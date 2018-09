Poborský jako manažer? Bude chtít rozhodovat a mít vliv, tvrdí Vozábal

Ještě v úterý lítal po hřišti v Karviné, v regionální akademii, která se otevírala někdy před dvěma lety. V kopačkách, s dětmi. Načež měl zazvonit telefon a Karel Poborský musel narychlo zpátky do Prahy, kde ho má dnes čekat schůzka s Romanem Berbrem.

Patron a výkonný ředitel Regionálních akademií FAČR bude s druhým místopředsedou asociace jednat o zapojení u reprezentace.

Jaká má být nabídka? Pozice generální manažer. Délka kontraktu neznámá, vize a nároky na Poborského taky.

Představa Poborského? To ať řeknou lidé, kteří ho pozvali...

„Bude chtít rozhodovat. Jestli do toho půjde a někdo si myslí, že Karla někam postaví jako vařečku, bude používat jeho jméno a on na to nebude mít vliv, je úplně vedle. Karel má předpoklady a zkušenosti, aby tu funkci dělal, prošel si vším a bude určitě vyžadovat, aby o fungování reprezentace rozhodoval,“ je si jistý Martin Vozábal, který byl před lety Poborského podřízeným v českobudějovickém Dynamu.

Poborský tehdy dělal generálního ředitele, Vozábal sportovního. „Už tenkrát jsme spolu sedávali u kafe a pořád mluvili o tom, kde český fotbal je. Nikdy mu to nebylo jedno, vždycky o to měl starost,“ vzpomíná Vozábal. Poborský se před dvěma lety zásadně zasadil o to, že na jihu Čech vznikl projekt Regionálních akademií, účastnil se politických jednání. Kvůli tomu se spojil s Michalem Prokešem, sportovně-technickým ředitelem FAČR, a celý nápad se začal rozrůstat po republice.

„Karel o to projevil zájem sám, strašně ho to zajímalo. Připravil celou jihočeskou regionálku a postupem času ten jeho zápas přerostl až tak, že se stal patronem a pak i šéfem celého projektu,“ říká Prokeš.

Takhle obráží všech deset akademií v zemi, naposledy tu moravskoslezskou v Karviné. Vždycky nazuje kopačky a s kluky jde na hřiště podstoupit celý trénink. „To je u něj úplně standardní, ze hřiště nám pak poskytuje okamžitou zpětnou vazbu na všechny metody tréninku. Do toho nedávno vytvořil kompletní materiál o tom, jak jsou stravovaní fotbalisté a jak by to mělo fungovat,“ popisuje Poborského širokou působnost Prokeš.

„Byl vynikající hráč, zažil práci v klubu i z funkcionářského pohledu, sáhl si na politické prostředí, byl ve výkonném výboru asociace, je aktivní v práci s mládeží. Má projetou celou škálu,“ kýve Prokeš hlavou, proč by bývalý výjimečný záložník mohl reprezentaci pomoci.

Jenomže dohoda s Romanem Berbrem je nejistá. Poborského představy se třeba už s tím, že vedení svazu má vybraného nového trenéra, můžou zásadně rozcházet.

