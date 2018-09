Experti k Šilhavému: Je to osobnost. Ať netočí tolik hráčů jako Jarolím

Video k článku 360p REKLAMA VŠECHNA VIDEA ZDE

1. Je Jaroslav Šilhavý správnou volbou?

2. V čem vidíte jeho přednosti?

Milan Fukal, bývalý reprezentant, účastník EURO 2000

1. „I Karel Jarolím byl správná volba, jenže problémem našeho fotbalu je nedostatečný výběr hráčů, chybí konkurence, spoléháme na jednotlivce. Kvalita není, jako bývala. Nový trenér může dělat zázraky, ale stejně to nemusí vyjít. Každopádně Jarda je kvalitní trenér, což dokázal na několika štacích. Je to logická a odpovídající náhrada. Jsem jednoznačně pro.“

2. „Má za sebou stovky odehraných i odkoučovaných zápasů, k hráčům má blízko. Je jedním z nich, v komunikaci dovede být lidský. Je to přirozená osobnost, má charisma a budí respekt. Ví, o čem fotbal je, má svoji vizi, vše má do puntíku vymyšlené, dbá na přísné dodržování stravy. Je to člověk, který si tuhle šanci zaslouží. Ostatní je na hráčích.“

Vratislav Lokvenc, bývalý reprezentant, účastník MS 2006, ME 2000 a 2004

1. „Byla to jedna z minima možností. Jarda je zkušený, úspěšný trenér, tudíž jsem jednoznačně pro. V nároďáku se učil od Karla Brücknera, prošel tou nejlepší možnou školou. I proto získal mistrovský titul s Libercem a se Slavií. Nechci mu radit, ale měl by si vytvořit kostru týmu. Ne jako Karel Jarolím, který protočil snad 70 hráčů. To byla velká kravina.“

2. „Jardu jsem zažil jako protihráče i jako asistenta u národního týmu. Vždycky měl přirozený respekt. Býval kapitánem, uměl lidi okolo sebe vést. To je hlavní předpoklad, aby uspěl. V nároďáku hráče fotbal lépe nenaučí, musí zapracovat především na psychické stránce, na taktice a atmosféře v mužstvu. To uměl vždycky skvěle.“

Martin Frýdek, bývalý reprezentant, účastník stříbrného ME 1996

1. „Ano, považuji to za logickou volbu. Jsem rád, že nedošlo k angažování zahraničního trenéra, který by neznal poměry v českém fotbale ani naši mentalitu. Každopádně mu novou roli nezávidím. Neříkám, že Karel Jarolím byl špatný trenér, ale přece nejde, aby protočil tolik hráčů. Jarda si jich musí vybrat třicet a z nich vytvořit tým.“

2. „Je to kliďas, zná české poměry, umí s hráči promluvit a zejména je přesvědčit o své vizi. To je jeho největší přednost, kterou by měl u současného národního týmu zužitkovat. Přeju mu, ať to vyjde. I proto, že naši kluci nehrají v top mančaftech v Evropě, ke všemu v zahraničí nejsou povětšinou ani členy základní sestavy.“

Jarolím končí s bídnou bilancí! Kdo by ho mohl nahradit? 720p 360p REKLAMA