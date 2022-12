Giroudova hrozba Anglii: Pořád jsme neviděli to nejlepší z Kyliana

Francouzi se otevřeli. Před sobotním velkým střetem ukázali dobré naložení. Vždyť tiskovce věnovali celou hodinu, to nebývá zvykem. Nedorazil sice hlavní kouč Didier Deschamps, ale co na tom. Roli převzal jeho všeobecně uznávaný souputník Guy Stéphan.

Hlavní roli však uzmul Olivier Giroud. Útočník tak nějak všeobecně podceňovaný srazil z trůnu reprezentačního kanonýra Thierryho Henryho, na Mundialu zatím válí. Trefil se už třikrát a tak nějak odsunuje do ústraní téma zranění Karima Benzemy, držitele Zlatého míče, který vypadl z týmu na poslední chvíli.

Není však zdaleka sám. V ofenzivě doslova řádí Kylian Mbappé. Superrychlík z Paříž St. Germain už je na pěti zásazích. V osmifinále udělal trhací kalednář z Poláků. Soupeře poslal domů dvěma brankami a asistencí - samozřejmě Giroudovi.

Ale, pozor! „Je neuvěřitelný, je nejlepší. kompletní, každý zápas se zlepšuje,“ pronesl šestatřicetiletý forvard AC Milán na adresu o třináct let mladšího kolegy. „Ale pořád jsme neviděli to nejlepší z Kyliana,“ vyslal do světa varování.

Vyslechnout si ho musí především Angličané, s nimiž se Francie utká o postup do semifinále. „Je to pro nás speciální zápas. Jejich tým dobře znám,“ prohlásil Girou. Není divu, v Premier League strávil deset sezony. Prvních šest v Arsenalu, na další čtyři se přesunul do Chelsea. „Mají velké hráče, mají jich hodně. Ktomu mladou generaci. Myslím, že to bude hezký zápas a dál půjde Francie,“ naplánoval.

Motivaci jeho mančaft má velkou. Bojuje i za hráče, kteří nemohli odjet na mistrovství. Vedle Benzemy je to Paul Pogba, N’Golo Kanté, Boubacar Kamara. Už na šampionátu si zničil koleno Lucas Hernandéz. „Bojujeme i za tyto kluky. Jsme jako rodina, v tom je znát náš týmový duch,“ ocenil Giroud.

Obhájci titulu se s Anglií utkají na šedesátitisícovém stadionu Al Bayt.