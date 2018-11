Chorvat Lovren si užil pomstu, poslal vzkaz Ramosovi: Jste parta srabů

Provokovat? To umí skvěle. Chorvatský obránce Dejan Lovren se po vítězném utkání Ligy národů se Španělskem (3:2) navezl do hvězdy soupeře Sergia Ramose. Na stopera Realu Madrid totiž má pifku už od květnového finále Ligy mistrů, kdy se po souboji s Ramosem zranil útočník Liverpoolu Mohamed Salah. Za anglický klub hraje i Lovren a na konci minulé sezony byl zklamaný, Real prestižní zápas vyhrál 3:1. Teď Chorvat Španělovi porážku vrátil a na Instagramu si to náležitě užil.