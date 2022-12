„Čaroděj“ Ramos jako český Bomber: unikátní kousek i chvála od parťáků

Ten první se narodil v Českém Brodu a má přezdívku Bomber. Druhý je Portugalec, jemuž říkají v portugalštině „O Feiticeiro“, neboli Čaroděj. Tomáš Skuhravý a Goncalo Ramos. Věkový rozdíl je mezi nimi šestatřicet let, celé tři fotbalové generace. Přesto mají jedno společného – vstřelili hattrick v osmifinále mistrovství světa. Dokonce, a to je ještě zajímavější, předlouhých dvaatřicet let trvalo, než unikátní kousek českého bohéma někdo napodobil.

Stalo se tak v úterý. V Kataru. Na Lusail Iconic Stadium.

Portugalsko zdemolovalo 6:1 Švýcarsko a v centru dění byl jednadvacetiletý chlapec z Lisabonu, jenž dostal fotbalové vzdělání v akademii Benfiky.

„Ani v nejkrásnějším snu jsem nepomyslel na to, že budu součástí základní sestavy pro vyřazovací fázi mistrovství světa,“ nechápal Goncalo Ramos, co se odehrálo v horké katarské noci.

Všechny tři góly braly dech. Ten první nejvíc. Přebrání míče, odstavení obránce a brutální švih levou nohou přímo pod břevno. Vzápětí si pofoukal prsty jako dvě hlavně odjištěné pistole, z kterých se zlověstně kouří.

Před druhou trefou filigránskou otočkou zmátl bránícího beka, naběhl si na přesný přízemný centr a jemným dotekem špičky kopačky udeřil znovu. A třetí kus? Chladnokrevné dloubnutí okolo vyběhnutého gólmana Yanna Sommera.

Ramosova koncovka brala dech. Stejně jako u Tomáše Skuhravého na italském mundialu v roce 1990. V osmifinále v Bari zničil Kostariku třemi údery ze vzduchu (4:1). Vlasatý Čech v noci po zápase, respektive ve čtyři hodiny ráno, sešel z hotelového pokoje dolů do lobby a podepsal vysoce lukrativní kontrakt s FC Janov. Pak už se koncentroval na čtvrtfinále s Německem.

Mladý Portugalec takovou pozápasovou divočinu nezažil. Byť je logické, že velké kluby po něm budou koukat ještě víc, než před začátkem mistrovství světa. Podle uznávaného serveru transfermarkt.com je Ramosova hodnota na úrovni 24 milionů eur, víc než půl miliardy korun.

„Ano, dávám góly, ale na čem musím zapracovat, je můj dovednostní repertoár,“ řekl Ramos před mistrovstvím světa. Po třígólovém večeru vyznívá útočníkova sebereflexe poněkud úsměvně.

I proto, že v aktuální sezoně skóroval již v sedmnácti případech. Nestřílí branky jen v portugalské lize, nevšední kvalitu ukazuje i v Lize mistrů. Z kvalifikace dostrkal Benfiku do hlavní fáze čtyřmi góly, jeden přidal ve skupinových bojích.

Že proti Švýcarsku zazářil je překvapení pro mnohé, nikoliv pro spoluhráče z reprezentace. „Lidé si neuvědomují kvalitu portugalské ligy. Vždyť Benfice se v Lize mistrů opravdu daří, proto by si fanoušci měli uvědomit Goncalových schopností. Hodně běhá, tvrdě pracuje, pomáhá týmu v defenzivě. Je to přesně typ útočníka, který je všude,“ básní o Ramosovi záložník Bruno Fernandes z Manchesteru United.

A přidává se další eso, Bernardo Silva ze City. „Je to velký talent s instinktem zabijáka. Má skvělý výběr místa, což je nutný předpoklad ke střílení spousty branek. Se Švýcarskem nám to ukázal.“

Malý Goncalo, rodák z kouzelného regionu Portugalska zvaného Algarve, chtěl jít ve šlépějích otce Manuela, který byl též profesionálním fotbalistou. „Nikdy jsem tátu neviděl hrát, ale fotbalovou vášeň jsem zdědil po něm,“ usmívá se.

Nejprve hrával v mládežnickém týmu Olhao, v roce 2013 vstoupil do akademie Benfiky. Mimochodem se tak stalo deset předtím, co Cristiano Ronaldo debutoval v dresu Portugalska. Kariéra se dosud ubírala správným směrem. Ramos se před třemi lety stal nejlepším střelcem mistrovství Evropy do devatenácti let.

„Chci vyhrát velké trofeje. Domácí ligu, Ligu mistrů, mistrovství Evropy, či mistrovství světa,“ udivil tehdy přímočarostí vlastních plánů. O rok později zapsal první start za Benfiku. Do utkání proti Deportivu Aves naskočil pět minut před koncem, přesto stihl dvakrát skórovat. Rychlý vzestup nebere konce.

Další předností osmifinálového hrdiny je sebevědomí. S nervy nemá problém. Bez sebemenších problémů ustál i usazení do sestavy místo Cristiana Ronalda. „Byl na něj tlak, nahradil CR7, ale tři góly a asistence mluví za vše,“ obdivně pravil Breel Embolo, poražený střelec Švýcarska.

Co bude dál?

Nastoupí Ramos i ve čtvrtfinále proti Maroku? „Musíme učinit rozhodnutí, které bude v danou chvíli nejlepší,“ pronesl kouč Fernando Santos.

Srovnání s CR7