Debata Sportu: Proč Češi v cizině nehrají a Kalasova generace stagnuje? | iSport.cz

„Debaklu ve Wembley se dalo zabránit, kdybychom hráli podobným způsobem jako Slavia, i třeba s jejími hráči. Bývalo by ale potřeba na takový styl hráče připravovat dostatečně dopředu,” myslí si redaktor Pavel Hartman.

Podle kolegy Jana Podroužka by ale ani to příliš nepomohlo. „Tipoval jsem prohru 0:5 i vzhledem k tomu, jak propastný je rozdíl mezi českými a zahraničními hráči. Ten výkon mohl být jen jiný v tom smyslu, že mohl být aktivnější. I tak bychom ale byli jen sympatičtější, Anglie by nás stejně takhle rozebrala,” myslí si.

720p 360p REKLAMA Debata Sportu: Proč Češi v cizině nehrají a proč Kalasova generace stagnuje?

Fotbalisté Brazílie oslavují gól Gabriela Jesuse na 2:1 proti České republice







29 zobrazit galerii

720p 360p REKLAMA Češi nás v první půli zaskočili, přiznal Thiago Silva. Coutinho si nás motal, líčil Masopust

720p 360p REKLAMA Brazilce jsme dostali do úzkých. Výkon v první půli byl kvalitní, těšilo Šilhavého

720p 360p REKLAMA Češi nad Brazílií vedli, po nadějné půli ale Coutinho a spol. zabrali a vyhráli 3:1

Šmicer: Stoper z druhé ligy je v reprezentaci málo. Chválil slávisty

ZNÁMKOVÁNÍ: Skvělý Souček, Frýdek nebyl ve hře. Zmrhal se ztratil