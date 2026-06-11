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Pavouk MS ve fotbale 2026: jaké jsou varianty soupeřů pro play off?

Pavouk MS ve fotbale 2026
Pavouk MS ve fotbale 2026Zdroj: Foto: isport.cz
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Češi absolvovali poslední trénink před úvodním utkáním s Jižní Koreou
Češi absolvovali poslední trénink před úvodním utkáním s Jižní Koreou
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Otakar Plzák
MS fotbal 2026
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Dnešním dnem, 11. června, se rozehraje 23. mistrovství světa ve fotbale. První kola ukážou, v jaké formě se reprezentační týmy nacházejí a kdo by mohl postoupit do vyřazovací části tohoto mundiálu. Play-off odstartuje 28. června od 21:00 a finálovou bitvu uvidíme 19. července. Kompletního průvodce MS naleznete ZDE>>>

Program play off MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku

Datum a časFázeZápasDějiště
1. kolo play off2A – 2BLos Angeles
1. kolo play off1C – 2FHouston
1. kolo play off1E – 3A/B/C/D/FBoston
1. kolo play off1F – 2CMonterrey
1. kolo play off2E – 2IDallas
1. kolo play off1I – 3C/D/F/G/HNew York/New Jersey
1. kolo play off1A – 3C/E/F/H/IMexiko
1. kolo play off1L – 3E/H/I/J/KAtlanta
1. kolo play off1G – 3A/E/H/I/JSeattle
1. kolo play off1D – 3B/E/F/I/JSan Francisco
1. kolo play off1H – 2JLos Angeles
1. kolo play off2K – 2LToronto
1. kolo play off1B – 3E/F/G/I/JVancouver
1. kolo play off2D – 2GDallas
1. kolo play off1J – 2HMiami
1. kolo play off1K – 3D/E/I/J/LKansas City
Osmifinálevítěz (2A/2B) – vítěz (1F/2C)Houston
Osmifinálevítěz (1E/3.) – vítěz (1I/3.)Filadelfie
Osmifinálevítěz (1C/2F) – vítěz (2E/2I)New York/New Jersey
Osmifinálevítěz (1A/3.) – vítěz (1L/3.)Mexiko
Osmifinálevítěz (2K/2L) – vítěz (1H/2J)Dallas
Osmifinálevítěz (1D/3.) – vítěz (1G/3.)Seattle
Osmifinálevítěz (1J/2H) – vítěz (2D/2G)Atlanta
Osmifinálevítěz (1B/3.) – vítěz (1K/3.)Vancouver
Čtvrtfinálevítěz osmifinále 1 – vítěz osmifinále 2Boston
Čtvrtfinálevítěz osmifinále 5 – vítěz osmifinále 6Los Angeles
Čtvrtfinálevítěz osmifinále 3 – vítěz osmifinále 4Miami
Čtvrtfinálevítěz osmifinále 7 – vítěz osmifinále 8Kansas City
Semifinálevítěz čtvrtfinále 1 – vítěz čtvrtfinále 2Dallas
Semifinálevítěz čtvrtfinále 3 – vítěz čtvrtfinále 4Atlanta
o 3. místoporažený SF 1 – poražený SF 2Miami
Finálevítěz SF 1 – vítěz SF 2New York/New Jersey

Tabulka třetích míst na MS ve fotbale 2026

#TýmZVPSkóreBody
1. 0000:00
2. 0000:00
3. 0000:00
4. 0000:00
5. 0000:00
6. 0000:00
7. 0000:00
8. 0000:00
9. 0000:00
10. 0000:00
11. 0000:00
12. 0000:00

Co rozhoduje o pořadí v tabulce třetích míst?

Týmy na prvních dvou pozicích postupují automaticky. Avšak hned osm národních celků propluje do play off ze třetích míst.

O pořadí v tabulce třetích míst rozhodnou tato kritéria:

  • počet bodů
  • rozdíl ve skóre
  • vstřelené góly
  • tabulka fair-play (počet žlutých a červených karet)
  • pořadí v žebříčku FIFA

MS 2026 · PREDIKCE

Šance na postup ze skupiny A

Šance dle pozice
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
MexikoMexiko
49%
28%
15%
7%
Jižní KoreaKorea
29%
33%
23%
15%
Jihoafrická republikaJAR
11%
20%
31%
38%
Česká republikaČesko
10%
19%
31%
40%
1., 2., případně 3. místo = postup do play off
Predikce aktualizována: 11. 6. 2026 18:14
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Formát MS ve fotbale 2026

Tohoto mistrovství světa se poprvé zúčastní 48 reprezentací, které jsou rozděleny do 12 skupin po 4 týmech. Z každé základní skupiny postoupí do vyřazovací části 2 nejlepší týmy, plus 8 nejlepších týmů na třetích místech. Celkově tak postoupí 32 celků, které se dostanou do tzv. šestnáctifinále.

  • Skupinová fáze: 11. června - 28. června 2026
  • Šestnáctifinále: 28. června - 4. července 2026
  • Osmifinále: 4. - 7. července 2026
  • Čtvrtfinále: 9. - 12. července 2026
  • Semifinále: 14. - 15. července 2026
  • Zápas o 3. místo: 18. července 2026 od 23 hodin
  • Finále: 19. července 2026 od 21 hodin

Kdy hrají Češi na MS ve fotbale 2026?

Češi ve skupině A na MS ve fotbale 2026

#TýmZVRPSkóreB
1Česko00000:00
2Jihoafrická republika00000:00
3Již. Korea00000:00
4Mexiko00000:00

    Tabulky MS ve fotbale naleznete ZDE>>>

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