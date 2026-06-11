Pavouk MS ve fotbale 2026: jaké jsou varianty soupeřů pro play off?
Dnešním dnem, 11. června, se rozehraje 23. mistrovství světa ve fotbale. První kola ukážou, v jaké formě se reprezentační týmy nacházejí a kdo by mohl postoupit do vyřazovací části tohoto mundiálu. Play-off odstartuje 28. června od 21:00 a finálovou bitvu uvidíme 19. července. Kompletního průvodce MS naleznete ZDE>>>
Program play off MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku
|Datum a čas
|Fáze
|Zápas
|Dějiště
|1. kolo play off
|2A – 2B
|Los Angeles
|1. kolo play off
|1C – 2F
|Houston
|1. kolo play off
|1E – 3A/B/C/D/F
|Boston
|1. kolo play off
|1F – 2C
|Monterrey
|1. kolo play off
|2E – 2I
|Dallas
|1. kolo play off
|1I – 3C/D/F/G/H
|New York/New Jersey
|1. kolo play off
|1A – 3C/E/F/H/I
|Mexiko
|1. kolo play off
|1L – 3E/H/I/J/K
|Atlanta
|1. kolo play off
|1G – 3A/E/H/I/J
|Seattle
|1. kolo play off
|1D – 3B/E/F/I/J
|San Francisco
|1. kolo play off
|1H – 2J
|Los Angeles
|1. kolo play off
|2K – 2L
|Toronto
|1. kolo play off
|1B – 3E/F/G/I/J
|Vancouver
|1. kolo play off
|2D – 2G
|Dallas
|1. kolo play off
|1J – 2H
|Miami
|1. kolo play off
|1K – 3D/E/I/J/L
|Kansas City
|Osmifinále
|vítěz (2A/2B) – vítěz (1F/2C)
|Houston
|Osmifinále
|vítěz (1E/3.) – vítěz (1I/3.)
|Filadelfie
|Osmifinále
|vítěz (1C/2F) – vítěz (2E/2I)
|New York/New Jersey
|Osmifinále
|vítěz (1A/3.) – vítěz (1L/3.)
|Mexiko
|Osmifinále
|vítěz (2K/2L) – vítěz (1H/2J)
|Dallas
|Osmifinále
|vítěz (1D/3.) – vítěz (1G/3.)
|Seattle
|Osmifinále
|vítěz (1J/2H) – vítěz (2D/2G)
|Atlanta
|Osmifinále
|vítěz (1B/3.) – vítěz (1K/3.)
|Vancouver
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 1 – vítěz osmifinále 2
|Boston
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 5 – vítěz osmifinále 6
|Los Angeles
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 3 – vítěz osmifinále 4
|Miami
|Čtvrtfinále
|vítěz osmifinále 7 – vítěz osmifinále 8
|Kansas City
|Semifinále
|vítěz čtvrtfinále 1 – vítěz čtvrtfinále 2
|Dallas
|Semifinále
|vítěz čtvrtfinále 3 – vítěz čtvrtfinále 4
|Atlanta
|o 3. místo
|poražený SF 1 – poražený SF 2
|Miami
|Finále
|vítěz SF 1 – vítěz SF 2
|New York/New Jersey
Tabulka třetích míst na MS ve fotbale 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|P
|Skóre
|Body
|1.
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2.
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0:0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0:0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0:0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0:0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0:0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0:0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0:0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0:0
|0
Co rozhoduje o pořadí v tabulce třetích míst?
Týmy na prvních dvou pozicích postupují automaticky. Avšak hned osm národních celků propluje do play off ze třetích míst.
O pořadí v tabulce třetích míst rozhodnou tato kritéria:
- počet bodů
- rozdíl ve skóre
- vstřelené góly
- tabulka fair-play (počet žlutých a červených karet)
- pořadí v žebříčku FIFA
Šance na postup ze skupiny AŠance dle pozice
Formát MS ve fotbale 2026
Tohoto mistrovství světa se poprvé zúčastní 48 reprezentací, které jsou rozděleny do 12 skupin po 4 týmech. Z každé základní skupiny postoupí do vyřazovací části 2 nejlepší týmy, plus 8 nejlepších týmů na třetích místech. Celkově tak postoupí 32 celků, které se dostanou do tzv. šestnáctifinále.
- Skupinová fáze: 11. června - 28. června 2026
- Šestnáctifinále: 28. června - 4. července 2026
- Osmifinále: 4. - 7. července 2026
- Čtvrtfinále: 9. - 12. července 2026
- Semifinále: 14. - 15. července 2026
- Zápas o 3. místo: 18. července 2026 od 23 hodin
- Finále: 19. července 2026 od 21 hodin
Kdy hrají Češi na MS ve fotbale 2026?
- Jižní Korea - Česko, 12. června, 4:00
- Česko - JAR, 18. června, 18:00
- Česko - Mexiko, 25. června, 3:00
Češi ve skupině A na MS ve fotbale 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Jihoafrická republika
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Již. Korea
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Mexiko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Tabulky MS ve fotbale naleznete ZDE>>>