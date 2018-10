BACKSTAGE s Gebre Selassiem: Lídři nemusí křičet, Šilhavý není obranář

Skvělý start do sezony Theu Gebre Selassiemu nepřijde náhodný. “Jsme na tom v Brémách dobře už od té doby, co přišel nový trenér. Je podle mě nejlepším koučem, který mě kdy trénoval. S jeho vizí fotbalu, plánem, analýzou soupeře, co by na něj mohlo platit,” nešetří chválou fotbalista Werderu.

O reprezentačním kouči Jaroslavu Šilhavém zase jak Jakub Podaný, tak Theo Gebre Selassie soudí, že není pouze defenzivním trenérem, jak ho mají mnozí zafixovaného.

“Nevnímám trenéra Šilhavého tolik jako defenzivního kouče. Ale kdybych měl použít častou metaforu, dům se staví od základů a defenziva základ je. A na začátku se na ní bude nejvíc pracovat,” myslí si Jakub Podaný, který kouče reprezentace zažil ve sparťanském béčku i v pražské Dukle.

Svou zkušenost má s Jaroslavem Šilhavým také Theo Gebre Selassie. S trenérem zažil mistrovskou sezonu 2011/12, kdy Liberec stavěl na ofenzivní hře křídelních obránců. Napravo létal nahoru dolů Theo Gebre Selassie, nalevo zase Jiří Fleišman.

“Styl, kterým jsme hráli v Liberci, byl dán tím, že jsme na to měli správné hráče,” vysvětluje obránce české reprezentace. “Je ale pravda, že za dosavadní tři tréninky jsme se hodně věnovali defenzivní fázi, protože jsme dostávali laciné góly.”

