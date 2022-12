Pepe se vzteká na sudí: Dejte titul Argentině! Maročané nechtěli hrát

Nejprve je potřeba říct, že slova devětatřicetiletého veterána z Porta – mimochodem v Kataru odehrál výtečný turnaj – jsou poněkud překvapivá, či spíše zarážející. Argentinský sudí Facundo Tello průběh zápasu nijak neovlivnil. Na první dojem se nedopustil žádného očividného přehmatu. V prvním poločase správně posoudil pád Bruna Fernandese ve vápně jako simulaci, penaltu neodpískal. Po přestávce, v době drtivého tlaku Portugalska, dokonce vyloučil za dva nečisté zákroky marockého útočníka Walida Čedíru.

Přesto Pepe svádí porážku na arbitra. „Po tom, co jsem dnes viděl, mohou dát titul rovnou Argentině. Je nepřípustné, aby na nás s Marokem pískal argentinský rozhodčí. Obzvlášť po tom, co se stalo včera při zápase Argentiny s Nizozemskem. A po Messiho stěžování,“ pravil emotivně do televizních kamer.

Páteční čtvrtfinále mezi Argentinou a Nizozemskem bylo extrémně vypjaté. Rozhodčí Antonio Mateu Lahoz rozdal sedmnáct žlutých karet. Věci neměl pod kontrolou. Nebyl autoritou. Obě strany si stěžovaly na některé verdikty. Byla okolo toho spousta řečí, strkanic, výlevů. Lionel Messi se hádal s trenérem Louisem van Gaalem…

Ale že by Lahoz tlačil Argentinu? Taková dedukce by byla přitažená za vlasy…

Pepe to však vidí jinak. Stejně jako výkon vítězného Maroka. I projev týmu, který změnil historii afrického fotbalu, podrobil kritice.

„Měli jsme na to šampionát vyhrát. Ve druhém poločase jsme však neskórovali. Na hřišti byl totiž jediný tým, který chtěl hrát fotbal, a to jsme byli my…,“ konstatoval Pepe.

Maroku jsou však slova portugalského stopera úplně ukradená.

„Jsme v semifinále, je to opravdu neuvěřitelné. Jsem tak hrdý. Je to jako sen,“ šílel štěstím záložník Sofyan Amrabat. „Zasloužíme si to, na tisíc procent si postup zasloužíme. Jak bojujeme, jak hrajeme srdcem pro naši zemi, pro naše lidi. Máme zraněné kluky, do sestavy přišli tři noví obránci. Mám k nim velký respekt,“ dodal středopolař Fiorentiny.

Ve středu se Maroko se střetne v semifinále s Francií, nebo s Anglií.