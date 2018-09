Naštvaný Jankto: Chybí lídr, jsme hodní. Nevěděli jsme, co máme hrát

Jak si to vysvětlujete?

„Vůbec jsme se nepoučili ze zápasu s Ukrajinou. I tam jsme dělali školácké chyby, které ale Ukrajinci nepotrestali. Zato Rusové potrestali všechno. Takže naprosto zasloužená prohra.“

Proč jste se nepoučili? Mluvili jste o tom tři dny…

„Nevím, proč jsme se nepoučili. Ty chyby děláme pořád a v Rusku byly ještě daleko větší. A děláme je všichni. Možná je to fráze, ale musíme zvednout hlavu a pokusit se ještě něco udělat v Lize národů. Pořád se tam dá něco uhrát.“

Je něco, co by podle vás český nároďák zvedlo?

„Určitě nějaký lídr. Když jsme prohrávali 1:3 nebo 1:4, nikdo nic neřekl. Bylo ticho. Všichni jsme byli hodní. A takhle to být nemá. Když uděláme nějakou chybu, musíme se na hřišti seřvat. Něco pro to udělat. Musíme jezdit po prdeli. Jenže teď tam fakt nic nebylo.“

Po druhé brance jste stál na půlce a máchal rukama. Co jste cítil?

„Naprostou bezmoc. Byly to fakt školácké chyby a udělali jsme jich několik. To nebylo jen pět chyb, ze kterých jsme dostali góly. Ale asi deset, dvanáct. V lize to možná nikdo nepotrestá, ale na mezinárodní úrovni tohle dělat nemůžeme.“



Zobrazit online přenos Góly Domácí: 8. Jonov, 24. Zabolotnyj, 29. Jonov, 78. Jerochin, 83. Poloz Hosté: 74. Souček Sestavy Domácí: Luněv – Fernandes (64. Smolnikov), Semjonov, Neustädter, Rausch (87. Sorokin) – Gazinskij, (85. Kambolov), Jonov – Kuzjajev, Jerochin, Čeryšev (81. Stockij) – Zabolotnyj (73. Poloz) Hosté: Koubek – Coufal, Řezník, Kalas (46. Brabec), Bořil – Souček, Hořava (65. Sýkora) – Jankto, Hušbauer (82. Trávník), Zmrhal – Tecl (71. Krmenčík) Karty Hosté: Bořil, Souček Rozhodčí Agajev – Zejnalov, Mammadov (vš. Ázerbájdžán) Stadion Rostov Arena, Rostov (Rusko)

Čím to je? Jste vážně tak špatní, může za to herní systém, nebo tomu snad nedáváte 100 procent?

„To je otázka na trenéra. My hráči se snažíme koncentrovat na sebe, ale prostě to nevyšlo. Ani nevím, co říct. Těch úderů je za poslední dobu hodně. Tohle není poprvé, co se to stalo. Do příštího zápasu musíme jít ze zabezpečené defenzivy. Jako proti Německu. Tam bylo vidět, že nechceme dostat gól. To je základ všeho.“

Jakub Brabec říkal, že tohle je realita českého fotbalu. Myslíte si to samé?

„Bohužel, to tak je, poslední roky se nám nedaří. Navíc máme celkem mladý kádr, a když z něj vypadne Vláďa Darida, Mára Suchý nebo Bořek Dočkal, tak takoví lídři vám chybějí. Asi budeme muset čekat na nějakou další generaci, abychom mohli něco uhrát, protože poslední roky hrajeme špatně. Opakovaně.“

Co když poslední zápasy popravily trenéra Karla Jarolíma?

„Nedíváme se, jestli hrajeme pro trenéra. Hrajeme pro Českou republiku a musíme se omluvit všem českým fanouškům. Jestli utkání s Ukrajinou byla katastrofa, tak tohle byla totální katastrofa!“