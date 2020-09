Matějů: Hledáme cestu, jak z Brescie ven. Reprezentace je odměna

Šlo o příjemné překvapení, že jste obdržel reprezentační pozvánku?

„Už tím, že jsem se dostal mezi náhradníky, jsem byl nadšený. Za poslední rok šlo o pokrok. Za to, že pozvánka nakonec přišla, bohužel kvůli zranění (Filipa Nováka), jsem byl samozřejmě rád. Dočkal jsem se a můžu tady načerpávat další zkušenosti.“

Jde o jeden z vrcholů vaší kariéry?

„Stoprocentně. O tomhle sní každý fotbalista, aby se dostal do áčka v nároďáku. Je to další část mé fotbalové etapy, věřím, že to třeba není naposledy.“

Berete reprezentační pozvánku jako odměnu za cestu, kterou jste zvládl po náročném období a vážném prohřešku? (Matějů boural při jízdě v opilosti)

„Za poslední rok je to taková třešnička na dortu. Nějakým způsobem jsem se ponaučil a všech věcí si teď víc vážím. Třeba tohoto srazu, je to zároveň motivace do další práce.“

Tušil jste, že se nominace blíží?

„Už jsem byl s trenéry nějakou dobu v kontaktu, věděl jsem, že se zajímají a sledují mě. Začal jsem v Brescii postupně hrát a dostal jsem se do jejich hledáčku. Už nějakou dobu hraji levého obránce, teď i stopera, zprava jsem nehrál skoro dva roky. Spíš se mnou trenér počítá na levou stranu, ale velká výhoda u mě je, že v obraně můžu hrát víceméně všechno. Jestli mě dá trenér zleva, zprava, je mi celkem jedno, budu rád, když nějaká šance přijde.“

Zvykl jste si na levé straně, kde to máte přes nohu?

„Jak jsem říkal - kdybych teď začal hrát zprava, spíš by to pro mě byla změna. Ale jsem pravák, tak by to snad bylo v pohodě. Nalevo se cítím taky dobře, posledních deset zápasů jsem odehrál i na stoperovi. To je pro mě další dobrá věc, jsem variabilní a můžu naskočit kdekoliv.“

Bylo těžké se přeškolit na stopera?

„Hrával jsem to v mládeži v Příbrami a někdy i v nároďáku. V Itálii jsme občas přešli do tříčlenné obrany, hrál jsem toho třetího vzadu a občas se dostal i na stopera. Z hlediska taktických věcí, co po mě v Itálii chtějí, je to velká změna, ale tím, že jsem to hrával v mládeži, to pro mě nebylo úplně něco nového. Vyzkoušel jsem si, že na tenhle post můžu mít, je to určitě jen přínosné pro tým i pro mě.“

Naznačil vám trenér Šilhavý něco o vaší roli v áčku?

„S trenérem jsem byl v kontaktu už před nominací, ptal se mě hlavně, jak se cítím. Minulý týden jsme začali přípravu, jsem ve fázi, kdy mám za sebou náročné tréninky. Tohle je pro mě příjemná změna, že se na srazu dostanu do hry s balonem, tam to bylo fyzicky náročné. Komunikace je tady suprová, za to jsem rád.“

Snažíme se najít cestu, abych změnil dres

Jaká je vaše aktuální situace v Brescii po sestupu do druhé ligy?

„S manažerem (Matějů zastupuje agentura Nehoda Sport) se snažíme najít nějakou cestu, abych změnil dres. Pokud bych zůstal v Serii B, asi by to byl krok zpátky. Byla by to velká škoda, zkusil jsem si vyloženě dobrou soutěž a nějakým způsobem v ní obstál. Hledáme nějaké možnosti, jak z toho ven. Mám ještě na dva roky smlouvu, bude to náročnější. Uvidíme. Ale teď o tom nechci moc přemýšlet, jsem na nároďáku. Nechávám to na agentovi, hledá možnosti, co dál.“

Je Brescia smířená s tím, že o vás přijde?

„Přestupy se otevřely až prvního září, všechno se teprve rozbíhá. Nemám úplně informace o tom, co na to říká Brescia a její majitel. Ale pokud by přišla dobrá nabídka, doufám, že by nemuseli dělat problémy. Ale člověk nikdy neví. Teď nejspíš prodají Sandra Tonaliho, to je velký italský talent. Majitel tím pádem nebude mít úplně nouzi o finance, peníze ho tolik lákat nemusí.“

Zůstává vaším cílem setrvání v Serii A?

„V Itálii budu třetím rokem, chtěl bych tam zůstat. Ale pokud by přišlo něco jiného ze zahraničí, určitě bych to zvážil a byl bych otevřený všemu, co by mi dávalo smysl.“

Jak byl náročný restart po koroně?

„Zápasů bylo fakt hodně. Člověk nemusel moc trénovat, pořád se připravoval na zápasy, to bylo docela příjemné. Pořád byl v tempu. Na druhou stranu jsem byl hodně unavený, i po psychické stránce to bylo náročné. Když se soustředíte každé tři dny na zápas a pořád cestujete, není to úplně super. Ale myslím, že se to zvládlo. Hlavně jsem rád, že jsem vydržel po zdravotní stránce, minulý rok jsem měl trošku problémy. Pauzu jsem měl nějaké tři týdny, prožil jsem ji s rodinou a dobře zregeneroval. Na to, jak moc jsme hráli, ta pauza nebyla velká, ale zaplaťpánbůh za ni. Co vím, tak kluci v Česku měli třeba jen deset dní volna, což není úplně příjemné. Ale musíme to takhle brát, můžeme být rádi, že se vůbec hraje. Člověk s tím nic neudělá.“

Zvykl jste si na přísná opatření i na to, že se hraje bez diváků?

„Zažil jsem toho v Itálii celkem dost, co máme za opatření tady na reprezentaci, to je v pořádku, jsem na to zvyklý. Bohužel na stadion nemůžou lidi, což je samozřejmě smutné, ale jak jsem říkal - my můžeme být rádi, že můžeme vůbec hrát.“

Už se život v Itálii vrací do normálu?

„Myslím, že ano. Nějaká opatření tam pořád jsou, třeba roušky v uzavřených prostorách, to k tomu patří. Třeba nákupní centra jsou otevřená, akorát se musí držet hygienická opatření. Přirovnal bych to k tomu, jak to vypadá v Česku.“

Těší se lidé na fotbal do hlediště?

„Někde jsem slyšel, že by vedení italského fotbalu chtělo pustit lidi na stadion hned od prvního zápasu. Samozřejmě nevím, jestli povolí stoprocentní kapacitu. Tím, že Itálie je na fotbale hodně založená, lidé to fakt potřebují. Jsem na to sám zvědavý, protože Itálie byla hodně zasažená, jestli to opravdu povolí. Pro fotbal to může být jenom dobře.“

Už u vás definitivně skončil Mario Balotelli?

„On měl ve smlouvě, že pokud se sestoupí, stane se volným hráčem. Mario s námi nezačal, he mimo tým, ale detailnější zprávy o něm nemám. Každopádně s námi netrénuje.“

Co váš spoluhráč Jaromír Zmrhal?

„Ten to má asi podobné, jako já. Ještě s Nikolasem Špalkem (spoluhráčem ze Slovenska) jsme nastoupili do přípravy, kluci možná také budou hledat nějaké jiné možnosti, to se bude řešit v nejbližších dnech. Ale zatím se normálně připravujeme se týmem.“

Bude cílem Brescie okamžitý postup zpět mezi italskou elitu?

„Stoprocentně. Majitel někde říkal, že chce podržet tým a nerozprodávat to. Pro mě nebo kluky, kteří by chtěli změnit působiště, je to těžší a hůř se to bere. Ale pro Brescii je to super. Majitel nemá s financemi problém, chce tam klíčové hráče podržet a nerozprodávat. Vybudoval tréninkové centrum, cíl je jasný. Byla by velká škoda, pokud by Brescia zůstala v béčku.“

