Zloba Československa! Domů z MS je poslal vykutálený sudí, slavili Němci | iSport.cz

Byla to bezmoc. Osud se zdál být příliš krutý. Hořkost na jazyku byla až moc velká. Československo mohlo ve čtvrtfinále vyřadit Německo, pozdějšího mistra světa, jenže okolnosti šly proti němu. Sporná penalta, ve vápně přehlednutý unfair zákrok na Ľubomíra Moravčíka, zapařená šance Václava Němečka… „Druhý den ráno jsem se probudil a nevěřil tomu, co se stalo,“ vzpomíná kapitán Ivan Hašek na trudnou porážku 0:1, kterou pro jeho mužstvo skončila nádherná pouť mistrovstvím světa 1990.

Jedenáct chlapů cedilo pot na San Siru. Proti vysoce favorizovanému soupeři, jenž měl sestavu nabušenou pětihvězdičkovou kvalitou. Všechno marné. Troufalé sny o postupu mezi nejlepší čtyři celky mistrovství světa se roztříštily o německou preciznost a vykutálenost rakouského rozhodčího Helmuta Kohla. V památném roce 1990 Československo ve čtvrtfinále bylo donuceno ke kapitulaci. Výsledek? Porážka 0:1…

Bezprostředně po zápase cloumaly s hráči emoce, cítili křivdu z nefér způsobu boje. A stejně tak to vnímají i třicet let poté. Setkání s Německem jim zůstalo pod kůží.

„Necítili jsme, že bychom byli o tolik horší než Němci, ale neměli jsme jejich sebevědomí a nabubřelost. V tom byli lepší, my byli trochu zakřiknutí. Do toho hluční němečtí fanoušci, Milán jich byl plný. Před zápasem jsme nebyli favoriti. Byli jsme outsideři, ale v zápase to nebylo vidět. Druhý den ráno jsem se probudil a nevěřil jsem tomu, co se stalo,“ vzpomíná kapitán tehdejšího týmu Ivan Hašek.

Vše špatné se začalo odehrávat už v předvečer utkání. Mužstvo se přesunulo z Bari, kde v osmifinále vyřídilo Kostariku 4:1. Jenže objednaný hotel v Miláně neměl klimatizaci, hráčům by se v horku špatně spalo. Začalo se řešit, co s tím. Tým odmítal spát v dusnu. „Celé to vyřešil majitel hotelu, u kterého jsme bydleli v Bari. Zařídil přesun do mnohem lepšího hotelu a ještě to celé zaplatil,“ líčí nevšední historku obránce Július Bielik.

Jako by to byla předzvěst sledu zlých událostí. První přišla hned v prvním poločase. Ve vápně se v obležení Františka Straky a Jozefa Chovance skácel k zemi Jürgen Klinsmann. Sudí Kohl nezaváhal. Penalta. A Lothar Matthäus byl nekompromisní. „První poločas vyhrál soupeř zaslouženě, i když z jedenáctky, která dle mého názoru nebyla,“ otevřeně pravil Václav Ježek, jeden z dvojice českých trenérů.

Zlomyslnost ze strany Rakouska

Šlo o vysoce spornou věc. Straka sice brnknul do nohy německého útočníka, ten však následným teatrálním pádem ovlivnil úsudek Kohla. „Cítili jsme, že rozhodčí Němce tlačí, Rakušan si s nimi povídal… Já ale v té penaltě jedu taky, mohl jsem to zastavit. Šel jsem na zem zbytečně, Franta Straka to už jen hasil,“ férově přiznává Hašek.

Po změně stran v pokutovém území přišlápl Pierre Littbarski kopačku Ľubomíru Moravčíkovi. Tentokrát rakouský sudí oněměl… „Byla to penalta. Bez diskuse. Ľubo byl navíc vyloučený,“ poukazuje útočník Stanislav Griga.

Moravčík totiž vzteky vykopl kopačku do vzduchu. Za nesportovní chování dostal druhý žlutý trest a zápas pro něj skončil. „Byla to zlomyslnost ze strany Rakouska, respektive sudího Helmuta Kohla. A také ze strany FIFA, která neměla problém poslat do zápasu tohoto rozhodčího,“ vzdychá Moravčík.

„Nejhorší na tom byl pocit, že už to nezměníme. Člověk čeká, aby se jednou znovu dočkal dalšího takového dne a zápasu, ale už jsme se nedočkali. Když jsem viděl zpomalený záznam, tak jsem se Ľubovi nedivil. Neuměl padat a spadl o chvilku déle. Už měl jednu žlutou a sudí čekal na záminku, kterou dostal. Tohle si vždycky obhájí. Škoda, Luboš byl v Itálii jeden z našich nejlepších hráčů,“ líčí Ivan Hašek.

Zápas mohl popohnat do remízy a případného prodloužení benjamínek mužstva Václav Němeček. Jenže v životní příležitosti selhal. Boda Illgnera vůbec nedonutil k zákroku. „Tuhle scénu jsem viděl jen dvakrát v životě. Když se odehrála v reálu, byl jsem už v kabině. Zahlédl jsem ji pouze v sestřihu a nyní v televizi podruhé. Venco byl v náběhu, naháněný dvěma hráči a ránu netrefil ideálně. Byla to velká šance na vyrovnání,“ vzdychne Moravčík.

Byť se Československo loučilo s turnajem s pachutí, na mistrovství světa udělalo skvělý dojem. Na podobný úspěch na světovém šampionátu čekají čeští i slovenští fanoušci dodnes.

Čtvrtfinále MS 1990 1. července 1990 (Milán) Československo–SRN 0:1 (0:1)

Branka: 24. Matthäus z penalty. Rozhodčí: Kohl (Rakousko). ČESKOSLOVENSKO: Stejskal – Kocian – Hašek, Straka, Kadlec – Moravčík, Chovanec, Kubík (80. Griga), Bílek (68. Němeček) – Skuhravý, Knoflíček.

SR NĚMECKO: Illgner – Augenthaler – Berthold, Kohler, Brehme – Buchwald, Littbarski, Matthäus, Bein (83. Möller) – Klinsmann, Riedle.