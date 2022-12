Argentinský novinář: Messi potřeboval dokončit práci, dal do toho duši

PŘÍMO Z KATARU | Pět tisíc žurnalistů dostalo to privilegium vidět epické finále. Poslední zápas mistrovství světa v Kataru na mohutném stadionu Lusail. Jeden z největších střetů v dějinách fotbalu, po němž Lionel Messi (pro většinu) uzmul křesílko pro nejlepšího hráče všech dob. „Jsem šťastný za něj, za naši zemi,“ říkal v tiskovém středisku v Dauhá Ignacio Elizalde, žurnalista z argentinské Direct TV.

Co se děje a bude dít u vás doma?

„Je to neuvěřitelné. Všichni jsou v ulicích a oslavují. Mám spoustu přátel, posílají mi videa, podívejte se. Venku jsou miliony lidí. Bude to velké.“

A dlouhé?

„Ano, dnes, zítra, pozítří, popozítří. Další týden, do poloviny příštího roku. Nevím. (směje se) Uvědomte si, že jsme na to čekali od roku 1986. Proto je to tak bláznivé.“

Jste opravdu šťastný, že?

„Narodil jsem se v roce 1987, takže je to poprvé, co si můžu užít, že jsme vyhráli Světový pohár. Pracuju tady, dostalo mě to. Žijeme v chaotické době, doma je nepořádek, řeší se, zda budou mít lidé jídlo. Ale tohle nás nakopne. Nepořádek, který je doma, je nepříjemný, ale tady jsme zapomněli. Z Messiho je legenda.“

On ještě nebyl?

„Samozřejmě, byl. (směje se) Ale potřeboval ještě dokončit jednu práci. Teď ho vidíme u posledního cíle. Dal do toho duši, a proto to dokázal.“

Messi je bůh! Podívejte se na divoké oslavy titulu v Buenos Aires Video se připravuje ...

Je už pro vás na stejné úrovni jako Maradona?

„My to tak nebereme. Maradona je legenda, Messi taky. Oba jsou bozi. Ale já jsem prostě generace Messi, Maradonu jsem vlastně nezažil.“

Celé mistrovství byl ve skvělé formě i dobré náladě. Měl jste stejný dojem? Bylo zlomem vítězství na Copa América vloni?

„Už dlouho jsme nic nevyhráli. Byl to velký průlom, porazili jsme Brazílii, jako kdybychom ji zkolonizovali. Pro Lea to bylo hrozně moc, v Argentině je Copa América na stejné úrovni jako mistrovství světa.“

V čem je největší síla Argentiny? S výjimkou Messiho.

„Pozor, náš tým není jen Messi. Je to skutečný tým. Je na první pohled vidět, že jsou všichni skutečně přátelé.“

Bojují za Lea? Zdá se to.

„Ano, brankář Emiliano Martinéz řekl, že by za něj umřel. Oni mu pomáhali, ale bylo to tím, že z Lea se na Copa América stal pravý lídr.“