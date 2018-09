Kapitán uznal sílu Ukrajiny. Nesmíme dopustit takové góly, štvalo Gebreho

Video k článku 720p 360p REKLAMA Zklamaný Jarolím: Bolí to. Čekali jsme, že útočníky využijeme lépe VŠECHNA VIDEA ZDE

Kde najít hlavní příčiny porážky?

„Situace před koncem prvního poločasu, to by se nemělo stávat. V nastavení nemůžeme dopustit, abychom dostali takhle gól do šatny, musíme to odehrát s nulou. Do druhého poločasu jsme změnili herní systém, ve chvíli, kdy jsme se nebáli hrát, jsme se párkrát celkem slušně prokombinovali do finální fáze, ale takových situací mělo být určitě ještě víc.“

Jak došlo k té rozhodující situaci, kdy v nastavení vstřelila Ukrajina vítězný gól?

„Mám pocit, že jsme v 95. minutě kopali roh, pak se hra přelila na naši stranu. Bylo to podobné, jako u prvního gólu před koncem poločasu. Nemůže se stát, že dostaneme po 90. minutě takhle gól.“

Poražení reprezentanti: Gól v poslední minutě? To se nám nesmí stávat 720p 360p REKLAMA

Čím to, že vás Ukrajinci zejména v prvním poločase tolik zatlačili?

„Dostali jsme se do vedení, pak jsme hráli disciplinovaně, nepustili je do větších šancí, bohužel až na tu gólovou těsně před poločasem. Mohli jsme po ziscích balonů být preciznější a situace lépe dohrát. Oni na nás nalezli, to znamená, že bylo mnohem víc prostoru za jejich zády. To jsme měli využít.“

Byla znát síla Ukrajinců?

„Bylo vidět, že mají individuálně velmi kvalitní hráče.“

Jak se vám hrálo v rozdílných dvou systémech, které jste použili?

„Ve druhém systému jsme měli víc ze hry, lépe jsme se dokázali prokombinovat na půlku soupeře. V prvním poločase jsme působili pasivně, možná to bylo tím, že se nám po ziscích balonů nedařilo dobře přecházet do přechodové fáze.“