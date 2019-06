Suárez k smíchu! Chtěl penaltu za ruku brankáře i podivné vyloučení | iSport.cz

Ten první přišel ve 23. minutě ještě za bezbrankového stavu. Suárez pronikl po pravém křídle do pokutového území a chystal se propasírovat míč před branku na lépe postaveného spoluhráče. Míč ale na jeho cestě zastavila protihráčova ruka, a tak se uruguayská hvězda dožadovala penalty. Zatím nic zvláštního, že? Potíž je v tom, že Suárez chtěl pokutový kop i přesto, že ta ruka patřila chilskému brankáři...

Here is Luis Suárez asking for a handball...... against the goalkeeper. 🥴🥴🥴 pic.twitter.com/idzGQNi2K1

Útočník si svou chybu sice uvědomil a omlouval se, video s jeho přehnanou reakcí se ale okamžitě začalo šířit. A brzy dostalo bratříčka...

Suárez totiž později v zápase žádal červenou kartu pro stopera Chile Gonzala Jaru, který skolil jednoho z mužů v uruguayských barvách k zemi. Jenže Jara nesrazil hráče, ale fanouška Uruguaye, který vtrhl na hřiště.

Actually I take that last tweet back - Luis Suarez calling for a card after an opponent kicked a fan running on the field is the most Luis Suarez-thing he’s ever done pic.twitter.com/G93sFp5a3R