkami ho trápil až do smrti v dubnu 2000.

Zrcadlo času: Kdo v roce 2014 sledoval apokalypsu v Belo Horizonte, kde domácí Brazilce zlikvidoval v semifinále dominantní německý soubor 7:1, dokáže si představit i kulisy dramatu Maracanazo na posledním šampionátu, který nevysílala televize (protože ještě nebyla).

Eusébio o-o-o-o!

1966 Portugalsko-KLDR

čtvrtfinále v Goodison Parku

Zápletka: Severní Korea v semifinále mistrovství světa ve Wembley? Nechybělo moc! Na šampionát se dostala skoro omylem, protože africké země kvalifikaci bojkotovaly, Jižní Korea se odhlásila a stačilo dvakrát rozprášit Austrálii. Na úvod turnaje rupla se Sověty 0:3, jenže pak v závěru zachránila bod s Chile a senzačně vymazala Italy. A bylo po smíchu. Obzvlášť, když hned po pár sekundách outsider zavěsil míč pod portugalské břevno a po 25 minutách, navzdory soustavnému náporu favorita, vedl senzačně 3:0. Jenže jeden Afričan, vskutku mimořádný, se na MS přece jen objevil. Eusébio, perla z Mozambiku v portugalském dresu, držitel Zlatého míče za rok 1965. V kvalifikaci gólem v Bratislavě zabil naděje Čechoslováků, obhájců stříbra z Chile. Teď sám čtyřmi údery do 60. minuty otočil kormidlem k úspěchu a výsledek 5:3 ještě podložil centrem z rohového kopu. Portugalci v semifinále podlehli Anglii 1:2, ale brali bronz a Eusébio s devíti góly vládl střelcům turnaje.

Věděli jste, že: Skoro se tomu nechce věřit při znalosti jmen jako Luis Figo, Rui Costa, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, ale Portugalci byli v roce 1966 vůbec poprvé na MS (a pak znovu až za dvacet let).

Zapomenutý hrdina: Vicente, dnes respektovaný 87letý pán, obdržel luxusní pochvalu od Pelého: „Nejlepší obránce, proti kterému jsem kdy hrál.“ Portugalci odstavili Brazílii ve skupině 3:1, Vicente skončil po MS s fotbalem kvůli vážnému poranění oka při autonehodě.

Ve vedlejší roli: Italové. Kdyby Rivera, Mazolla či Facchetti ve skupině proti Severní Koreji neselhali 0:1, hráli by čtvrtfinále oni a ušetřili by si doma přivítání házenými rajčaty a vajíčky.

Co dnes dělají: Sedm členů vítězného týmu stále žije a vzpomíná na zážitky po kariéře. Třeba křídelník José Augusto trénoval ženskou portugalskou reprezentaci a útočník António Simoes asistoval u národního mužstva Íránu.

Zrcadlo času: Eusébio jako Mbappé. Proměnil dvě penalty a dvakrát nezadržitelně pádil do vápna. Poprvé jako blesk kopl do balonu mezi dvěma beky, podruhé ho při úniku na křídle marně zastavovali tři soupeři, ten poslední už ho odevzdaně sejmul obounohým skluzem. Mimochodem, při odvetě na MS 2010 v Kapském Městě dominovalo Portugalsko 7:0. A ano, trefil se i Ronaldo.

Eusébio dal Korejcům 4 góly a na pátý přihrál • Foto Profimedia

(Ne)gól století

1966 Anglie-Západní Německo

finále ve Wembley

Zápletka: Vynálezci fotbalu pořádali šampionát jedinkrát doma. A finále proti nedávnému válečnému nepříteli bylo vyhecované až až, však televizní sledovanost zápasu v Británii dodnes (!) nic nepřekonalo. Soupeř brzy vedl, po čtvrthodině Hurst vyrovnal a v 78. minutě Peters otočil na 2:1. Němečtí fotbalisté ovšem ve 20. století oplývali jednou superschopností: sešrotovat dobrou náladu soupeřů před závěrečným hvizdem. Takže 2:2, prodloužení. A pak, ve 101. minutě, se to přihodilo. Hurst napálil zblízka míč do břevna, ten se odrazil dolů a bek Weber ho odhlavičkoval do zámezí. Švýcarský sudí Dienst raději konzultoval se sovětským asistentem Bachramovem, ten nepochyboval. Dopad míče neřešil, všiml si údajného napnutí sítě za břevnem (nesmysl), balon celým objemem za čárou na 99,9 % nebyl, tudíž gól přesně podle berbrovské logiky platil. Geoff Hurst v závěru zavěsil z brejku na 4:2 a stále zůstává jediným střelcem finálového hattricku.

Věděli jste, že: Kdyby skončilo prodloužení remízou, finále by se opakovalo. A kdyby se opět remizovalo, rozhodl by o mistru světa los.

Zapomenutý hrdina: Gordon Banks pustil první gól na turnaji až v pátém utkání, osm minut před koncem semifinále, a ještě navrch z penalty od Portugalce Eusébia. Angličany podržel i ve finále.

Ve vedlejší roli: Trofej. Tedy její replika, kterou nechali pořadatelé vyrobit po krádeži originálu při výstavě ve Westminsteru. Zlatou Niké, zabalenou v novinách a pohozenou v živém plotě v jedné londýnské ulici, vyčenichal po týdnu pes.

Co dnes dělají: Neradostné příběhy šampionů. Stiles, Wilson, Jack Charlton, Hunt a Peters zemřeli na následky demence, 85letý Sir Bobby Charlton se pod tlakem Alzheimerovy choroby stáhl z veřejnosti. Kanonýr Hurst, za týden 81letý, v aktuálním dokumentu odtajnil rodinné tragédie: mladší bratr skočil pod vlak, starší dcera podlehla nádoru na mozku.

Zrcadlo času: V osmifinále jihoafrického MS 2010 se znovu řešil míč po odrazu od břevna německé branky. Angličan Lampard přeloboval Neuera, balon dopadl půl metru za čáru, rozhodčí si nevšimli… Němci vyhráli 4:1, nespravedlnost se udála za stavu 2:1. Takže po 44 letech fifty fifty?

Jeden z gólů Geoffa Hursta • Foto ČTK / AP / Uncredited

Přestřelka v Mexiku

1970 Itálie-Západní Německo

semifinále na Aztéckém stadionu

Zápletka: Pokud je aktuálním italským šampionem Cagliari a německým Mönchengladbach, dává smysl i kuriózní přestřelka v řežbě rivalů o finále mexického MS. Italským mistrům Evropy předtím stačil jediný zásah k ovládnutí skupiny, německé obhájce stříbra nadnášel osmigólový ranař Gerd Müller, který završil v prodloužení obrat s Anglií z 0:2. Teď 103 tisíc diváků žaslo. Italové si málem vystačili s gólem z osmé minuty, mexický sudí jim odpustil dvě penalty, jenže Němci z mnoha šancí využili tu poslední, hned zkraje prodloužení (94.) Müller potrestal kiks a rázem vedli 2:1. Bene per favore! 98. Burgnich, 104. Riva – 3:2 pro squadru azzurru! Chaotické dostihy v parnu 2310 metrů nad mořem pokračovaly, 110. zase Müller. A hned po rozehrání, finito. Rivera si doběhl pro zpětnou přihrávku do vápna a uklidil míč do protipohybu brankáře Maiera. 4:3! „Už nikdy si nedám pizzu, špagety a nepojedu do Itálie na dovolenou,“ láteřil Sepp Maier a sápal se do kabiny rozhodčího s dotazem, kde má patery zlaté hodinky od Italů.

Věděli jste, že: Pět gólů v prodloužení zápasu světového šampionátu nikdy jindy nepadlo. A už vůbec ne v rozpětí sedmnácti minut a mezi dvěma top velmocemi.

Zapomenutý hrdina: obránce Karl-Heinz Schnellinger, smluvně vázaný v AC Milán, za který se nikdy netrefil, vyrovnal proti Italům ve druhé minutě nastavení. Jediným gólem za 47 reprezentačních zápasů.

Ve vedlejší roli: Německý kapitán Franz Beckenbauer odehrál prodloužení s vykloubeným ramenem. Nemohl střídat, protože dvě povolené výměny už kouč Schön vyčerpal.

Co dnes dělají: 79letý Gianni Rivera, střelec vítězného gólu a držitel Zlatého míče za rok 1969, se po kariéře pustil do politiky a byl i náměstkem ministra obrany ve vládě Romana Prodiho, nyní je prezidentem technického úseku Italské fotbalové federace.

Zrcadlo času: Pro bližší představu poslouží loňské osmifinále EURO mezi Chorvatskem a Španělskem v Kodani. Pašalič ve druhé minutě nastavení vyrovnal na 3:3, Morata s Oyarzabalem ovšem v prodloužení odskočili na konečných 3:5 pro La Roju.

Kat Rossi

1982 Itálie-Brazílie

osmifinále v Barceloně

Zápletka: Stadion Sarria, domov Espanyolu v éře 1923-97, byl jevištěm událostí, které legendární záložník Zico popsal jako den, kdy zemřel fotbal. Brazilci postavili nejlepší tým všech dob, který nedosáhl na pohár. Zico, Sócrates, Falcao, Júnior, Toninho Cerezo, Serginho, Éder… Tanečníci s míčem, mistři jemných narážeček a elegantních pasů bavili svět jako dlouho nikdo, proti Italům stačila kanárkům na postup do semifinále remíza. Jenže narazili na soustavnou tvrdost, ostré skluzy, těsné bránění – a vlastní naivitu. Brazilci se pořád hnali dopředu, drtivou většinu utkání strávili na útočné polovině a v dostřelu branky. Jenže hned zkraje neuhlídali hlavičkujícího Rossiho. Když Sócrates brzy srovnal, vystihl Rossi lehkovážnou rozehrávku. A když Falcao vyrovnal v 68. minutě, uklidil Rossi do sítě nepovedenou střelu po rohu. Srdceryvnou porážku 2:3 připravil básníkům muž, který předchozí dva roky nesměl hrát fotbal za účast v sázkařském skandálu, italská veřejnost nemohla rozdýchat jeho nominaci pro MS, byl z formy, ale nakonec vyhrál krále střelců.

Věděli jste, že: Jenom dva italští fotbalisté nastříleli během MS hattrick. Před Rossim ještě Angelo Schiavio v roce 1934 proti USA, pak už nikdo. Ani Baggio, ani Vieri, ani Inzaghi, ani Balotelli.

Zapomenutý hrdina: Dino Zoff, 40letý gólman v ohni střel, přihrávek, centrů a šancí. Neuhasil jen dvě, a proto mohl o šest dní později jako nejstarší hráč v dějinách slavit titul mistra světa.

Ve vedlejší roli: Argentina. V ostré osmifinálové skupině obhájci titulu nejdřív podlehli Italům 1:2 (vyloučen Galleo), vzápětí Brazilcům 1:3 (vyloučen Maradona) a byli ze hry.

Co dnes dělají: Zico je technickým ředitelem japonského klubu Kašima Antlers, od ledna stejnou roli zastane v malajském Perak FC. Roberto Falcao pracuje jako sportovní koordinátor v FC Santos. Dvě největší ikony už nežijí. Rossi zemřel předloni (†64), Sócrates už v roce 2011 (†57).

Zrcadlo času: Boj o semifinále v JAR 2010. Nabušená brazilská sestava (Kaká, Robinho, Luís Fabiano, Dani Alves, Lúcio, Maicon, Gilberto Silva, Júlio César) proti oslabenému Nizozemsku, sebevědomí z brzkého náskoku. A pak dvě rány Wesleyho Sneijdera, na které nepřišla odpověď.

Drama, kóma, penalty

1982 Západní Německo-Francie

semifinále v Seville

Zápletka: Dusný červencový večer s teplotami okolo 35 stupňů Celsia a výstavní drama. Sportovní i lidské. Francouzi v základní době ztratili obránce Battistona, v prodloužení náskok 3:1 a nakonec i rozstřel. Ale popořádku. Němci vedli od 17. minuty (Littbarski), za deset minut z penalty vyrovnal Platini. Po hodině zahřmělo v mozku gólmana Schumachera – vyběhl proti soupeři Battistonovi, ale i když ten už vystřelil, odrazil se a v letu trefil hlavu oběti loktem a bokem. Bezvládné tělo vyděsilo všechny kromě rozhodčího, který nevylučoval, ani nenařídil penaltu. A tak se prodlužovalo. A z lavičky se zvedl polozraněný útočník Karl-Heinz Rummenigge, majitel Zlatého míče z předchozí dvouletky. Trésor (92.) a Giresse (98.) rozrazili finálová vrata pro Francouze, důrazný Rummenigge (102.) a Fischer úžasnými nůžkami (108.) je zase přibouchli. Další bonus pro Francii: ve třetí sérii penalt neuspěl Stielike. Jenže hned po něm i Six a v šesté sérii zkrachoval Bossis. Kdepak, takovou příležitostí Němci nepohrdli, Hrubesch sokům zasadil poslední ránu.

Věděli jste, že: Vůbec první penaltový rozstřel z dosavadních třiceti v pamětech mistrovství světa. Němci ukázali, že nejde o loterii, prostě měli lepší nervy – i ve čtvrtfinále 1986 s Mexikem, semifinále 1990 s Anglií a čtvrtfinále 2006 s Argentinou.

Zapomenutý hrdina: Horst Hrubesch. O dva roky dřív rozhodl dvěma góly finále EURO s Belgií, teď jako náhradník přiťukl hlavou míč k vyrovnání na 3:3 a proměnil poslední penaltu.

Ve vedlejší roli: Nebožák Patrick Batiston. Po likvidačním faulu německého brankáře přišel obránce o dva zuby, upadl do kómatu cestou do nemocnice, kde lékaři odhalili tři zlomená žebra a pochroumanou krční páteř. Přežil.

Co dnes dělají: Michel Platini, bývalý předseda UEFA, asi kvůli podezřelé volbě Kataru nemá nejsladší spaní. Už před sedmi lety dostal od etické komise FIFA čtyřletý zákaz působení ve fotbale za korupci. Vlivným funkcionářem je pořád Karl-Heinz Rummenigge, donedávna boss Bayernu i Evropské klubové asociace.

Zrcadlo času: 3:3 po prodloužení, po penaltách smutný Francouz a euforie německy mluvících soupeřů. A pak že se historie neopakuje! Loni v Bukurešti selhal na konci thrilleru Kylian Mbappé a do čtvrtfinále EURO proskočili Švýcaři.

Ruka noha Boha

1986 Argentina-Anglie

čtvrtfinále na Aztéckém stadionu

Zápletka: Během čtyř minut se odehrály dva z nesmrtelných gólů v dějinách šampionátů. Oba měl na svědomí Diego Armando Maradona i jeho černé svědomí, použil levou ruku a nohu. Krátce po poločase vyskočil po nešikovném odkopu Angličana Hodge k hlavičce, ovšem lstivě do míče švihnul dlaní, takže na něj nedosáhl o dvacet čísel vyšší brankář Shilton s nataženou paží. Rozhodčí trik přehlédli. „Gól byl vstřelený trochu hlavou Maradony a trochu boží rukou,“ kroutil se podvodník na tiskovce. Skandál brzy přebil úchvatným desetivteřinovým slalomem z vlastní poloviny a nejspíš nejhezčí trefou historie. „Kdybychom hráli proti jinému týmu, nikdy bych ten druhý gól nedal, protože by mě mnohem dřív sejmuli. Ale Angličané jsou noblesní lidé,“ provokoval král turnaje. Devět minut před koncem snížil Lineker na 1:2, ale víc už Albion nesvedl a Argentina vykročila ke druhému titulu mistrů světa.

Věděli jste, že: Maradona památný slalom vůbec neměl v úmyslu. „Rozjel jsem akci s úmyslem přihrát Valdanovi. Jenže jak mě obestoupili, neměl jsem prostor. Proto jsem pokračoval a vzal to na sebe,“ vysvětloval.

Zapomenutý hrdina: Uruguayský televizní komentátor Víctor Hugo Morales a jeho ohňostroj euforických slov po druhém gólu Argentiny. Namátkou: „Intergalactický draku, ze které planety jsi přiletěl, abys nechal v prachu tolik Angličanů? Diegól! Diegól!“

Ve vedlejší roli: Celá anglická defenziva. Za slalomové branky posloužili čtyři borci plus brankář, ale génius Maradona by ukličkoval kompletní jedenáctku i náhradníky.

Co dnes dělají: Peter Shilton nedávno přiznal, že překonal 45letou závislost na gamblingu. Steve Hodge letos prodal dres, který si vyměnil s Maradonou po zápase, v aukci Sotheby’s za 7,1 milionu liber (200 milionů korun).

Zrcadlo času: Našli by se slalomáři s gólovou tečkou: Eden Hazard, Zlatan, jeden Ronaldo, druhý Ronaldo. 19letý Messi dokonce předvedl Maradonovu kopii v poháru proti Getafe. Ale na takovém jevišti, v utkání takové důležitosti, už nikdy nikdo.

A znovu se smál Diego

1998 Argentina-Anglie

osmifinále v Saint-Étienne

Zápletka: Nervózní oťukávačka velmocí? Kdepak, plná palba, čtyřgólový první poločas, šokující rozbuška hned po pauze, divočina v rozstřelu a stejně jako před dvanácti lety potměšilé úsměvy Argentinců, protože Angličany zase přechytračil Diego, i když se nejmenoval Maradona. V úvodní desetiminutovce ukázali, jak umí kopat penalty, superbombeři Batistuta a Shearer. Šest minut nato uchvátil slalomovým sprintem 18letý zázrak Owen, před přestávkou vyšel krásný argentinský signál a vyrovnání Zanettiho na 2:2. A pak nastala rudá exploze: 37 sekund po návratu ze šaten Simeone zajel do Beckhama, ten chytil nerva a provokatéra vleže na břiše vztekle kopnul. Argentinec se ochotně skácel, sudí měl jasno. „Můj pád změnil žlutou kartu na červenou,“ chlubil se záškodník, zatímco vyloučené hvězdě spílala celá země. Oslabená Anglie vzdorovala až do penalt, v nich měla chvilku navrch po Crespově zaváhání, ale zkázu dokonali Ince a Batty.

Věděli jste, že: Argentinu nesměli reprezentovat hráči s dlouhými vlasy, náušnicemi a gayové. Taková pravidla nastavil trenér Daniel Passarella, kapitán mistrů světa 1978 a nehrající šampion 1986.

Zapomenutý hrdina: Carlos Roa. Argentinský brankář Mallorky ve skupině nepustil ani ránu, Albionu chytil dvě penalty. Stejně jako před MS Rivaldovi a Figovi ve finále Copa del Rey proti Barceloně.

Ve vedlejší roli: David Batty. Náhradník, který byl docela vedle z toho, že má poprvé v kariéře kopat penaltu. V páté sérii! „Měl jsem vizi, že dám bombu a zajistím nám postup.“ Nezajistil.

Co dnes dělají: David Beckham vyinkasoval od Kataru jmění za tvář šampionátu. Gareth Southgate tam koučuje Anglii, Diego Simeone vede Atlético Madrid, David Seaman spustil podcast Seaman Says a Michael Owen je propagátorem kryptoměny.

Zrcadlo času: Už za čtyři roky se soupeři utkali znovu, v Sapporu tenkrát de facto postoupila Anglie na úkor Argentiny. Za remízového stavu opět rozhodla penalta. A proměnil ji… Beckham! Po faulu na Owena, viníkem byl jistý Mauricio Pochettino, budoucí úspěšný trenér v Anglii.

Afrika v slzách

2010 Uruguay-Ghana

čtvrtfinále v Johannesburgu

Zápletka: Vlastně se 119 minut nemuselo hrát. I když by to byla škoda, protože by se neujala dvě epochální děla na přelomu poločasů. Nejprve Muntari málem protrhl síť ze 30 metrů, pak Forlán překvapil ze silného úhlu z trestňáku. Ghana toužila jako první africký tým vystoupat do semifinále, a v poslední minutě prodloužení dostala fantastickou příležitost. Po centru do vápna kanonýr Suárez první střelu z vlastní brankové čáry vykopl a druhou odpálil rukou. Červená! A penalta! K mečbolu se postavil útočník Gyan, natěšené obecenstvo od Dakaru po Káhiru, odhadem 1,4 miliardy lidí, ale zarmoutil, balon napálil do břevna. A skleslý Suárez v tunelu mezi střídačkami rázem radostí nevěděl, čí je. Písk, konec, rozstřel, kde se Gyan na úvod už trefil, ale Uruguajci vyhráli 4:2. „Předvedl jsem zákrok turnaje,“ usmíval se pak Luis Suárez. „V jeho zemi je teď hrdinou. A já to chápu. Udělal bych to samé,“ připustil Asamoah Gyan.

Věděli jste, že: Afrika na minulém MS kompletně ztroskotala ve skupině, neuspěly Egypt, Maroko, Nigérie, Senegal ani Tunisko. V historii došli do čtvrtfinále už jenom hráči Kamerunu (1990) a Senegalu (2002).

Zapomenutý hrdina: Luis Suárez. Zapomenutý tedy nebyl on, ale fakt, že se maximálně obětoval pro tým. Odvrátil vyřazení, jenže sám přišel o účast v semifinále. Dokázal, že porážky kouše fakt nerad.

Ve vedlejší roli: Edinson Cavani, 23letý kanonýr Palerma. Na turnaji se neprosadil, proti Ghaně odehrál celý zápas, ale ani nebyl vybrán do první pětice na penaltu.

Co dnes dělají: Muslera, Godín, Cáceres, Cavani, Suárez a soupeř André Ayew se právě dneska, pokud dostanou důvěru, můžou znovu utkat v Kataru. Asamoah Gyan loni ukončil kariéru a začal s tenisem. Diego Forlán má za sebou dva trenérské vyhazovy v Peňarolu a Atenas de San Carlos.

Zrcadlo času: Další africký zmar nastal už za čtyři roky v Porto Alegre. Při osmifinále Alžířané vážně trápili budoucí šampiony z Německa, ale jejich jedovaté výpady mařil agresivně vybíhající brankář Neuer.

Masakr kanárků

2014 Brazílie-Německo

semifinále v Belo Horizonte

Zápletka: Minule na ruském šampionátu Angličané potupili Panamu 6:1, ale málokoho tím rozrušili. Po šokujícím výbuchu Brazilců na domácím grilu o čtyři roky dřív už ztratilo slovo „debakl“ na významu. 1:7. Německý tým připomínal pyrotechnika, který chladnokrevně odpojuje drátek za drátkem a na konci šichty si ani neotře pot z čela. Demontáž Brazilců trvala pouhých 29 minut (5:0), pak už se místo fotbalu jen krvácelo v duších, usedavě brečelo a nechápavě mlčelo. 11. Müller, 23. Klose, 24. Kroos, 26. Kroos, 29. Khedira, 69. Schürrle, 79. Schürrle. Německý účet podepsal v poslední minutě Oscar, jinak by se v kronikách jednou pochybovalo, jestli kanárci vůbec nastoupili. Jejich práce v obraně zaváněla sabotážemi, dopředu si skoro netroufali, protože německá záloha prostor opanovala a počínala si nevídaně krutě. Po Francii a Brazílii přemohla Nationalelf i Messiho Argentinu a zaslouženě se počtvrté posadila na trůn.

Věděli jste, že: 1:7 je nejtvrdší prohra Brazilců v historii. Doma selhali po 62 soutěžních zápasech, poprvé od roku 1975, kdy podlehli 1:3 Peru v semifinále Copa América.

Zapomenutý hrdina: Paradoxně Miroslav Klose. Nejlepší střelec historie MS (16) si svůj gól dal, ale tohle byl zápas na vylepšení statistik. Proti bezbrannému soupeři střídal už v 58. minutě.

Ve vedlejší roli: Kartami odstavený kapitán Thiago Silva a se zlomeným bederním obratlem trpící lídr Neymar. Bez nich nástupci Pelého, Ronalda a Ronaldinha pod tíhou úderů rezignovali.

Co dnes dělají: Čtyři pamětníci neobyčejného večera Dani Alves, Manuel Neuer, Thomas Müller a Mario Götze se vydali i do Kataru. Kariéru nekončí ani mnozí další: David Luiz kope za Flamengo, Marcelo za Olympiacos, Dante ze Nice, Toni Kroos za Real Madrid, Mesut Özil za Basaksehir…

Zrcadlo času: Leda do minulosti. Absolutní rekordy drží Maďaři, kteří deklasovali El Salvador 10:1 (1986) a Jižní Koreu 9:0 (1954). Devítku v moderní historii inkasovalo Zaire (1974), osmičku Saúdové (2002), sedmičku Haiti (1974). Jenže nikdo z nich v play off. Natož v semifinále. Natož Brazílie. Natož doma.

Mbappé nad Messiho

2018 Francie-Argentina

osmifinále v Kazani

Zápletka: Dechberoucí výkon 19letého expresu Mbappého nasvítil vítězství 4:3 mistrů světa nad obhájci stříbra. Argentinci při mbappélovu sbírali ve velkém žluté karty, ale nelapili ho. Patřily mu čtyři zásadní momenty. Po prvním tvrdě zastaveném úprku zalomcoval Griezmann břevnem z přímáku. Při druhém ve 13. minutě mu naměřili rekordní rychlost 38 km/h a Griezmann trestal faul z penalty. Jihoameričané si taky užili chvilkové radosti: Di María krásně zavěsil zdálky a Mercadova teč Messiho střely završila obrat na 2:1. Vydržel ovšem pouhých devět minut, pak už to s nimi jelo z kopce. Pavard vyrovnal (57.) a pak dvakrát po sobě znovu udeřil Mbappé. Dynamicky protancoval šestnáctkou a prostřelil Armaniho zblízka (64.), přiletěl k rohu vápna a míč prudce uklidil k tyči (68.). Argentinci se nevzdali, Messi v nastavení přesným centrem umožnil Agüerovi hlavičkovat do sítě, ale na 4:4 už nedosáhli, přestože v trojici sbíhali k přední tyči na střílenou přihrávku.

Věděli jste, že: Kylian Mbappé se stal prvním teenagerem, který dal dva góly v jednom utkání na MS od zázraku 17letého Pelého v semifinále (hattrick) a finále 1958. Alespoň dva góly v rámci turnaje dal naposledy 18letý Michael Owen v roce 1998.

Zapomenutý hrdina: Ve stínu Mbappého brilantního vystoupení zůstal obránce Benjamin Pavard a jeho velkolepý halfvolej do protějšího rohu na 2:2, vyhlášený nejhezčím gólem turnaje.

Ve vedlejší roli: Lionel Messi neoslavil gól ani v osmém utkání play off na světových šampionátech. CR7 se na něj šklebit nemůže, ten se taky neprosadil, už šestkrát.

Co dnes dělají: Klíčoví muži tehdejší zálohy N‘Golo Kanté s Paulem Pogbou koukají se zraněním na MS v televizi. Z Javiera Mascherana je kouč argentinské U20 a Didier Deschamps natahuje nevídaně dlouhou štaci na francouzské lavičce. Rekord překonal právě proti Argentině 80. zápasem a do Kataru přiletěl s cifrou 132!

Zrcadlo času: Katar ho nastaví Francii i Argentině nejpozději po finále 18. prosince.