Hrdinové z EURO 2004: poslední mohykán, rentiéři i aspiranti na šéfa

Co dnes dělají čeští reprezentanti na EURO 2004? • FOTO: Koláž iSport.cz Před dvaceti lety uhranuli český národ. Na EURO v Portugalsku předváděli pod taktovkou Karla Brücknera báječný fotbal, podle mnohých jim měly patřit zlaté medaile. Sen o zopakování Bělehradu 1976 zhatilo prokleté semifinále s Řeckem. Co dnes dělají úspěšní členové bronzové party? Server iSport.cz přináší zajímavé osudy vynikajících hráčů i tehdejších tří trenérů.

Petr Čech (42 let) - hokejový brankář, ambasador Před dvěma lety skončil ve vrcholném managmentu Chelsea. Také kvůli konkurenční doložce se držel od dalšího angažmá stranou. Studoval trenérské licence, aktuálně se z Londýna zapojuje jako ambasador do různých nárazových projektů. Sportovně se chytil v menší brance – hokejové, v Anglii to dotáhl až ke startu v nejvyšší profesionální soutěži. Leckdo ho vidí jako šéfa českého fotbalu, nicméně Čech, dokud jeho děti nevyrazí na univerzity, zůstane v Londýně a na dlouhodobější úvazek v Česku zatím nekývl. Moment na EURO: V superutkání s Nizozemskem (3:2) předvedl fantastický zákrok proti střele Johnnyho Heitingy ze třiceti metrů.

Na EURO 2004: brankář, 375 minut, 1 nula, 4 inkasované branky

V reprezentaci: 124 zápasů, 49 nul Petr Čech chytá míč v legendárním zápase proti Nizozemsku na EURO 2004 • Foto Archiv Sport (Pavel Lebeda)

Jaromír Blažek (51 let) - trenér mladých gólmanů Po skončení dlouhé kariéry dělal marketingového ředitele futsalové Sparty. V posledních letech provozuje brankářskou akademii. Trénuje mladé gólmany, nabízí individuální i skupinové tréninky, které vede na hřištích v Praze. Letní kempy mívá vyprodané. Na EURO 2004: brankář, 90 minut, 0 nul, 1 inkasovaná branka

V reprezentaci: 14 zápasů, 5 nul Jaromír Blažek během zápasu s Německem (2:1) na EURO 2004 • Foto Profimedia.cz

Antonín Kinský (49 let) - trenér brankářů v Hradci V Hradci se po bohaté kariéře věnuje gólmanům, jeho syn zaujal výbornými výkony v Pardubicích. Patří Slavii, kde nastoupil do přípravy, ale nejspíš se bude řešit jeho další hostování. Na EURO 2004: brankář, 0 zápasů, 0 minut

V reprezentaci: 5 zápasů, 3 nuly Brankář Antonín Kinský (23) při tréninku české fotbalové reprezentace na EURO 2004 • Foto LEBEDA PAVEL / Sport

René Bolf (50) - na volné noze, v Baníku se stará o obránce Po angažmá ve francouzském Auxerre se do Ostravy vrátil, působil pak i v Karviné. Po kariéře se žádné konkrétní práci nevěnoval, se ženou však provozuje v Rožnově pod Radhoštěm podnik Anděl penzion & cafe. V Baníku pomáhá prací s obránci. Jinak si užívá život rentiéra, jezdí po Evropě, tráví čas s rodinou. Na EURO 2004: obránce, 4 zápasy, 350 minut, body: 0+0

V reprezentaci: 34 zápasů, 0 gólů René Bolf během semifinále EURO 2004 proti Řecku, které česká reprezentace prohrála 0:1 v prodloužení • Foto LEBEDA PAVEL / Sport

Zdeněk Grygera (44 let) - ředitel Zlína Čerstvě je z něj trojnásobný otec. Letos v březnu se jeho manželce Lucii narodil syn Mattio, jenž se stal sourozencem Davida a Klaudie. Bývalý obránce Sparty, Ajaxu Amsterdam či Juventusu Turín je už roky spjatý s fotbalovým Zlínem. V klubu, který v červnu sestoupil po devíti letech z nejvyšší soutěže, je mužem číslo dva za majitelem Zdeňkem Červenkou. Občan Přílep u Holešova pracuje jako generální manažer a místopředseda představenstva. Televizní stanice ho občas využívají jako experta. Fotbal hraje za Zlín i jeho devatenáctiletý syn, jenž nastupoval v minulém ročníku za ligový dorost. Stejně jako táta na pozici krajního obránce. V zákulisí se o něm hovoří jako o možném nástupci Petra Fouska na pozici předsedy FAČR. Na EURO 2004: 4 zápasy, 238 minut, body: 0

V reprezentaci: 65 zápasů, 3 góly Zdeněk Grygera dostává pokyny od trenéra Karla Brücknera během semifinálového zápasu EURO 2004 proti Řecku • Foto LEBEDA PAVEL / Sport

Tomáš Hübschman (42) - konec kariéry v Jablonci, agent Poslední mohykán, který z bronzové party vydržel v profesionálním fotbale. Po sezoně ukončil kariéru v Jablonci, patřil k největším osobnostem ligy. Miroslav Pelta mu v severočeském klubu slíbil novou roli, kterou musí sladit s prací agenta. Hledat hráče má pro agenturu spojenou s ukrajinský Šachtarem, kde zažil na klubové úrovni největší úspěchy kariéry. Na EURO 2004: obránce, 1 zápas, 45 minut, body: 0+0

V reprezentaci: 58 zápasů, 1 gól Tomáš Hübschman v zápase proti Německu v základní skupině EURO 2004, který česká reprezentace vyhrála 2:1 • Foto LEBEDA PAVEL / Sport

Marek Jankulovski (47 let) - podnikatel, poradce v Baníku Vyzkoušel si funkci sportovního ředitele Baníku Ostrava, ale po dvou letech jej vystřídal Alois Grussmann. Ve slezském klubu zůstal v pozici předsedy dozorčí rady, s majitelem Václavem Brabcem a ředitelem Michalem Bělákem je v úzkém kontaktu. Jinak se věnuje dcerám, užívá si roli dědečka. Podniká a baví se italským vínem, má vlastní značku Rosso Salento od Fabia Cordella, který ho zařadil do vybrané společnosti šampionů, pro které vína exkluzivně vyrábí. Lahev sedmičky v Česku pořídíte za cca šest set korun. Na EURO 2004: obránce, 4 zápasy, 375 minut, body: 0+0

V reprezentaci: 78 zápasů, 11 gólů Marek Jankulovski při zápase základní skupiny EURO 2004 proti Nizozemsku (3:2) • Foto LEBEDA PAVEL / Sport

Martin Jiránek (45 let) - skaut Patřil do okruhu Brücknerových mladíků, které si legendární kouč přivedl z výběru do jedenadvaceti let. Na EURO zaujal i červeným čírem, které svítilo do daleka. To ještě hrál za italskou Regginu, pak absolvoval štace v Anglii i Rusku. Zkusil si funkcionářskou dráhu, působil jako sportovní ředitel Olympie Radotín. Na hřišti zůstal aktivní coby člen „all-stars“ týmu Červených Janovic (I. B třída), kde je i členem klubového výkonného výboru. Pracuje jako skaut a mentor pro manažerskou společnost Sport Invest, jako fotbalový expert se nejprve etabloval v magazínu Ligový insider na iSport.cz. Moment na EURO: Nahradil stopera Reného Bolfa pro nezapomenutelný zápas s Nizozemskem (3:2), získal míč před prvním českým gólem.

Na EURO 2004: obránce, 4 zápasy, 223 minut, body: 0+0

V reprezentaci: 31 zápasů, 0 gólů Martin Jiránek při duelu s Německem v základní skupině EURO 2004 • Foto LEBEDA PAVEL / Sport

Pavel Mareš (48 let) - podnikatel V centru Prahy vlastní velké fitnesscentrum, kam chodí i jeho syn Dominik, aktuálně hráč ligových Pardubic. Mezi fotbalisty patří k nejlepším golfistům s nízkým handicapem 7,5. Za sebou má bohatou kariéru plnou velkých zajímavých klubů. Na EURO 2004: obránce, 1 zápas, 90 minut, body: 0+0

V reprezentaci: 10 zápasů, 0 gólů Pavla Mareše stíhá během zápasu základní skupiny EURO 2004 Němec Fredi Bobic • Foto LEBEDA PAVEL / Sport

David Rozehnal (43 let) - podnikatel, patron reprezentace Usadil se v Olomouci, v jejímž centru kousíček od Androva stadionu nedávno dostavěl rodinný dům. V Sigmě je členem výboru SPOLKU SK OLOMOUC SIGMA MŽ, který je hlavním akcionářem klubu. Nicméně příliš se tam neangažuje, spolu s předsedou Jakubem Benešem vyhlíží nového majitele v podobě americké společnosti Blue Crow Sports Group. Více ho je vidět v Kožušanech, kde působí coby hrající trenér. Je patronem reprezentace do 17 let, se kterou se zúčastnil EURO na Kypru. Začal se věnovat podnikání se sportovním vybavením. Na EURO 2004: obránce, 3 zápasy, 132 minut, body: 0+0

V reprezentaci: 60 zápasů, 1 gól David Rozehnal při zápase proti Německu (2:1) na EURO 2004 • Foto LEBEDA PAVEL / Sport

Tomáš Ujfaluši (46) - fotbalový skaut, televizní expert Jedna z nejvýraznějších osobností tehdejší party, lídr, ve své vrcholné éře jeden z nejcennějších stoperů v Evropě. Aktuálně velmi aktivní v českém fotbalovém rybníčku. Spolupracuje s agentem Danielem Smejkalem a jeho agenturou IFM-M, je často vidět na stadionech, kde sleduje zajímavé hráče. Během aktuálního EURO spolukomentuje zápasy pro Českou televizi. Těží ze širokých kontaktů ze své bohaté kariéry a jazykové vybavenosti. Na EURO 2004: obránce, 4 zápasy, 375 minut, body: 0+0

V reprezentaci: 78 zápasů, 2 góly Tomáš Ujfaluši během zápasu s Nizozemskem na EURO 2004 stíhaný Clarencem Seedorfem • Foto LEBEDA PAVEL / Sport

Tomáš Galásek (51 let) - trenér V národním týmu pokračoval v roli asistenta Jaroslava Šilhavého, pomohl mužstvu k postupu na probíhající EURO. Působil i v trenérské roli v Baníku, aktuálně se ale vrátil do Německa a rozmýšlí se, do jaké štace se vrhne. Na EURO 2004: záložník, 5 zápasů, 367 minut, body: 0+0

V reprezentaci: 69 zápasů, 1 gól Tomáš Galásek vedl českou reprezentaci do zápasu s Německem v základní skupině EURO 2004 jako kapitán • Foto LEBEDA PAVEL / Sport

Milan Baroš (42 let) - rentiér V rodných Viganticích, hrajících zlínskou I. A třídu, nastřílel v minulé sezoně tři góly. Kvůli synům se ale zdržuje hodně v Praze. Sportuje, naposledy potěšil ostravské fanoušky tím, že na Instagramu veřejně podpořil návrat Baníku na nové Bazaly. „Držím Vaškovi Brabcovi palce,“ řekl. V úterý spolu s Janem Laštůvkou a Markem Jankulovskim navštívil duel Čechů s Portugalskem v Lipsku. Moment na EURO: Dva zásahy ve čtvrtfinále Dánsku, to byl zápas nejlepšího střelce turnaje. Baroš zvládl v excelentní formě celý turnaj.

Na EURO 2004: útočník, 5 zápasů, 385 minut, body: 5+1

V reprezentaci: 93 zápasů, 41 gólů Milan Baroš byl nejlepším střelcem EURO 2004 • Foto LEBEDA PAVEL / Sport

Karel Poborský (52 let) - šéf úseku elitní mládeže, komentátor Chtěl být předsedou asociace, ovšem prohrál v souboji s Petrem Fouskem. Čekalo se, zda ho to bude stát místo na Strahově. Nestálo, i nadále působí jako ředitel úseku elitní mládeže, do práce pravidelně dochází. Nově se našel na pozici komentátora. Na Canalu+ pravidelně hodnotí Premier League, teď spolupracuje s Českou televizí při EURO – a v této profesi se zlepšuje. Moment na EURO: Kterou asistenci chcete? Skočenou proti Lotyšsku, památnou proti Nizozemsku, zakroucenou proti Dánsku?

Na EURO 2004: záložník, 5 zápasů, 396 minut, body: 0+4

V reprezentaci: 118 zápasů, 8 gólů Karel Poborský nasbíral na EURO 2004 nejvíce gólových asistenci • Foto LEBEDA PAVEL / Sport

Pavel Nedvěd (51 let) - dočasný rentiér Jeho opravdu velká funkcionářská kariéra skončila proti jeho vůli, celé vedení Juventusu skončilo z podezření za nelegální činnost. Nedvěd byl ovšem omilostněn, přesto se do fotbalu zatím nevrátil. A to ani na pozici manažera české reprezentace, od níž byl vzdálen jen několik hodin. „Brzy se k něčemu rozhodnu,“ prohlásil letos v březnu. Žije s Darou Rolins, většinou v Itálii. Moment na EURO: Břevno proti Nizozemsku, třáslo se ještě druhý den, a pak bohužel zranění v semifinále…

Na EURO 2004: záložník, 4 zápasy, 310 minut, body: 0+2

V reprezentaci: 91 zápasů, 18 gólů Pavel Nedvěd, kapitán českého týmu na EURO 2004 • Foto LEBEDA PAVEL / Sport

Jaroslav Plašil (42 let) - rentiér Až trochu nezaslouženě zapadlo, že Plašil – byť velice krátce – trénoval slavné Bordeaux. To už neplatí, v klubu skončil. Hraje golf, staví dům a dělá na profesionální trenérské licenci. A před českými médii žije v ústraní, což odpovídá jeho povaze. Jen výjimečně dělá výjimky, naposledy pro iDnes.cz prozradil, že by se po konci v Bordeaux rád zapojil jinde, třeba opět v trenérské pozici. Každopádně je silně nepravděpodobné, že se z Francie vrátí do Česka. Moment na EURO: Náhradnický zápas proti Německu, chyba před gólem, ale taky velmi obstojný výkon.

Na EURO 2004: záložník, 1 zápas, 70 minut, body: 0+0

V reprezentaci: 103 zápasů, 7 gólů Jaroslav Plašil nastoupil na EURO 2004 do zápasu s Německem • Foto LEBEDA PAVEL / Sport

Tomáš Rosický (43 let) - sportovní ředitel Sparty Mladý, energický, s talentem od Boha. Tomáš Rosický patřil k největším hvězdám a oblíbencům Brücknerova výběru, už tehdy patřil k hlavním hvězdám Dortmundu. Jeden z nejlepších hráčů české historie byl v plné síle a ještě před sérií zranění, která ho limitovala v pozdější fázi kariéry. Dnes mimořádně úspěšný sportovní ředitel Sparty. Na Letné prošel trnitou cestou, ale aktuálně dotáhl klub k double a na český vrchol. Dalším stupínkem je vrátit svému klubu Ligu mistrů. Moment na EURO: Ach, to semifinále s Řeckem. Už ve třetí minutě mohl otevřít skóre, ale nádherný volej skončil na břevně.

Na EURO 2004: záložník, 4 zápasy, 375 minut, body: 0+0

V reprezentaci: 105 zápasů, 23 gólů Tomáš Rosický v akci během čtvrtfinále EURO 2004 proti Dánsku. Na záda mu dýchá dánský útočník Jon Dahl Tomasson • Foto LEBEDA PAVEL / Sport

Vladimír Šmicer (51 let) - expert, funkcionář, podnikatel Je vidět nejvíc ze všech hrdinů EURO 2004. Platí za vyhledávaného experta, píše ligové komentáře do deníku Sport, pravidelně „účinkuje“ v pořadu TIKI-TAKA. Byl manažerem reprezentace za kouče Michala Bílka, působil coby asistent i poradce ve Slavii, kandidoval na místopředsedu FAČR, naposledy šéfoval sportovní radě asociace, ovšem zkraje roku stejně jako ostatní rezignoval. Dělá předsedu SK Dolní Chabry, kde bydlí, pomáhá klubu neustále vylepšovat zázemí. Vydělané peníze rozumně investoval do realit. V Mariánských Lázních vlastní hotel Maxim, je i spolumajitelem vedlejší Flory. V pražském Tančícím domě si se společníky pronajal čtyři podlaží, restauraci i kavárnu. „Nemám chuť jít do většího risku, nemovitosti mám nejraději. Akcie ani kryptoměny mě nelákají. Nemovitosti mám nejraději, držím se oboru,“ říká. Jezdí po světě coby člen staré gardy či týmu legend Liverpoolu nebo za golfem, v Edici Sport vyšla jeho kniha ŠMICER. Můj druhý život. Památný moment: Střídání a rozhodující gól Nizozemsku (3:2) po chladnokrevné přihrávce Karla Poborského.

Na EURO 2004: záložník, 3 zápasy, 159 minut, body: 1+0

V reprezentaci: 81 zápasů, 27 gólů Vladimír Šmicer v běžeckém souboji s Clarencem Seedorfem z Nizozemska během zápasu základní skupiny EURO 2004, který Češi vyhráli 3:2 • Foto LEBEDA PAVEL / Sport

Roman Týce (47 let) - trenér, podnikatel Oblíbenec Karla Brücknera, poctivý pracant a univerzál. Nejslavnější časy zažil v Mnichově 1860, kde po konci kariéry se spoluhráči už před několika lety založil fotbalovou školu a usadil se. Do Česka se vrací sporadicky za rodinou či na fotbalové turnaje veteránů. Na EURO 2004: záložník, 1 zápas, 90 minut, body: 0+0

V reprezentaci: 25 zápasů, 1 gól Roman Týce se pokouší zastavit německého záložníka Bastiana Schweinsteigera během zápasu základní skupiny EURO 2004, který Češi nakonec vyhráli 2:1 • Foto Profimedia.cz

Štěpán Vachoušek (44 let) - sportovní ředitel Teplic Jeden z viditelných a respektovaných českých funkcionářů. Po skončení kariéry se usadil v Teplicích, kde od roku 2018 působí v roli sportovního ředitele. Kariéru se snaží nastartovat jeho dvacetiletý syn Tadeáš, který strávil jaro v druholigové Vlašimi. Na EURO 2004: záložník, 1 zápas, 90 minut, body: 0+0

V reprezentaci: 23 zápasů, 2 góly Štěpán Vachoušek během zápasu s Německem na EURO 2004 • Foto LEBEDA PAVEL / Sport

Marek Heinz (42 let) - trenér Žije v Olomouci, kde hraje I. B třídu za Hodolany. V Sigmě působil v mládeži, ale pokukuje spíš po trénování seniorské kategorie. Spekuluje se, že od nové sezony převezme divizní Šternberk. S reprezentační partičkou kamarádů rád hraje golf. Moment na EURO: Střídající náhradník s mimořádnou formou – rozhodl úvodní duel s Lotyšskem a nádherným přímákem rozvlnil síť s Německem.

Na EURO 2004: útočník, 4 zápasy, 174 minut, body: 2+1

V reprezentaci: 30 zápasů, 5 gólů Marek Heinz v souboji s Phillipem Cocum během zápasu Česko - Nizozemsko na EURO 2004 • Foto LEBEDA PAVEL / Sport

Jan Koller (51 let) - rentiér Baví se životem. Hodně, opravdu hodně sportuje, klidně několik různých sportů týdně. Nejvíc ho chytil padel. V něm reprezentuje mezi seniory, uvažuje o i investici do vznikajícího pražského padelového hřiště. Kdysi se bál víc otevřít světu, to se razantně změnilo. O jeho životě vznikla v Edici Sport kniha Byl to víc než sen, poté v kinech běžel biografický film. Žije v Praze, ve Smetanově Lhotě pronajímá novou roubenku. Moment na EURO: Gól a nahrávka v TOM zápase proti Nizozemsku. Nebo taky zmařená šance proti Řekům, dodnes na ni nerad vzpomíná.

Na EURO 2004: útočník, 4 zápasy, 360 minut, body: 2+1

V reprezentaci: 91 zápasů, 55 gólů Jan Koller (vpravo) se raduje z gólu proti Nizozemsku se spoluhráči z reprezentace Pavlem Nedvědem (11) a Milanem Barošem (15) • Foto LEBEDA PAVEL / Sport

Vratislav Lokvenc (50 let) - rentiér na čekané Jedenáct let pracoval jako skaut pro Basilej, loni na této pozici skončil. Má nějaké nabídky, ale zatím na žádnou nekývl. Spíš užívá života a čeká, zda se objeví příležitost šitá na míru. Na EURO 2004: útočník, 1 zápas, 59 minut, body: 0+0

V reprezentaci: 74 zápasů, 14 gólů Vratislav Lokvenc (12) a Jan Koller po zápase s Německem (2:1) na EURO 2004 • Foto LEBEDA PAVEL / Sport

Karel Brückner (84 let) - v důchodu Architekt úspěchu, který měl být pozlacen. Má se za to, že reprezentace pod ním hrála nejlepší fotbal v historii. Tým dotáhl i na MS 2006 a EURO 2008, poté převzal Rakousko, ale skončilo to v rozpacích předčasně. Dvakrát působil coby poradce či konzultant ve štábech svých nástupců Ivana Haška a Pavla Vrby, s ním si však nerozuměl. Od prezidenta Miloše Zemana dostal medaili Za zásluhy. Stáhl se do ústraní, ve svém domě v Olomouci, kde má i svou síň slávy, se stará o manželku Irenu, pravidelně ho navštěvují dcery. Šetří síly, jen občas na pozvání zavítá v hanácké metropoli do společnosti, kde se na něho těší legendy Sigmy. V listopadu oslaví pětaosmdesátiny! Moment na EURO: Zásahy do sestavy při neuvěřitelné otočce s Nizozemskem (3:2). A taky výhra nad Německem s „béčkem“ (2:1).

Na EURO: hlavní trenér, 5 zápasů, 4 výhra, 1 porážka

U reprezentace: 76 zápasů (50 výher/12 remíz/14 proher) Trenér Karel Brückner během zápasu s Nizozemskem na EURO 2004 • Foto LEBEDA PAVEL / Sport

Miroslav Beránek (67 let) - šéftrenér úseků reprezentací na FAČR Asistent Karla Brücknera působil pět let jako šéftrenér dorostu ve Slavii, než ho v roce 2022 tehdejší technický ředitel Zdeněk Psotka zlákal na pozici šéftrenér úseku reprezentací na fotbalové asociaci. Hodně času tráví v terénu, jezdí po domácích soutěžích a na všechny reprezentační zápasy včetně těch venkovních. Na EURO 2004: asistent trenéra Miroslav Beránek (vlevo) s Karlem Brücknerem na tréninku české reprezentace na EURO 2004 • Foto LEBEDA PAVEL / Sport