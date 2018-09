Jarolím: Zasloužím veřejnou popravu. Víme, co máme dělat, řekl Berbr

Rusové se pětkrát radovali z gólu do české sítě • Profimedia

Po porážce od Ukrajiny 1:2 dalo vedení fotbalové asociace trenéru Karlu Jarolímovi čas do poloviny října, do dalších dvou utkání Ligy národů na Slovensku a na Ukrajině. Debakl 1:5 proti Rusku podle všeho Jarolímův konec urychlil. „Víme, co teď máme dělat,“ sdělil pro iSport.cz místopředseda asociace Roman Berbr. Sám trenér po utkání mluvil velmi zkroušeně - padala slova o veřejné popravě i o tom, že mužstvo potřebuje nový impulz.