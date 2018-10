Volal jsem Hubníkovi a Sivokovi, přiznal Šilhavý. Uvažoval i o Plašilovi

S kolika hráči jste se během utváření nominace setkal a kolik z nich kontaktoval?

„Byli jsme hodně pilní. Nepočítal jsem to, ale snažili jsme se pokrýt co nejvíc hráčů ze zahraničí. Mluvili jsme s klukama v Německu, Turecku, Itálii. S některými jsme se potkali přímo, s některými jsme mluvili po telefonu, viděli jsme je naživo v zápasech. Českou ligu máme před sebou, odsud máme čerstvé informace. Mluvil jsem s trenéry Plzně, Slavie, Sparty, Jablonce, takže jsme nasbírali hodně informací. Hráči, se kterými jsme mluvili, mají chuť reprezentovat a těší se. Není jim jedno stav, v jakém se nacházíme a s tím spojená kritika. Chtějí ukázat, že umíme hrát lépe.“

Budete ještě někoho donominovávat?

„Chtěli bychom mít dvacet hráčů do pole plus tři brankáře. Donominovaný bude pravděpodobně jeden stoper a středový hráč, tam je víc variant. Do reprezentačního srazu mají někteří před sebou ještě dva zápasy, uvidíme, jaká bude situace po nich.“

Jak jsou na tom hráči, kteří kvůli zranění chyběli na minulém srazu?

„S Dočkalem jsem mluvil asi třikrát. Odehrál zápasy skoro celé i s problémem, který měl, dává se do kupy, lepší se to. Když to bude takhle pokračovat, měl by přijet v plné síle. S Daridou jsem mluvil včera, dneska by měl odehrát šedesát minut za juniorku. U něj je to složité, má za sebou dlouhou dobu rekonvalescence, teď odehraje jen šedesát minut. Zavoláme si a domluvíme se.“

Co hráči z italské ligy, kteří bojují o místa v sestavách?

„V Itálii hrají těžkou soutěž. Schicka jsme viděli i v úterý proti Plzni, má to v AS Řím složité, ale nastupuje a má velkou kvalitu, proto je v nominaci. Tonda Barák s Janktem nedostávají tolik prostoru, ale myslím, že do nároďáku patří. V téhle chvíli jsme se rozhodli, že je vezmeme, i když není jejich herní praxe taková.“

Kde byla největší bolest při nominaci?

„Kalas si zlomil čelist a je mimo hru, Kopic je také zraněný, šest neděl nenastoupí. Malovali jsme si, že to byli stabilní hráči, nicméně teď k dispozici nejsou. Vydra, Šural i Schick můžou alternovat na křídle, možností je tam víc. Lukáš Masopust (figuruje mezi náhradníky) v Jablonci vykazuje docela dobrou formu, je to rychlostní typ, typické křídlo, ti předchozí jsou spíš do hry. Začal nastupovat i Krejčí, hraje v Boloni halvbeka, dozadu se s tím trošku trápí. Ale je potěšitelné, že hraje, má chuť přijet a reprezentovat.“

Už máte představu o kostře týmu?

„S jednotlivci jsme mluvili, nějaké informace získali. Gró se odehraje až na srazu, kde tým bude pohromadě. Vůdčí typy v mužstvu jsou. Lídr Nedvěd, nebo jemu podobný, tam chybí, ale u kluků, jako jsou Dočkal, Kadeřábek, Theo (Gebre Selassie), Darida se to vyprofiluje, až si nastavíme nějaká pravidla. Věřím, že to bude fungovat.“

Proč je mezi náhradníky Tomáš Sivok?

„Mluvil jsem s ním několikrát. Byl překvapený, že jsem mu volal. Ptal jsem se, jestli neukončil reprezentační kariéru, sdělil mu, že jsme ho zařadili mezi náhradníky. Slíbil, že pokud bude potřeba, přijede.“

Co vás vedlo k nominaci Ondřeje Čelůstky, Lukáše Hejdy a Davida Pavelky, kteří v národním týmu v poslední době chyběli?

„S Pavelkou jsem pracoval v Liberci, je to skvělý kluk i hráč. Typologicky jde o válečníka, které mám rád, v Turecku hraje pravidelně, takže to byla jasná volba. Čelůstka to samé, i když jsem s ním osobně nepracoval a tolik ho neznám, vím, že má charakter. Hraje pravidelně stopera, tam máme problém, proto jsme ho povolali. Hejda s Hubníkem hrají těžké zápasy, přemýšleli jsme, že by i v reprezentaci mohli hrát spolu. Hubník je velice kvalitní hráč, ale už se bohužel vzdal reprezentace. Hejda sice po zranění neodehrál tolik zápasů, ale vede si dobře.“

Zkoušel jste Hubníka přemlouvat, aby se do národního týmu vrátil?

„Oznámil mi, že kvůli rodině už nechce, nevychází mu to časově a tak dále. Pokud nechce, nebudu ho dál přemlouvat.“

Neuvažoval jste i o Jaroslavu Plašilovi, který se nedávno předvedl v dobrém světle při zápasu Bordeaux na Slavii?

„Takové myšlenky se mi honily v hlavě, aby pomohl jako lídr a tým někam dočasně posunul. Pak jsme to ale zavrhli. Připravujeme tým na mistrovství Evropy, to je až za dva roky. Sivimu je 35 let, Plašilovi 36. Rozhodli jsme se, že to nebudeme dělat. Rozhodli jsme se pro jiné hráče, co jsou k dispozici, takže pro Čelůstku, Hejdu. Jdeme spíš směrem k mistrovství Evropy.“

Těší se na sraz Matěj Vydra, který na těch předchozích chyběl ze zdravotních důvodů?

„Když hrál první zápas od začátku, hned vstřelil gól. Pravidelně nastupuje v těžké soutěži, je to tahový typ hráče. Těší se, proto je v nominaci.“

Mluvil jste s hráči i o atmosféře z předchozích srazů, kde panovala rezignace až frustrace?

„Bavili jsme se o tom hodně. Máme nějaký obrázek, jak to chceme dělat. Spousty informací jsme získali, ale to není na to, abych do médií sděloval, co mi hráči říkali. To se ani nehodí, je to spíš k našim uším. V něčem jsme s nimi souhlasili, v něčem ne. S hráči jsem měl vždycky jasně danou komunikaci, naslouchal jsem jim. Věřím, že to bude fungovat i tady.“

Nominace fotbalové reprezentace pro zápasy na Slovensku a Ukrajině Brankáři: Tomáš Vaclík (FC Sevilla, 21/0), Tomáš Koubek (Rennes, 9/0), Jiří Pavlenka (Brémy, 6/0)

Obránci: Theodor Gebre Selassie (Brémy, 48/3), Jakub Brabec (Rizespor, 11/0), Pavel Kadeřábek (Hoffenheim, 33/3), Ondřej Čelůstka (Antalyaspor, 4/1), Radim Řezník (Plzeň, 2/0), Lukáš Hejda (Plzeň, 1/0), Filip Novák (Trabzonspor, 15/1)

Záložníci: David Pavelka (Kasimpasa, 14/0), Antonín Barák (Udine, 11/5), Bořek Dočkal (Philadelphia, 35/6), Jaromír Zmrhal (Slavia Praha, 10/1), Jakub Jankto (Sampdoria Janov, 13/1), Josef Hušbauer (Slavia Praha, 18/1), Tomáš Souček (Slavia Praha, 13/2), Josef Šural (Sparta Praha, 19/1)

Útočníci: Michael Krmenčík (Plzeň, 17/7), Patrik Schick (AS Řím, 10/3), Matěj Vydra (Burnley, 20/5)

