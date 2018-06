Straka: Jarolím do Egypta? Byl by na tom i můj podpis. Libanon je pecka

Opravdu vás to ani trochu nezaskočilo?

„Vůbec ne, možná v tom hraje roli i můj podpis, že zase chtějí trenéra z Čech. Vždycky mi tam říkali „český kouč, dobrý kouč“. (úsměv) Karel tam má taky své jméno, je jenom dobře, že je o naše trenéry zájem jinde.“

Je to známka toho, že tamní fotbal jde nahoru?

„Příliv kvalitních trenérů je tam znát. Ať už to byl pan Cúper, různí Francouzové nebo i Franz Straka, který tam zanechal svůj podpis a není vyloučeno, že se tam vrátí. Egypt je otevřený Západu, tamní lidé fotbal hltají, proto chtějí přivádět špičkové trenéry. A pokud na to mají podmínky jako třeba Al Ahlí, který je bezkonkurenčně nejsilnější, tak do toho jdou. Al Ahlí si ukáže na hráče a oslabí konkurenci, aniž by pak ti kluci hrávali či ne.“

Jak je v zemi znát euforie z postupu na mistrovství světa po 28 letech?

„Neskutečně! Když bude hrát Egypt, zastaví se čas. Panuje tam skvělá atmosféra, nejvíc na tom vydělají bary a kavárničky, všude bude plno. A samozřejmě nebude chybět ani shisha (vodní dýmka – pozn. autora), ta je nezbytnou součástí jejich života a kultury. Bude to hulírna první třídy.“ (smích)

Vy jste však na začátku roku odešel do Libanonu. Jak se vám daří?

„Jsem momentálně v Al Ansar a je to úplná pecka. Hrozně si cením toho, že člověk zase prožívá měsíce, kde něco nastartuje správným směrem. Přiznám se, že jsem nečekal, že v Libanonu lidi takhle zblázním, ale jsem na to svým způsobem i hrdý. Je třeba i takto otevřít pro české trenéry i další možnosti. A ruku na srdce – kolik našich trenérů je venku? Moc ne... Stejně tak jsem nedávno dostal pozitivní zprávy i z Austrálie, to mě strašně hřeje, nabíjí a dodává impuls do života, poněvadž na české scéně Franz Straka moc lidí nezajímá.“

Co vaše budoucnost?

„Pokračuju v Libanonu, prvního července tam odjíždím. Mám tam teď dva asistenty, kteří s hráči individuálně pracují už teď třikrát až čtyřikrát týdně, aby se mi zatím rozběhali. Samozřejmě se musí respektovat i ramadán, ale nazval bych to zatím takovým americkým drilem hokejistů v NHL, kteří se musí postarat sami o sebe. Nechtěl bych, aby mi pak do přípravy přijel frajer a měl dvacet kilo nadváhu. To neexistuje. Už mi to ale zase chybí, strašně se tam těším!“

