Haškova chvála Kataru: Nevadilo by mi, kdyby tam bylo MS pokaždé

Experiment, který se nemá opakovat, nebo začátek trendu? Mistrovství světa v Kataru mělo řadu odpůrců kvůli smrti stovek zahraničních dělníků při stavbě stadionů, nezvyklému termínu i tamnímu režimu, který potlačuje sexuální menšiny. Po organizační stránce však vše fungovalo. A to ocenil trenér Ivan Hašek, který má s působením v arabském světě bohaté zkušenosti. „Mistrovství zvládli na jedničku. Vůbec by mi nevadilo, kdyby bylo pokaždé v zimě a pokaždé v Kataru,“ řekl ve speciálním vydání pořadu Tiki Taka na O2 TV Sport.

Hašek doporučuje všem kritikům Kataru, aby si nejdřív ověřili situaci přímo na místě. „Nejdřív by to tam měli vidět. Někteří mladí novináři o tom píší ve stylu, že jde o nedemokratickou a despotickou zemi. Chtěl bych se zeptat jednoho Katařana, jestli se cítí nedemokraticky a mají tam despotu. Garantuju vám, že to nikdo neřekne,“ uvedl Hašek, který v roce 2014 krátce vedl tým Katar SC z hlavního města Dauhá.

V pořadu Tiki Taka nejdřív zazněla písnička od Pokáče, ve které se zpívá: „Ten, kdo má morální zásady, nikdy by nemohl hrát tady. Proto respekt české reprezentaci, že schválně vypadla už v kvalifikaci.“

Hašek si však stál za svým, jeho obhajoba katarského šampionátu pokračovala. „Mají se tam všichni dobře. Nesnažme se měnit jejich historii a kulturu. Jsem rád, že jim to povedlo a to nejsem nějaký obdivovatel Katařanů. Změna, kdy beduíni přesedlali do ferrari, je strašně rychlá. To se podepíše na každém.“

Okomentoval i podmínky, ve kterých pracovali zahraniční dělníci, kterých při stavbě stadionů pro MS podle vyjádření sekretáře organizačního výboru zemřelo až 500. Také v tomto ohledu podle Haška došlo k pokroku. „Kdyby se jen jeden život dal zachránit… Lidi, kteří tam pracují, ale žijí ve svých zemích v takových podmínkách, že jsou vděční za to, že mohou pracovat v Kataru. Minimální mzda je tam nyní 500 až 600 dolarů. Mají dvacetinásobek toho, co doma. Zabezpečí rodiny a jsou šťastní.“

