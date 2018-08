Jarolím: Spartu by měl spíš sledovat trenér Rumunů, Dočkal nám pomůže

Jak se rodila nominace?

„Vzhledem k tomu že kvůli zranění nám vypadli tři klíčoví hráči, co patřili do užšího kádru, trochu komplikace nastaly. Smutné je to, že jsme se naposledy sešli v červnu, pak tři měsíce prakticky nešlo nic dělat, a teď vypadnou tři hráči ze základu. Ale nechci být pesimistický, taková je realita, musíme se s tím vypořádat. Donominujeme ještě dva hráče, nejspíš útočníka a jednoho křídelního hráče. Máme tam sice čtyři pravé obránce, ale jsou podle našeho způsobu rozestavení použitelní i na pozici středních obránců.“

Proč neberete jediného hráče ze Sparty?

„Mrzí mě to, ale ještě v nominaci máme okénka, třeba se tam někdo z nich objeví. V minulosti to bylo tak, že Sparta, Slavia, Plzeň a dřív Dukla a Bohemka do reprezentace hráče dávaly, bylo to postavené na hráčích z těchto klubů. Když se člověk na Spartu dívá teď, je to příprava spíš rumunského nároďáku. Spíš by ji měl sledovat víc rumunský trenér než já. Taková je realita.“

Početné absence pomohly i k návratu Bořka Dočkala?

„Bohužel máme zprávu, že na 99 procent vypadl i Tonda Barák, který má svalový problém, takže i z toho důvodu jsme ho povolali. Sledujeme Bořka průběžně stejně jako ostatní adepty pro národní tým. Má v USA určitá čísla u asistencí i gólů, mluvil jsem s ním. Těší se, že se tady po delší době ukáže, v říjnu to bude rok, co s námi hrál naposledy, když jsme končili kvalifikaci MS. Věřím, že když přijede, jeho schopností budeme moct využít a pomůže nám k dobrým výsledkům.“

Nebojíte se, jak zvládne adaptaci ze zámořského fotbalu?

„Nepříjemné trošku je, že sraz máme v pondělí a hned ve čtvrtek hrajeme. Další sraz začne stejně v pondělí, ale hrajeme až v sobotu. To by nahrávalo tomu, že bude v lepším stavu. Bavili jsme se s ním o tom, hrají ze soboty na neděli asi v půl druhé. Po zápase se vrátí se do Philadelphie a měl by tu být v pondělí ráno, letěl by na noc a prospal by se v letadle. Snad to zásadní komplikace nebude.“

Co vás vedlo k nominaci jediného nováčka Ondřeje Petráka?

„Rozhodlo, že se podílel na postupu Norimberku do bundesligy, sledovali jsme ho už v průběhu jara. N začátku sezony nastupuje, hrál i v přípravě. Jeli jsme se tam i podívat přímo na zápas, odehrál ho velice slušně. Je to případná alternativa na pozici defenzivního středového hráče i na pozici stopera.“

Proč se do nominace znovu nevešel Matěj Vydra?

„Jeho pozice u nás je pořád stejná. V kontaktu jsme, věděli jsme, v jaké je situaci. Před přestupem měl i zdravotní problémy, začal s tréninkem později. Teď už byl i na lavičce, je to jen o tom, aby se dostal do základu a nastupoval co nejpravidelněji. Budeme ho sledovat jako ostatní hráče. Když uznáme za vhodné, že si nominaci zaslouží, tak nominovaný bude.“

Jak moc jste uvažoval o nominaci Jana Matouška, kterému se daří v Příbrami?

„Vyletěl jako kometa, bylo by smutné, kdybychom si toho nevšimli. Ale jednadvacítku čeká důležitá fáze kvalifikace, rozhodli jsme se ho nechat tam. To se týká i Lischky, jako stoper podává v Jablonci pravidelně dobré výkony. Na tomhle postu máme problémy, takže nám také neušel pozornosti. Ale stejně jako v případě Matouška ho necháme u jednadvacítky.“

Dělá vám radost Michael Krmenčík?

„To, že střílí góly, nás těší, jen aby si to nevystřílel v klubu a v reprezentaci pak góly nedával. Měl by být v dobrém psychickém rozpoložení a přenést si pohodu do nároďáku, stejně jako další hráči, kterým se daří. Snad na tom nic nezmění sobotní zápas Slavie s Plzní. Plzeň předvedla naposledy (6:1 s Mladou Boleslaví - pozn. red.) kvalitní herní výkon, předtím to zase zvládala výsledkově. Slavia až na klopýtnutí s Jabloncem také podává kvalitní výkony. Snad tenhle zápas hráče, co jsou v nominaci, nějak nepoznamená.“

Postavíte střed zálohy ze Slavie?

„Varianta to samozřejmě je. Určitě tam nějaká součinnost funguje, bylo by dobře ji případně zachovat. Je to ve hře.“

Jak vidíte situaci u Patrika Schicka, který měl v AS Řím velmi dobrou přípravu, ale zatím nenastupuje v základní sestavě?

„Nějaké informace jsem měl, má to těžké. Řím udělal před sezonou poměrně dost nákupů. Viděl jsem jejich pondělní utkání, nastoupil zhruba na dvacet minut. Dostal se tam do nebezpečných situací, jednou mu to gólman se štěstím vyrazil. Potřeboval by se střelecky chytit, aby si upevnil pozici. Na jeho postu hraje Džeko, na krajní pozice AS přivedlo další hráče, navíc přišel i Pastore z PSG. Věřím, že mezi takovými hráči je pro něj každý trénink obrovská zkušenost. Je mu 22 let, AS to na něm zatím mít postavené nebude. Ale sbírá zkušenosti, snad bude hrát s větší chutí v reprezentaci.“

Lepší se zdravotní stav Vladimíra Daridy, který má problémy s kolenem?

„V sobotu jsme byli na zápase v Berlíně a mluvili s ním. V pondělí šel na další magnetickou rezonanci, jeho stav se lepší, ale zatím mu neumožní, aby mohl běhat. Je to ve fázi čekání. Mrzí mě to, stejně jako u Marka Suchého, případně Tondy Baráka. Měli to být hráči základní sestavy.“