Poborský ve hře o národní tým. Zajímavé, ale zatím nikdo nevolal, řekl

Rok 1997. Po přestupu do Manchesteru United patřil mezi velké hvězdy. • Archiv Sportu

Rok 2002. Návrat do české ligy, kde se upsal Spartě. • Archiv Sportu

Rok 2004. Zpátky na Old Trafford, tentokrát ovšem v dresu Sparty. • Jaroslav Legner (Sport)

Rok 2006. Návrat do Českých Budějovic, se kterými Poborský hrál druhou ligu. • Jaroslav Legner (Sport)

Mluví se o tom hlasitěji a hlasitěji, na lavičce národního týmu by se teoreticky mohl objevit bývalý záložník Manchesteru United a jeden z nejlepších hráčů české fotbalové historie. Karel Poborský v trenérské roli, možná i jako hlavní. Další variantou může být, že by se stal jen jakýmsi jménem v čele reprezentace, ale klasickou „trenéřinu“ by zastal například Jaroslav Šilhavý, další z kandidátů.