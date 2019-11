Vize, útok, bouřky i baroko. Nedvěd, Rosický, Čech a spol. o Brücknerovi | iSport.cz

Rosický: Vizionář, který uměl udělat bouřku i pohladit

Patřil k vyvoleným, na které trenérský mág Brückner nedal dopustit. A důvěru mu vrátil skvělými výkony i důležitými zásahy. Třeba gólem v odvetě baráže o MS 2006 s Norskem nebo dvěma trefami na úvod šampionátu proti Americe. „Kolikrát nám říkal: Dostaňte hru do určitého prostoru na hřišti a pak už si to dohrajte sami, jste na to dost dobří,“ říká Tomáš Rosický, bývalý kapitán reprezentace a nyní sportovní ředitel Sparty.

„Když se řekne jméno Karel Brückner, jako první se mi vybaví, že byl skvělý trenér a taktik. Vždycky přesně věděl, co chce s týmem hrát. Měl jasnou představu, jak k tomu dojít. Byl to velice úspěšný kouč i v evropském měřítku. Nás hráče fotbal pod ním vždycky bavil.

Vybavuju si ale, že začátky nebyly tak jednoduché. Byl to klasický proces poznávání. Já jsem odehrál za jednadvacítku jenom dva zápasy, pak jsem šel rovnou do áčka. Ale řekl bych, že jsme se s trenérem museli navzájem poznat. Já jsem byl vždycky hodně hubený, on o mně určitě nějakým způsobem pochyboval. Ani já jsem si ze začátku nebyl jistý věcmi, které po nás chtěl. To je ovšem klasický model, než hráč pozná, že to, co po něm trenér chce, na hřišti opravdu funguje.

On byl velký vizionář, dokázal vyhodnotit jednotlivé situace. Jakmile si to jako hráč uvědomíte a zařídíte se podle toho, jste jeho. Fungovalo to tak i z druhé strany. Byl spokojený, protože jsem plnil úkoly, které mi dával.

O trenéru Brücknerovi se obecně dá říct, že si hráče dokázal získat. Kolikrát se mohlo při pohledu zvenčí zdát, že je nepříjemný. Ale to on byl i na nás! Dokázal být strašně nepříjemný. Na druhou stranu platilo, že byl nejen výborný trenér, ale taky psycholog. Věděl, kdy zadupat, kdy naopak pohladit. To je strašně důležitá část trenérského džobu. Nejen samotný koučink a taktická příprava, ale i vztah k hráčům. On na to měl čich.

Možná největší jeho předností byl fantastický cit pro hru a tým jako takový. Brückner byl úžasný taktik, dokázal předvídat, co se v jednotlivých situacích může stát. Měl k dispozici spoustu skvělých ofenzivních hráčů, Méďu, Šmícu, Poboráka. Ve finální fázi nás proto nechával často v uvozovkách být. Kolikrát nám říkal: Dostaňte hru do určitého prostoru na hřišti a pak už si to dohrajte sami, jste na to dost dobří. Nechával nám volnost, abychom uplatnili intuici a kreativní schopnosti. A ono to vážně fungovalo.

Tohle úzce souvisí s tím, že se vždycky koukal, aby měl dobrou chemii v týmu, aby všechno klapalo. Když se objevil někdo s jiným charakterem, než měl tým, tak ho mezi nás nepustil a příště už ho nenominoval. Na tomhle si opravdu zakládal, chemii si nenechal ničím narušit.

Měli jsme generaci výborných hráčů, ale je strašně spekulativní rozebírat, jak by to vypadalo pod jiným koučem. Rukopis trenéra Brücknera byl ale jednoznačný. Jak už jsem zmiňoval, získal si nejen mě, ale úplně celý tým. Byli jsme spolu rádi a trávili dohromady spoustu času. Všichni jsme pochopili, že to, co po nás chce, funguje. Proto jsme do toho šli vždycky naplno.

Samozřejmě nastaly i situace, kdy bylo hodně dusno. Trenér si nevybíral, vůbec nekoukal na to, odkud kdo je, za jak velký hraje tým. Řešil to tak, jak to cítil. To je samozřejmě správně. Je to dost o citu. Brückner dokázal poznat, kdy mají být hromy blesky. To pak byla opravdu bouřka. Kolikrát to bylo v poločase hodně ostré, když trenér vycítil, že to mančaft potřebuje.

Pak ale byly situace, kdy jsme si říkali, že to asi pěkně schytáme. Ale on přišel do kabiny, byl úplně v klidu, začal nám vysvětlovat jednotlivé situace a spíš nás povzbuzoval. Tahle jeho mentální stránka byla naprosto skvělá.

Ze spolupráce s trenérem Brücknerem určitě mohu čerpat i ve své současné funkci. Fotbal není jenom o skladbě mužstva a taktické stránce, zahrnuje celý balíček atributů, které kouč měl a mohl je týmu nabídnout. Nejvíc se ví, že byl skvělý taktik, ale důležitý je i přístup k hráčům, atmosféra v týmu. Tohle všechno měl zvládnuté, byl v tom jedinečný.

I proto mě potěšilo, že přijel na moji rozlučku. Když jsem mu volal, okamžitě říkal, že dorazí. Z toho jsem byl trochu překvapený, že jsem ho ani nemusel přemlouvat. Nakonec to bylo super. Vážil jsem si toho, protože jsem v kariéře zažil opravdu světové trenéry a Karel Brückner k nim jednoznačně patřil.“

TOMÁŠ ROSICKÝ, záložník se 105 reprezentačními starty, účastník EURO 2000 a 2004, MS 2006, EURO 2012 a 2016, bývalý hráč Sparty, Dortmundu a Arsenalu